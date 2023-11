FC St. Pauli: Irvine und Metcalfe starten mit Schützenfest in die WM-Quali

Hamburg/Melbourne - Das war fast zu erwarten! Jackson Irvine (30) und Connor Metcalfe (24) vom FC St. Pauli sind mit der australischen Nationalmannschaft mit einem Kantersieg in die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA gestartet.

St.-Pauli-Profi Jackson Irvine (30) ist mit der australischen Nationalmannschaft erfolgreich in die WM-Quali gestartet. © IMAGO / AAP

In Melbourne gewannen die Socceroos gegen Bangladesch deutlich mit 7:0 (4:0). Ex-Darmstadt-Stürmer Jamie Maclaren (30) überragte dabei in der zweiten Halbzeit als Joker mit vier Treffern.

Irvine und Metcalfe standen beide in der Startelf, konnten sich aber nicht in die Torschützenliste eintragen. Den Torregen hatte Harry Souttar (25) bereits nach vier Minuten eröffnet. Eine knappe Viertelstunde später erhöhte Ex-Dynamo-Dresden-Profi Brandon Borrello (28), ehe Mitchell Duke (32) per Doppelpack den 4:0-Pausenstand herstellte.

Dann war zumindest für Irvine Schluss, für ihn kam Massimo Luongo (31) in die Partie, der in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter verschoss.

Die Show gehörte nach Wiederanpfiff aber ganz alleine Maclaren mit einem lupenreinen Hattrick (48., 70. und 84.). Metcalfe durfte sie live auf dem Platz miterleben.