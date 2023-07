FC St. Pauli: Mit dieser Elf könnten die Kiezkicker beim 1. FC Kaiserslautern starten

Hamburg - Es wird heiß! Vor dem Liga-Start am Samstag (13 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern tobt beim FC St. Pauli der Konkurrenzkampf. Während auf einigen Positionen schon entschieden ist, wer am Betzenberg auflaufen wird, ist das Rennen um die Startelf-Plätze woanders noch in vollem Gange. TAG24 stellt die wahrscheinliche Startelf der Kiezkicker gegen die Roten Teufel vor.