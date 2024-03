FC St. Pauli: Nächster Erstligist steigt in Hartel-Poker ein

Die Zeichen, dass der 28-Jährigen in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen wird, verdichten sich. Zum einen, weil Hartel mit den Kiezkickern acht Spieltage vor Schluss satte zehn Punkte Vorsprung auf den Dritten HSV hat und der Aufstieg zum Greifen nahe ist, zum anderen, weil zahlreiche Erstligisten den laufstarken Mittelfeldspieler auf dem Zettel haben.

Sportchef Andreas Bornemann (52) hat den Kampf um Hartel noch nicht aufgegeben. © Marco Steinbrenner/DeFodi Images/dpa

St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann (52) zeigte sich jüngst zuversichtlich, Hartel halten zu können. "Ich habe nicht das Gefühl, dass der Kampf um Marcel Hartel schon verloren ist. Er ist mit 28 Jahren in einem perfekten Alter und spielt die beste Saison seiner Karriere, da sind Überlegungen in verschiedene Richtungen normal. Klar ist: Wir wissen, was wir an ihm haben. Und ich denke auch, dass er weiß, was er an uns hat", hatte er im Kicker gesagt.

Am Millerntor genießt Hartel einen hohen Stellenwert. Dazu passt aus der Sicht von Bornemann "die Spielidee des Trainers sehr gut zu ihm. Ich habe das Gefühl, dass diese Dinge wichtig für ihn sind."

Hartel selbst hatte die Vertragsgespräche auf den April geschoben, vermutlich auch, um abzuwarten, wie sich Fabian Hürzeler (31) entscheidet und ob der Aufstieg weiterhin realistisch ist.