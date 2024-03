FC St. Pauli zeigt sich bei Paderborn-Sieg menschlich: "Kommt der Schlendrian rein"

Torschütze Marcel Hartel (28, l.) und Abwehrspieler Hauke Wahl (29) freuen sich über den Sieg. © Axel Heimken/dpa

Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok (42) hatte bereits im Vorfeld der Partie erklärt, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis St. Pauli den Aufstieg feiern könne. Diese Worte wiederholte er am Sonntag erneut, auch wenn er noch nicht gratulieren wollte. "Das mache ich dann erst, wenn es so weit ist", sagte er in Richtung von seinem Gegenüber Fabian Hürzeler (31) und versprach: "Ich melde mich, wenn es so weit ist."

Hürzeler selbst reagierte cool und nahm die Glückwünsche "zum Sieg" wohlwollend entgegen, auch wenn er mit seiner Mannschaft nicht vollends zufrieden gewesen war.

Zwar mussten sich die Kiezkicker erst ein wenig an das Paderborner System anpassen, anschließend kam das Team aber ordentlich in Schwung und fand immer bessere Lösungen.

Eine davon mündete nach 31 Zeigerumdrehungen in der Führung durch Marcel Hartel (28). "Das Tor war von vorne bis hinten schön gespielt", erklärte er selbst. "Ich nehme den Ball an, schaue kurz hoch und entscheide mich instinktiv dann für den Lupfer." So schön hatte St. Pauli in dieser Saison bislang nur selten getroffen.

Der Tabellenführer hatte die Partie mehr oder weniger unter Kontrolle, auch wenn die Gäste aus Ostwestfalen munter mitspielten, nur eben nicht so ganz torgefährlich wurden.