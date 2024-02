FC St. Pauli zu Gast bei Holstein Kiel: Alle Infos zum Zweitliga-Topspiel

Hamburg/Kiel - Topspiel an der Förde! Tabellenführer FC St. Pauli tritt am Freitagabend (18.30 Uhr) bei Verfolger Holstein Kiel an. Die Zeichen auf ein spannendes Spiel und einen weiteren Dreier der Kiezkicker stehen gut. TAG24 hat alle wichtigen Infos für Euch.

Bislang trafen die Kiezkicker und die Störche in 86 Duellen aufeinander. Dabei feierte St. Pauli 37 Siege, 26-mal behielt Kiel die Oberhand. In der zweiten Liga spricht die Bilanz noch knapp für den Tabellenführer. Die Boys in brown gewannen sechs der 13 Vergleiche und verloren "nur" deren fünf. Seit mittlerweile drei Nord-Derbys sind die Kiezkicker gegen Kiel ungeschlagen (zwei Siege und ein Unentschieden).

FCSP-Trainer Fabian Hürzeler (30) über die Störche: "Kiel spielt sehr intensiv Fußball, sie haben zudem einen guten Mix aus Struktur sowie einer gewissen Freiheit und Wildheit in ihrem Spiel. Sie wissen, in welchen Räumen sie sich zu positionieren haben."

Kiel-Linksverteidiger Tom Rothe (19) kickte drei Jahre lang in der Jugend des FC St. Pauli. © Axel Heimken/dpa

Player-to-watch

2021 verließ Tom Rothe (19) den Nachwuchs des FC St. Pauli und heuerte bei Borussia Dortmund an. Von dort aus führte ihn sein Weg in diesem Sommer per Leihe an die Förde.

In Kiel hat sich der 19-Jährige schnell zu einer festen Größe und einem der besten Linksverteidiger in der zweiten Liga entwickelt. Bislang kam Rothe in 21 Liga-Partien zum Einsatz, in denen er zwei Treffer selbst erzielte und sechs weitere vorlegte.

Ob er im Sommer zurück zum BVB kehrt, ist noch unklar. Mit seinen Leistungen hat er zumindest schon einmal auf sich aufmerksam gemacht.

Der TAG24-Tipp

Die Zuschauer bekommen genau das zu sehen, was vom Spitzenspiel Zweiter gegen Erster erwartet wird.

Kiel und St. Pauli liefern sich ein Duell auf Top-Niveau, das am Ende 2:2-Unentschieden ausgehen wird.