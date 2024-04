FC St. Pauli zu Gast beim KSC: Alle Infos zum Topspiel der zweiten Liga

Hamburg/Karlsruhe - Wird es das erwartet spannende Topspiel? Am Samstagabend (20.30 Uhr) treffen mit dem FC St. Pauli und dem Karlsruher SC zwei der besten Rückrundenteams aufeinander. Können die Kiezkicker einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg machen oder schnuppern die Badener noch einmal am Relegationsrang? TAG24 hat alle wichtigen Infos für Euch auf einen Blick zusammengestellt.

KSC-Coach Christian Eichner (41) über die Kiezkicker: "St. Pauli ist einfach in jedem Bereich absolut stark, großes Kompliment. Es ist inzwischen mit einer gewissen Leichtigkeit versehen, wie sie Spiele bestreiten. Sie gewinnen nicht jedes Spiel immer klar und deutlich, aber man hat so am Fernseher das Gefühl, es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis St. Pauli zuschlägt."

KSC-Angreifer Igor Matanovic (21) hob fast schon entschuldigend die Hände nach seinem Treffer im Hinspiel gegen seinen Ex-Verein FC St. Pauli, für den er 13 Jahre lang spielte. © Axel Heimken/dpa

Player-to-watch

Hier führt kein Weg an Igor Matanovic (21) vorbei. 13 Jahre lang spielte er für den FC St. Pauli, ehe er über Eintracht Frankfurt im vergangenen Sommer per Leihe beim KSC landete.

Nach anfänglichen Problemen gehört der 21-Jährige mittlerweile zu den Leistungsträgern, was sich auch in seinen Statistiken widerspiegelt. Der gebürtige Hamburger erzielte in dieser Saison bislang elf Tore, darunter auch eines im Hinspiel am Millerntor.

Seine Entwicklung ist auch seinem Ex-Trainer nicht verborgen geblieben. "Jetzt kommt hinzu, dass er Spielpraxis bekommt und der Trainer auf ihn setzt, dass er auch mal schlechte Phasen hat und trotzdem weiter Spielzeit bekommt. Für einen jungen Spieler wie Igor ist das sehr entscheidend und wichtig", erklärte Hürzeler, der hofft, Matanovic am Samstag stoppen zu können.

Der TAG24-Tipp

Das Spiel hält, was es verspricht - nämlich Spektakel. St. Pauli und der KSC trennen sich nach unterhaltsamen 90 Minuten 2:2-Unentschieden.