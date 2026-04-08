FCSP-Blog: Innenraumverbot für Peter Nemeth - das darf er gegen die Bayern nicht tun

St.-Pauli-Blog: Peter Nemeth ist nach seiner Roten Karte für ein Spiel gesperrt worden. Gegen die Bayern hat er damit einen Innenraumverbot bekommen.

Hamburg - Der FC St. Pauli konnte mit dem 1:1 bei Union Berlin keinen Boden auf die Konkurrenz vor ihnen gut machen. Neben Jackson Irvine müssen die Kiezkicker am Samstag auch auf ihren Co-Trainer verzichten. In unserem St.-Pauli-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Millerntor-Stadion.

8. April, 8.15 Uhr: Kontaktverbot für Co-Trainer Peter Nemeth gegen die Bayern

Der FC St. Pauli muss am Samstag (18.30 Uhr) gegen den FC Bayern München nicht nur auf Jackson Irvine (33) verzichten, sondern auch auf Peter Nemeth (53). Der Co-Trainer ist nach seiner Roten Karte im Spiel bei Union Berlin vom DFB-Sportgericht für ein Spiel gesperrt worden. Das bedeutet, dass er gegen den Rekordmeister Innenraumverbot hat. Dieses beginnt eine halbe Stunde vor der Spiel und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. In dieser Zeit darf sich Nemeth weder am Spielfeldrand noch in der Kabine, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Zudem ist ihm der direkte Kontakt mit der Mannschaft untersagt. Der Co-Trainer hatte gegen Union in der Nachspielzeit die Rote Karte gesehen, weil er sich nach Ansicht von Schiedsrichter Tobias Welz (48) unsportlich verhalten hatte.

St. Paulis Co-Trainer Peter Nemeth (53, l) gestikulierte in Berlin etwas zu wild und sah Rot. Nun ist er für ein Spiel gesperrt worden. © IMAGO / Matthias Koch

6. April, 15:50 Uhr: Mathias Pereira Lage blickt auf sechs Endspiele voraus

Mathias Pereira Lage (29) sorgte mit seinem Tor für einen der wenigen Hingucker beim 1:1-Unentschieden zwischen Union Berlin und dem FC St. Pauli. Mitte der ersten Hälfte hatte er einen abgewehrten Ball aus gut 20 Metern volley genommen und mit 118 km/h ins Netz gedonnert. "Als ich den Ball vor meinem Tor habe kommen sehen, habe ich mir gesagt, den direkt zu nehmen", beschrieb er die Szene. "Eigentlich fühlst du etwas, wenn die den Ball triffst. In dem Moment habe ich aber nichts gespürt, das Tape saß heute wohl sehr gut. Ich habe den Ball voll getroffen und aufs Tor gebracht, dann ist es für jeden Torwart schwer." Dass der Treffer am Ende nicht zum Sieg reichte, ärgerte Pereira Lage, der erstmals als linker Schienenspieler eingesetzt war, ein wenig. "Ein Punkt ist besser als keiner. Wir wollten natürlich drei Zähler holen, nehmen den einen aber mit und wollen in den verbleibenden sechs Endspielen weiter punkten." Vielleicht klappt es ja am kommenden Samstag schon gegen die Bayern.

Mathias Pereira Lage (29) sorgte mit seinem Knaller für die St.-Pauli-Führung. © Andreas Gora/dpa

5. April, 18.10 Uhr: Peter Nemeth sieht die Rote Karte

Alexander Blessin (52) selbst hatte sich einigermaßen im Griff und blieb ohne Verwarnung, sein Co-Trainer Peter Nemeth (53) sah in der Nachspielzeit jedoch die Rote Karte. Kapitän Jackson Irvine (33) war gerade mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, da richtete Nemeth seinen Blick Richtung Union-Bank und machte eine klare Geste. Die Berliner hatten wohl lautstark eine Verwarnung gefordert, was ihm nicht gepasst hatte. "Das fand er unfair und dann geht er halt raus", erklärte Blessin. "In dem Moment, in der 92. Minute, reicht wahrscheinlich auch eine gelbe Karte." Mehr wollte er dann auch nicht dazu sagen.

Co-Trainer Peter Nemeth (53) sah in der Nachspielzeit die Rote Karte. © Christian Charisius/dpa

5. April, 12.08 Uhr: Tobias Welz heißt der Schiedsrichter für das Union-Spiel

Wenn das mal kein gutes Omen ist! Tobias Welz (48) wird das Auswärtsspiel des FC St. Pauli am Ostersonntag bei Union Berlin pfeifen. Unter seiner Leitung haben die Kiezkicker bislang nur einmal verloren. Insgesamt pfiff der Polizeibeamte 13 Partien von St. Pauli, die neun davon gewinnen konnten. Die einzige Niederlage liegt bereits mehr als 15 Jahre zurück - ein 0:2 beim VfB Stuttgart. In dieser Saison leitete Welz das torlose Derby-Rückspiel am Millerntor. Bei Union sieht die Bilanz ein wenig anders aus. Von zehn Spielen konnten die Köpenicker nur drei gewinnen, deren vier verloren sie. Am vierten Spieltag war Welz schon einmal an der Alten Försterei. Es setzte eine 2:4-Heimpleite gegen Hoffenheim, bei der Union zwei Elfmeter und eine Rote Karte gegen sich bekam.

Tobias Welz (48) wird am Ostersonntag die Partie des FC St. Pauli bei Union Berlin leiten. © Harry Langer/dpa

1. April, 13.07 Uhr: Joel-Chima Fujita sitzt bei geschichtsträchtigem Sieg nur auf der Bank

Neben Nikola Vasilj (30) und Arkadiusz Pyrka (23), die in den WM-Play-off-Finals involviert waren, waren am Montag noch vier weitere Profis des FC St. Pauli im Einsatz. Nach seinem Startelf-Einsatz über 78 Minuten gegen Schottland (1:0) musste sich Joel-Chima Fujita (24) am Dienstagabend im Wembley Stadion mit einem Bankplatz über die gesamte Spielzeit begnügen. Immerhin konnte er von da aus den geschichtsträchtigen 1:0-Erfolg über England verfolgen. Es der erste Sieg einer asiatischen Mannschaft über die Three Lions. Connor Metcalfe (26) stand gegen den deutschen WM-Vorrundengegner Curacao erneut in der Startelf von Australien und wurde in der Halbzeit beim Stand von 1:0 ausgewechselt. Am Ende siegten die Socceroos deutlich mit 5:1. Siegreich war auch Danel Sinani (28) mit Luxemburg. Auf das 2:0 im Hinspiel der Nations-League-Relegation folgte ein 3:0-Erfolg im Rückspiel. Der 28-Jährige traf dabei zum zwischenzeitlichen 2:0 und spielte durch. Abdoulie Ceesay (22) erlebte hingegen eine Niederlage. Beim 1:3 Gambias gegen den Senegal wurde er in der 64. Minute eingewechselt.

1. April, 6.27 Uhr: Nikola Vasilj schreibt mit Bosnien Geschichte

Was für eine irre Story! Nikola Vasilj (30) hat mit der bosnischen Nationalmannschaft im WM-Play-off-Finale Italien im Elfmeterschießen (4:1 i.E.) geschlagen und sich damit erstmals für die Endrunde qualifiziert. Dabei sah der Keeper des FC St. Pauli früh im Spiel nicht gut. Mit einem Fehlpass leitete der 30-Jährige das frühe Gegentor in der 15. Minute ein. Schon im Halbfinale gegen Wales war er nicht ganz unschuldig am Rückstand seines Teams gewesen. Anschließend fing Vasilj sich aber und zeigte erneut eine starke Leistung. Im Elfmeterschießen, in dessen Verlauf sein Gegenüber Gianluigi Donnarumma (25) den Spickzettel zerrissen hatte, parierte er zwar keinen Versuch der Italiener, durfte sich aber dennoch über zwei Fehlschüsse der Squadra Azzurra freuen. Anschließend kannte der Jubel keine Grenzen. Pech hatte hingegen Mannschaftkollege Arkadiusz Pyrka (23), der mit Polen das Endspiel um die letzten WM-Tickets gegen Schweden mit 2:3 verlor und gar nicht erst im Kader stand.

St. Paulis Keeper Nikola Vasilj (30, l) schrieb mit Bosnien-Herzegowina Geschichte und qualifizierte sich zum ersten Mal für die WM: © IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

31. März, 13.20 Uhr: Eric Smith fällt vorerst verletzt aus

Nach seiner vorzeitigen Abreise von der schwedischen Nationalmannschaft ist Eric Smith (29) zurück beim FC St. Pauli. Dort wurden die Befürchtungen bestätigt. Wie der Verein bekannt gab, hat sich der 29-Jährige eine "trukturelle muskuläre Verletzung in der linken Wade zugezogen". Smith fällt damit auf unbestimmte Zeit aus - ein herber Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

Eric Smith (29) wird dem FC St. Pauli vorerst fehlen. © Harry Langer/dpa

31. März, 7.24 Uhr: Nikola Vasilj und Arkadiusz Pyrka in den WM-Play-off-Finals

Nach der verletzungsbedingten Abreise von Eric Smith (29) kämpfen am Dienstagabend nur noch zwei St.-Pauli-Profis um die letzten WM-Tickets: Nikola Vasilj (30) und Arkadiusz Pyrka (23). Vasilj trifft am Abend (20.45 Uhr) mit Bosnien-Herzegowina in Zenica auf den viermaligen Weltmeister Italien und kann für die erste WM-Teilnahme seines Landes sorgen. Im dramatischen Halbfinale gegen Wales (4:2 n.E.) war der FCSP-Keeper zum Helden geworden, als er im Elfmeterschießen einen Versuch parierte. Zuvor hatte er beim Führungstreffer der Waliser allerdings nicht gut ausgesehen. Im zweiten Finale wäre es eigentlich zum Duell zwischen Pyrka und Smith gekommen - wobei beide wohl auf der Bank gesessen hätten - doch nun ist nur noch der Außenverteidiger beim Duell zwischen Polen und Schweden übrig geblieben. Einen klaren Favoriten gibt es in dieser Partie nicht, am Ende kann sich aber zumindest ein Kiezkicker freuen.

Nikola Vasilj (30, r.) mit Bosnien-Herzegowina und Arkadiusz Pyrka (23) mit Polen kämpfen am Dienstagabend um die letzten WM-Tickets. © Fotomontage: IMAGO / PPAUK, IMAGO / Mikolaj Barbanell

30. März, 12.52 Uhr: Eric Smith verletzt sich bei schwedischer Nationalmannschaft

Das sind keine guten Nachrichten! Eric Smith (29) hat die schwedische Nationalmannschaft verletzungsbedingt verlassen und wird damit das WM-Play-off-Finale am Dienstagabend gegen Polen verpassen. "Smith reist aufgrund von muskulären Problemen an der Wade vorzeitig von der schwedischen Nationalmannschaft ab. Er kehrt bereits am Montag zurück nach Hamburg, um sich dort weiteren Untersuchungen zu unterziehen", teilte der Verband am Vormittag mit. Unklar ist noch, ob der 29-Jährige auch für die Partie am Ostersonntag bei Union Berlin oder sogar noch länger ausfällt. Irgendwie scheinen Smith und die Nationalmannschaft einfach nicht zusammenzupassen. Bereits viermal war der Defensivspieler nominiert worden, musste aber jedes Mal aus privaten Gründen oder aufgrund von Verletzungen absagen. So wartet er immer noch auf seinen ersten Einsatz für die Tre Kronors.

St.-Pauli-Profi Eric Smith (29) hat sich bei der schwedischen Nationalmannschaft verletzt und reiste vorzeitig ab. © IMAGO / Bildbyran

30. März, 10.35 Uhr: Julian Nagelsmann lobt Coming-out von Christian Dobrick

Vor rund einer Woche hat sich St. Paulis U19-Trainer Christian Dobrick (29) in einem Interview als schwul geoutet. Seitdem hat er viel Zuspruch erhalten. Nun hat sich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) dazu geäußert und mehr Normalität im Umgang mit Homosexualität im Fußball gewünscht. "Ich finde es sehr schade, dass wir darüber immer noch diskutieren müssen“, sagte Nagelsmann bei RTL/ntv, der den Schritt befürwortete. "Ich habe selber homosexuelle Freunde im Freundeskreis und weiß, wie es ist, lange Zeit das Gefühl zu haben, nicht darüber sprechen zu können. Welche Qual es bedeutet, es nicht ausleben zu können. Durch die Gespräche im Freundeskreis weiß ich auch, wie befreiend es ist, wenn man es ausgesprochen hat. Der Bundestrainer betonte, dass Homosexualität in der Gesellschaft bereits verankert und normal sei, im Fußball jedoch nicht. "Das finde ich nicht richtig", machte er deutlich. Daher hoffe er, dass man irgendwann nicht mehr über das Thema diskutieren müsse.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (38, l.) hat sich zum Coming-out von St. Paulis Jugendtrainer Christian Dobrick (29) geäußert. © Fotomontage: Christian Charisius/dpa, FC St. Pauli

27. März, 14.14 Uhr: Kiezkicker spielen Rest der Saison um 15.30 Uhr

Am Freitag hat die DFL die finalen Spieltage der diesjährigen Bundesliga-Saison vergeben. Die Ansetzungen der Kiezkicker lauten wie folgt: 31. Spieltag auswärts in Heidenheim:

Samstag, 25. April, 15.30 Uhr

32. Spieltag zu Hause gegen Mainz 05:

Sonntag, 3. Mail, 15.30 Uhr

33. Spieltag auswärts in Leipzig:

Samstag, 9. Mai, 15.30 Uhr

34. Spieltag zu Hause gegen Wolfsburg: Samstag, 16. Mai, 15.30 Uhr Damit spielen die Kiezkicker nur noch Nachmittags und haben kein Flutlicht-Topspiel mehr auf dem Plan.

25. März, 14.48 Uhr: St.-Pauli-Coach muss nach Schiri-Schelte blechen

Diese Schiri-Schelte hat Konsequenzen: St.-Pauli-Coach Alexander Blessin (52) ist aufgrund seiner Aussagen nach dem Spiel gegen Freiburg vom DFB-Sportgericht zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt worden. Blessin habe sich unsportlich gegenüber Schiedsrichter Florian Badstübner geäußert und dessen Unparteilichkeit infrage gestellt, argumentierte das Sportgericht. Nach der Partie hatte der Trainer am DAZN-Mikrofon gesagt, seine Mannschaft habe "gegen zwölf Mann gespielt". Zudem warf er Badstübner vor, dass dieser ihn "höhnisch angelächelt" habe, als er ihm eine Gelbe Karte gezeigt habe..

FCSP-Coach Alexander Blessin (52) wurde vom DFB-Sportgericht zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt. © Christian Charisius/dpa

25. März, 12.26 Uhr: Tomoya Ando und Lars Ritzka fallen vorerst aus

Unschöne Personal-News vom FC St. Pauli: Tomoya Ando (27) und Lars Ritzka (27) fallen vorerst verletzungsbedingt aus. Das teilte der Kiezklub am Mittwoch mit. Ando hat sich demnach beim Spiel gegen Freiburg eine muskuläre Verletzung im Adduktorenbereich zugezogen, wegen der er auch nicht wie geplant zur japanischen Nationalmannschaft gereist ist. Ritzka musste sich sogar einem (geplanten) operativen Eingriff unterziehen - der Linksfuß hatte nach einem Sturz in den vergangenen Wochen Probleme mit der rechten Schulter, erklärten die Klub-Verantwortlichen.

Tomoya Ando (27, r.) und Lars Ritzka (27) fallen vorerst verletzungsbedingt aus © WITTERS

23. März, 10.35 Uhr: Alexander Blessin kriegt gelb - Emotionen kochen hoch

Im Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntagabend (1:2) sah Alexander Blessin (52) gelb. Schiedsrichter Florian Badstübner (35) hatte den St.-Pauli-Chefcoach verwarnt, nachdem er sich an der Seitenlinie lautstark beschwert hatte. Nachdem die Breisgauer gegen Ende der zweiten Halbzeit zum 2:1 aus Sicht der Gäste einnetzten und damit das Spiel drehten, war Blessin bereits mehr als bedient. Im Anschluss entschied sich der Unparteiische auch noch dazu, einige Zweikampfsituationen laufen zu lassen, die sowohl das gesamte Stadion als auch der Trainer lautstark als Foul reklamierten. Dass Badstübner Blessin den gelben Karton dann offenbar noch mit einem Grinsen ins Gesicht hielt, bezeichnete der Kiezcoach im Nachgang am DAZN-Mikrofon als "respektlos". Bei der Pressekonferenz nach der Partie erklärte er, was ihn an der Situation störte. "Die Aussage, die ich getroffen habe, ist nicht so clever. Aber es ist aus der Emotion heraus, ganz ehrlich", sagte Blessin. "Es geht hier um extrem viel", spielte er auf den Abstiegskampf an. "Und wenn sich dann jemand an sowas erfreut – das tut dann einfach weh", ergänzte er und sah letztlich trotz allem ein: "Die gelbe Karte habe ich dann auch verdient. Aber das andere muss einfach nicht sein. Belassen wir es dabei."

Alexander Blessin (52) beschwerte sich über die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung und sah deshalb die Gelbe Karte. Das Verhalten des Unparteiischen kann der Kiezcoach nicht nachvollziehen. © WITTERS

22. März, 16.35 Uhr: Hunderte Fans empfangen Mannschaftsbus mit Pyrotechnik

Bei perfektem Frühlingswetter traf der Bus des FC St. Pauli gegen 16 Uhr am heimischen Millerntor ein. Mehrere hundert Fans standen bereit um die Mannschaft vor Anpfiff der Partie gegen den SC Freiburg mit Bengalos und Fahnen in Empfang zu nehmen.

Mehrere hundert Fans empfingen den Mannschaftsbus vor Anpfiff mit Bengalos und Fahnen vorm Millerntor. © Lenthe-Medien

22. März, 14.45 Uhr: Startet Julian Schuster mit zwei Ex-Kiezkicker in die Partie?

Es ist davon auszugehen, dass SC-Trainer Julian Schuster (40) mit Philipp Treu (25) sowie Igor Matanovic (22) in die Partie gegen St. Pauli startet. Somit stünden gleich zwei ehemalige Kiezkicker in der Startelf der Breisgauer. Matanovic ist sozusagen ein Eigengewächs des FC St. Pauli. Der 22-Jährige verbrachte seine ganze Jugend bei den Braun-Weißen und absolvierte mit nur 17 Jahren 2020 sein Profi-Debüt in der 2. Bundesliga. Seit Sommer 2025 spielt er wie sein Team-Kollege und ebenfalls Ex-Kiezkicker Treu beim SC Freiburg. Treu hingegen genoss den Rest seiner Ausbildung zum Profifußballer zwischen 2017 und 2023 in Freiburg. Zwischen 2023 und 2025 machte er einen kurzen Ausflug ans Millerntor, arbeitete sich dort zum Aufstiegshelden hoch. Neben diesen beiden trugen die Ex-Kiezkicker Carlo Buckhalfa (26), Noah Weisshaupt (24) sowie Robert Wagner (22) beide Trikots. Auch FCSP-Sportchef Andreas Bornemann (54) stand in seiner Karriere als Fußballer beim SC Freiburg unter Vertrag.

Mit Philipp Treu (25, l.) und Igor Matanovic (22) könnte SC-Freiburg-Trainer Julian Schuster (40) mit zwei Ex-Kiezkickern in die Partie starten. © Bildmontage: Tom Goyvaerts/Belga/dpa, Silas Stein/dpa

22. März, 13 Uhr: FCSP mit übler Bilanz unter Referee Florian Badstübner

Aua! Florian Badstübner (35) heißt der Unparteiische der Partie gegen den SC Freiburg. In den bisherigen Partien kamen die Kiezkicker unter seiner Leitung nicht gut weg. Der FIFA-Referee pfiff bislang insgesamt zehn Partien der Hamburger. Davon zwei DFB-Pokalduelle, zwei Bundesliga-Spiele und sechs Zweitligabegegnungen. St. Pauli konnte dabei lediglich ein Spiel für sich entscheiden. In der Saison 2022/2023 gewann die Kiez-Elf unter seiner Leitung 3:0 gegen Magdeburg. Insgesamt musste St. Pauli unter Badstübners Pfeife aber sechs Niederlagen verkraften. Dreimal endeten die Partien unter dem Nürnberger in einem Remis. Zuletzt besiegelte der 35-Jährige das Pokal-Aus der Kiezkicker in Leverkusen (0:3).

Zehn Partien des FC St. Pauli pfiff Florian Badstübner (35) bislang. Die Bilanz der Kiezkicker unter seiner Leitung sieht übel aus. © David Inderlied/dpa

20. März, 11.05 Uhr: Gegen Freiburg – Spieler tragen Trikot gegen Rechtsextremismus

Im kommenden Heimspiel gegen den SC Freiburg werden die Kiezkicker in einem Sondertrikot auflaufen. Gemeinsam mit der Initiative "Kein Bock auf Nazis" will der Verein ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Die Botschaft der Initiative ist auf dem Brustbereich des Jerseys gedruckt. Der Klub arbeitet bereits seit Längerem mit der Initiative zusammen und will mit der Aktion das langjährige Engagement des FC St. Pauli gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus unterstreichen. 500 Sondertrikots werden im freien Verkauf erhältlich sein. Von jedem verkauften Jersey gehen fünf Euro als Unterstützung direkt an "Kein Bock auf Nazis", meldet der Verein. Die Matchworn-Trikots der Spieler sollen im Anschluss bei der Initiative verlost werden. Die Erlöse sollen für die Arbeit gegen Rechtsextremismus verwenden werden.

Der FC St. Pauli will mit der Aktion ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. © Christian Charisius/dpa

20. März, 8 Uhr: Alexander Blessin stellt sich den Fragen der Nachwuchsreporter

Zweimal in der Woche muss sich St. Paulis Cheftrainer Alexander Blessin (52) den Fragen der Journalisten stellen, doch manchmal darf auch der Nachwuchs. Die FCSP-Rabauken hatten auf ihrer eigenen Pressekonferenz eine ganz spezielle Frage an den 52-Jährigen. "Wenn du und deine Mannschaft in einer Zombie-Apokalypse wärt, wer würde als Erstes sterben und wer würde am längsten überleben?", fragte ein Junge. Blessin hörte genau hin und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. "Boah, das ist jetzt echt eine gemeine Frage." Nach einer kurzen Phase des Überlegens antwortete er schließlich: "Da gibt es keinen, wir sind eine Mannschaft und treten gemeinschaftlich auf, da kann ich keinen hervorheben oder herauspicken." Die Rabauken ließen nicht locker und hatten noch eine Nachfrage: "Wer würde am längsten überleben?" Blessin entschied sich am Ende für ein Duo. "Wer am längsten überleben würde, weil er wahrscheinlich am weitesten laufen kann, das ist wahrscheinlich Mathias Pereira Lage oder Jackson Irvine, weil sie eigentlich immer ihre fast 13 Kilometer abspulen." Schluss war damit immer noch nicht, denn der Nachwuchs wollte noch wissen, wer sich am besten verstecken könne. Blessin musste lachen und ließ dann doch noch eine typische Floskel heraus: "Wir wollen ja eigentlich keine Spieler, die sich verstecken."

Die FCSP-Rabauken hatten auf ihrer eigenen Pressekonferenz eine ganz spezielle Frage an Cheftrainer Alexander Blessin (52). © Marius Becker/dpa

19. März, 15.50 Uhr: Diese Kiezkicker wurden auch für ihre Nationalteams nominiert

Während mit Eric Smith (29), Arkadiusz Pyrka (23) und Nikola Vasilj (30) noch drei St.-Pauli-Profis um die letzten WM-Tickets kämpfen, geht es für andere Kiezkicker in den Testspielen mit ihren Nationalmannschaften darum, sich für weitere Einsätze zu empfehlen. Connor Metcalfe (26) hat die WM im Sommer noch nicht aufgegeben und hofft, bei den Partien von Australien gegen Kamerun (27. März, 10.10 Uhr) und Curacao (31. März, 11.10 Uhr) zum Einsatz zu kommen. Nicht mit dabei hingegen ist Jackson Irvine (32), auf den vorsichtshalber verzichtet worden ist. Joel Chima Fujita (24) und Tomoya Ando (27) können gemeinsam in den Flieger steigen, wenn es Richtung Großbritannien geht. Zunächst treffen sie mit Japan auf Schottland (28. März, 18 Uhr), anschließend auf England (31. März, 20.45 Uhr). Abdoulie Ceesay (22) und Gambia steht nur ein Länderspiel an. Gegner ist am 31. März der Senegal (21 Uhr). Für Danel Sinani (28) wird es hingegen ernst. Mit Luxemburg stehen die Qualifikationsspiele für die Nations League gegen Malta an. Gespielt wird am 26. und 31. März jeweils um 18 Uhr.

Connor Metcalfe (26, r) wurde für die Testspiele der australischen Nationalmannschaft Ende März nominiert. © Thanassis Stavrakis/AP/dpa

19. März, 11.35 Uhr: Hauke Wahl spricht über den Druck im Abstiegskampf

Der FC St. Pauli steckt acht Spieltage vor Saisonende mitten im Abstiegskampf. Der Druck ist groß, wobei Abwehrspieler Hauke Wahl (31) das ein wenig anders sieht. "Bei uns herrscht ein guter Mix aus Lockerheit und Anspannung", beschrieb er die Stimmung. "Eine gewisse Lockerheit ist wichtig und hilft. Du kannst nicht die ganze Zeit zuhause sitzen und angespannt sein. Dann verkrampfst du irgendwann." Aus seiner Sicht sei es ein großer Vorteil, dass die Kiezkicker seit dem ersten Spieltag wissen, dass es für sie nur um den Klassenerhalt gehe. "Das kann ein Vorteil sein. Es ist schön, dass es so eng ist. Wir sind nicht nervös, als Fußballer wissen wir mit dem Druck umzugehen", erklärte Wahl weiter. Für ihn er persönlich sei er sogar förderlich. "Nur wenn man Druck spürt, kann man auch das Beste aus sich herausholen. Man gibt hundert Prozent. Sobald es zu einem Spannungsabfall kommt, wird es schwer. Das hat man beim letzten Spiel im Vorjahr gegen Bochum gesehen. Die schönsten Spiele sind doch die, bei denen es um was geht."

St. Paulis Abwehrspieler Hauke Wahl (31) geht mit dem Druck im Abstiegskampf entspannt um. © Marcus Brandt/dpa

19. März, 8.28 Uhr: Drei Kiezkicker kämpfen um die letzten WM-Tickets

Für drei Profis des FC St. Pauli geht es in der kommenden Woche um alles. Sie kämpfen mit ihren Nationalmannschaften um die letzten Tickets für die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. Einer von ihnen ist Eric Smith (29), der nach zahlreichen verletzungsbedingten Absagen für die schwedische Auswahl nominiert worden ist. Die Tre Kronors treffen im Play-off-Halbfinale zunächst auf die Ukraine (26. März, 20.45 Uhr). Bei einem Sieg könnte es zu einem internen Kiezkicker-Duell kommen. Denn im anderen Halbfinale steht Arkadiusz Pyrka (23) mit Polen. Gegner ist dort Albanien (26. März, 20.45 Uhr). Der Dritte im Bunde ist Nikola Vasilj (30), der mit Bosnien-Herzegowina zunächst gegen Wales ran muss (26. März, 20.45 Uhr). Der Sieger trifft im Finale entweder auf Italien oder Nordirland.

Eric Smith (29, r) und Arkadiusz Pyrka (23) kämpfen mit ihren Nationalmannschaften noch um die letzten WM-Tickets. In einem möglichen Finale würden die beiden Kiezkicker aufeinandertreffen. © Swen Pförtner/dpa

18. März, 9.03 Uhr: Fabian Hürzeler wird nach Arsenal-Kritik von Matthias Sammer getadelt

Mit dem FC St. Pauli stieg Fabian Hürzeler (33) in die Bundesliga auf, mittlerweile misst er sich in der Premier League mit den Besten der Welt. Vor wenigen Wochen duellierte sich der 33-Jährige mit seinem Team Brighton Hove & Albion mit Tabellenführer Arsenal London und verlor mit 0:1. In der Folge beschwerte er sich über das Zeitspiel der Gunners. Dies rief am Dienstagabend Matthias Sammer (58) auf dem Plan. Vor der Partie von Bayer Leverkusen bei Arsenal sagte er bei Amazon Prime: "Zu Arsenal wollte ich nur eins sagen: Die sollen alle ihren Mund halten. Es gibt keine B-Noten im Fußball. Es geht im Fußball um Titel. Und wer Titel holt, hat Recht." Anschließend knüpfte sich der Experte den Ex-St.-Pauli-Trainer direkt vor: "Fabi Hürzeler, ich schätze ihn sehr, bevor du so eine Mannschaft kritisierst, musst du drei Titel geholt haben und nicht mal mit Pauli aufgestiegen sein. Das gehört sich einfach nicht. Da muss man Respekt walten lassen." Wie bekannt wurde, hatte sich Hürzeler mit Arsenal-Coach Mikel Arteta (43) erneut ausgetauscht, dabei aber seine Kritik noch einmal untermauert.

Experte Matthias Sammer (58, r) hat sich Ex-St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (33) vorgeknöpft. © Fotomontage: Bernd Thissen/dpa, Martin Rickett/PA Wire/dpa

17. März, 14.27 Uhr: Hauke Wahl kassiert bei EDEKA für den guten Zweck

Eigentlich befindet sich Hauke Wahls Arbeitsstätte am Millerntor, an der Kollaustraße oder in anderen Bundesliga-Stadien des Landes. Am Montag setzte sich der Profi-Fußballer allerdings an die Supermarktkasse - und das alles für den guten Zweck. Die gesamte Summe, die der "Aushilfskassierer" in seiner Zeit an der Kasse bei EDEKA in der Rindermarkthalle eingenommen hatte, kommt dem guten Zweck zugute. Dabei stockte die Filiale auf insgesamt 10.000 Euro auf. Der Erlös soll an die FC St. Pauli Rabauken gehen und ein Fußballcamp für Kinder aus Familien ermöglichen, die sich eine Teilnahme sonst nicht leisten könnten. "Es war schön zu sehen, wie positiv die Kundinnen und Kunden reagiert haben. Die Arbeit der Rabauken liegt mir sehr am Herzen. Kinder früh für Bewegung, Teamgeist und gesunde Ernährung zu begeistern, ist extrem wichtig. Wenn ich dazu einen kleinen Beitrag leisten kann, mache ich das gern", sagte Wahl über die Aktion.

FCSP-Abwehrspieler Hauke Wahl (31) setzte sich für den guten Zweck an die EDEKA-Kasse. © Achim Multhaupt/EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG/obs

16. März, 7.25 Uhr: So reagierte Hauke Wahl auf die Verletzung von James Sands

Wie wichtig James Sands (25) für den FC St. Pauli ist, hat die Niederlage am Freitag in Gladbach gezeigt. Der US-Amerikaner fehlte an allen Ecken und Enden. Die Nachricht von seiner schweren Verletzung sorgte bei seinen Mitspielern für Entsetzen. "Für mich war es ein Schock. Der Ausfall tut uns sehr weh", erklärte Hauke Wahl (31). "Ein absoluter Stabilisator, gerade in den sehr starken Phasen, die er auch hatte. Da hat er extrem viel Wucht im Zweikampf gehabt." Die Verletzung ist für Sands doppelt bitter. Da sein Leihvertrag zum Saisonende ausläuft, wird er wohl kein weiteres Spiel für die Kiezkicker mehr absolvieren, zum anderen verpasst er auch die Heim-WM, für die sich noch Hoffnungen gemacht hatte. "Eine WM im eigenen Land – ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich dafür viel zu weit weg bin – aber für ihn war schon der Traum, dabei zu sein. Er hätte es verdient gehabt", gestand Wahl. "Es tut uns weh, aber menschlich gesehen ist es für ihn jetzt eine krasse Enttäuschung, nicht bei der WM zu sein. Es ist auch unser Job als Mannschaft, ihn da mit aufzurappeln."

Hauke Wahl (31, r) reagierte emotional auf die schwere Verletzung von James Sands (25). © WITTERS

13. März, 16.10 Uhr: Daniel Schlager pfeift das Auswärtsspiel in Gladbach

Ist das ein gutes Omen? Daniel Schlager (36) wird am Freitagabend (20.30 Uhr) das Abstiegsduell des FC St. Pauli bei Borussia Mönchengladbach pfeifen. Unter haben die Kiezkicker eine gute Bilanz. Bislang leitete der gelernte Bankkaufmann sieben Partien von St. Pauli, vier davon konnten gewonnen werden, nur eine ging verloren. Zuletzt kam Schlager in der zweiten DFB-Pokalrunde bei den Boys in Brown zum Einsatz, im Elfmeterschießen setzten sie sich gegen Hoffenheim durch. Die Borussia hat hingegen eine negative Bilanz unter dem 36-Jährigen. Von den 13 Partien unter seiner Leitung wurden nur drei gewonnen, vier wurden verloren. In dieser Spielzeit pfiff er das torlose Remis der Fohlen am sechsten Spieltag gegen den SC Freiburg.

Daniel Schlager (36) wird die Partie des FC St. Pauli am Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach leiten. © Jan Woitas/dpa

13. März, 14 Uhr: Jackson Irvine wünscht sich speziellen Mix

Zweimal sind der FC St. Pauli und Borussia Mönchengladbach in dieser Saison bereits aufeinander getroffen, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Besonders Haris Tabakovic (31) stach dabei hervor, erzielte drei der fünf Fohlen-Treffer. "Er ist einer ihrer Schlüsselspieler und ein guter Stürmer", urteilte St. Paulis Kapitän Jackson Irvine (33) vor dem dritten Duell am Freitagabend. Generell bescheinigte er der Borussia eine hohe individuelle Qualität. "Wir haben aber auch schon gezeigt, dass wir sie schlagen können", spielte er auf den Erfolg im DFB-Pokal an. Am Freitag wollen die Kiezkicker erneut siegen. "Wenn wir defensiv so spielen, wie gegen Frankfurt, und mit dem Ball so wie gegen Hoffenheim, dann haben wir gute Chancen zu gewinnen", erklärte er. "Und wir müssen mehr rennen und kämpfen als der Gegner." In erster Linie gehe es aber um die defensive Stabilität, die St. Pauli in den zurückliegenden Spielen ausgezeichnet hat. "Dann wissen wir, dass wir die Qualität haben, Spiele auch zu gewinnen." Und ein Dreier am Freitagabend im Abstiegskampf wäre besonders wichtig.

St. Paulis Kapitän Jackson Irvine (33) hofft auf einen erneuten Sieg in Gladbach. © Rolf Vennenbernd/dpa

13. März, 11.25 Uhr: James Sands fällt bis Saisonende aus! Spielt er nie wieder für St. Pauli?

Extrem bittere Nachrichten für die Kiezkicker vor der Auswärtspartie gegen Borussia Mönchengladbach. James Sands (25) fällt bis Saisonende aus. Der US-Amerikaner wurde in der Partie gegen Eintracht Frankfurt gefoult und hatte sich dabei die Verletzung zugezogen. Wie der Verein am Freitag mitteilte, muss sich der Mittelfeldspieler wegen einer Verletzung am linken Sprunggelenk einer Operation unterziehen. Er fällt deshalb mehrere Monate aus. Damit ist auch klar: Sands wird wohl kein weiteres Spiel mehr für St. Pauli absolvieren, da sein Leihvertrag zum Saisonende ausläuft. Zudem sind seine Chancen auf eine Teilnahme an der Heim-WM gen Null gesunken.

James Sands (25, l.) wird dem FC St. Pauli verletzungsbedingt bis Saisonende fehlen. © Federico Gambarini/dpa

13. März, 11 Uhr: Martijn Kaars brennt auf einen Einsatz

Stürmer Martijn Kaars (27) hat derzeit einen schweren Stand beim FC St. Pauli. In den vergangenen zwei Partien saß er 90 Minuten auf der Bank. Nun geht es allerdings gegen Borussia Mönchengladbach, dem Verein, gegen dem ihm sein erstes Tor für den Kiezklub gelang. "Er bleibt dran, wir sind im engen Austausch", erklärte Trainer Alexander Blessin (52) und betonte: "Martijn brennt auf einen Einsatz und versucht umzusetzen, was wir besprechen." Im Normalfall wäre Kaars wohl auch gegen Frankfurt eingewechselt worden, wie der 52-Jährige zugab, aber die verletzungsbedingten Wechsel verhinderten einen Einsatz. "Er lässt sich aber nicht hängen und gibt weiter Vollgas." Blessin wusste auch genau, woran es bei seinem Stürmer hapert. "Wir müssen ihm helfen, in die Positionen zu kommen, wo er seine Stärken hat", beschrieb er und forderte vor allem mehr Körperlichkeit vom Niederländer.

Martijn Kaars (27) hat aktuell beim FC St. Pauli einen schweren Stand. © Rolf Vennenbernd/dpa

13. März, 8 Uhr: Marcel Hartel ist zum zweiten Mal Vater geworden

Was für schöne Nachrichten! Aufstiegsheld Marcel Hartel (30) ist zum zweiten Mal Vater geworden. Dies teilte der 30-Jährige auf seinem Instagram-Profil mit. Demnach kam das Mädchen, dessen Name nicht bekannt ist, bereits am 3. März auf die Welt. Für die Geburt setzte Hartel auch ein Spiel bei seinem aktuellen Verein St. Louis FC aus. Ansonsten läuft es sportlich noch nicht rund. Aus drei Partien holte das Team nur einen Zähler, das Ziel, die Play-offs geraten somit schon früh in Gefahr.

12. März, 20.20 Uhr: Alexander Blessin hebt Bedeutung von Jackson Irvine hervor

Wie wichtig Jackson Irvine (33) für den FC St. Pauli ist, zeigt eine Statistik: Wenn der Australier die gesamten 90 Minuten auf dem Feld stand, verloren die Kiezkicker keine Partie. Auch Trainer Alexander Blessin (52) war voll des Lobes. "Er ist wahnsinnig wichtig und mein verlängerter Arm auf dem Feld", erklärte er. "Er ist Sprachrohr und Taktgeber und beruhigt die Jungs auf dem Platz, wenn es hektisch wird." Dabei hilft Irvine vor allem seine Erfahrung von mehr als 430 Spielen auf Vereinsebene sowie 79 Länderspiele für Australien. "Seine Präsenz ist unheimlich wichtig. Für die Mannschaft und mich als Trainer ist er ein Fixpunkt", machte Blessin deutlich.

Jackson Irvine (33, r) ist für Trainer Alexander Blessin (52) auf und neben dem Platz ein wichtiger Ansprechpartner. © Marcus Brandt/dpa

12. März, 17.55 Uhr: Erneute Vaterfreuden beim FC St. Pauli

Eric Smith (29) ist kürzlich Vater geworden, ein weiterer Spieler wird bald erneut Papa. Am Donnerstag verkündete Abwehrspieler Adam Dzwigala (30) die erneute Schwangerschaft seiner Frau Kiki. Die beiden haben bereits zwei Kinder und sind demnächst "in Unterzahl", wie sie auf Instagram schrieben. Wann es so weit ist, ließen sie offen. Bislang haben sie eine Tochter und einen Sohn.

12. März, 15.35 Uhr: Mathias Rasmussen und Andréas Hountondji vor Rückkehr in den Kader

Das Lazarett lichtet sich ein wenig! Der FC St. Pauli kann am Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach wieder auf Mathias Rasmussen (28) und Andréas Hountondji (23) zurückgreifen. "Beide werden im Kader sein", machte Trainer Alexander Blessin (52) deutlich. Gerade die Rückkehr von Hountondji weckt Hoffnungen. "Mit seiner Dynamik und Schnelligkeit ist das schon ein Faustpfand. Er war im Training richtig gierig", erklärte Blessin, der einen rund 15-minütigen Einsatz des Angreifers in Erwägung zieht. Ob Abwehrspieler David Nemeth (24) die Reise mit nach Gladbach antritt, ist noch unklar. Er soll aber auf jeden Fall am Sonntag bei der U23 Spielpraxis sammeln. Fehlen werden definitiv Manolis Saliakas (29) und James Sands (25) nach ihren Verletzungen aus dem Frankfurt-Spiel. "Bei Manos habe ich gedacht, alles wäre durch. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Es besteht die vage Hoffnung, dass er nächste Woche wieder zur Verfügung steht", blickte der Trainer voraus. Bei Sands müsse hingegen noch abgewartet werden.

Andréas Hountondji (23) kehrt gegen Gladbach in den Kader des FC St. Pauli © WITTERS

10. März, 12.45 Uhr: Sands und Saliakas fallen gegen Gladbach aus

Bittere Neuigkeiten vom FC St. Pauli! Wie der Verein am Dienstagmittag bekannt gab, werden Manolis Saliakas (29) und James Sands (25) vorerst ausfallen. Beide hatten sich im Spiel gegen Eintracht Frankfurt verletzt. Saliakas hatte sich unmittelbar nach Wiederanpfiff bei einem Sprint eine "leichte strukturelle Verletzung am rechten Oberschenkel" zugezogen. Der Grieche wird damit in Gladbach fehlen, für das nächste Heimspiel in zwei Wochen gegen den SC Freiburg bestehe noch die Hoffnung auf eine Rückkehr. Etwas schlechter sieht es bei Sands aus. Der Mittelfeldspieler musste nach einem Foul ausgewechselt werden. Bei ihm wurde eine "Verletzung am Bandapparat des linken Sprunggelenks" diagnostiziert. Wie lange der 25-Jährige ausfällt, ist noch unklar.

Manolis Saliakas (29, l) musste ausgewechselt werden und wird dem FC St. Pauli nun mindestens eine Woche fehlen. © WITTERS

10. März, 11 Uhr: Jonathan Burkardt lobt Hauke Wahl nach Duell

St. Paulis Verteidiger Hauke Wahl (31) hatte Gegenspieler Jonathan Burkardt (25) beim 0:0 voll im Griff. Nach der Partie fand der Eintracht-Star lobende Worte. "Es ist sehr unangenehm gegen ihn spielen", erklärte Burkardt am DAZN-Mikro und nannte auch gleich mehrere Gründe: "Er ist immer auf dem Sprung, immer im Rücken, körperlich sehr stark. Er hat mich sehr gut im Griff gehabt." Das Lob gab Wahl postwendend zurück: "Es ist ein unfassbarer Stürmer. Ich glaube, einer der besten deutschen Stürmer, die wir haben. Ich hasse es echt gegen ihn zu spielen, ehrlich, muss ich sagen."

Frankfurt-Stürmer Jonathan Burkardt (25, r) war nach dem direkten Duell mit St. Paulis Hauke Wahl (31) voll des Lobes. © IMAGO / Oliver Ruhnke

9. März, 19 Uhr: Nikola Vasilj dankt Vorderleuten für ruhigen Nachmittag

Nikola Vasilj (30) erlebte beim torlosen Remis gegen Eintracht Frankfurt einen eher ruhigen Nachmittag. "Ich hatte nicht wirklich viel zu tun, aber das ist ein Verdienst der gesamten Mannschaft, die einen tollen Defensiv-Job gemacht hat", lobte der St.-Pauli-Keeper seine Vorderleute. Und wenn der 30-Jährige dann mal doch gefordert war, war er zur Stelle. Am Freitag wartet mit der Partie in Gladbach der nächste Abstiegskracher. "Wir müssen das zuletzt hohe Niveau halten. Besonders das nächste Spiel gegen den direkten Rivalen Mönchengladbach ist sehr wichtig. Sie sind in Reichweite, nur einen Punkt entfernt. Letztlich ist seit Jahresbeginn jedes Spiel für uns ein Finale", machte er deutlich. Vasilj selbst kann mit einem weiteren Zu-Null-Spiel einen neuen Rekord aufstellen. Aktuell steht er bei 208 Minuten ohne Gegentor, sein Bestwert liegt bei 287 Minuten.

Nikola Vasilj (30) hielt zum zweiten Mal in Folge seinen Kasten sauber. © Imago / Eibner

9. März, 14 Uhr: David Nemeth und Andréas Hountondji stehen kurz vor der Rückkehr

Sie stehen kurz vor der Rückkehr! Stürmer Andréas Hountondji (23) und Abwehrspieler David Nemeth (24) mischen beim FC St. Pauli schon wieder ordentlich auf dem Trainingsplatz mit, demnächst winkt ihnen wohl auch schon wieder ein bisschen Spielzeit. "Andréas hat jetzt noch mal eine Woche, das tut ihm gut. Wenngleich es nur eine kurze Woche ist. Im Training hat er bereits gute Aktionen gehabt", erklärte Trainer Alexander Blessin (52). Einen Kurzeinsatz des Angreifers am Freitag bei Borussia Mönchengladbach wollte er nicht ausschließen, eine Rückkehr steht aber unmittelbar bevor. Ähnliches gilt auch für Nemeth, der wohl aber zunächst Spielpraxis bei der arg vom Abstieg bedrohten U23 in der Regionalliga sammeln soll. "Wir müssen mal gucken, wie diese Woche verläuft, dann ergibt es schon Sinn, ihn spielen zu lassen", so Blessin.

David Nemeth (24, l.) und Andréas Hountondji (23) stehen beim FC St. Pauli kurz vor der Rückkehr. © Fotomontage: Christian Charisius/dpa (2)

9. März, 8.28 Uhr: Manolis Saliakas und James Sands drohen auszufallen

Das sah nicht gut aus! Der FC St. Pauli bangt nach dem torlosen Remis gegen Eintracht Frankfurt um zwei Profis. Kurz nach der Halbzeit musste Manolis Saliakas (29) vom Platz, der Grieche hatte sich nach einem Sprint an den Oberschenkel gefasst. "Ich fühle mich nicht okay. Wir müssen mal sehen, was genau passiert ist. Als ich im Sprint war, habe ich plötzlich im Oberschenkel etwas gespürt", erklärte er nach der Partie. Trainer Alexander Blessin (52) sagte dazu: "Das sah nicht so gut ist, ich denke, dass es was Strukturelles ist." Dies würde bedeuten, dass Saliakas mehrere Wochen ausfällt. Ein bisschen besser sieht es wohl bei James Sands (25) aus. "Jimmy ist nur umgeknickt, aber da müssen wir schauen, was es genau ist", hielt sich Blessin noch etwas zurück. Der Mittelfeldspieler musste nach Spielende allerdings beim Gang in die Kabine von einem Betreuer gestützt werden.

Manolis Saliakas (29) musste kurz nach der Halbzeit ausgewechselt werden. © Imago / Eibner

8. März, 12.30 Uhr: Felix Zwayer pfeift das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt

Wenn das mal kein schlechtes Omen ist. Felix Zwayer (44) wird am Sonntag das Heimspiel des FC St. Pauli gegen EIntracht Frankfurt pfeifen. An die letzten Partien haben die Kiezkicker keine guten Erinnerungen. Insgesamt leitete der gebürtige Berliner 25 Partien der Braun-Weißen, acht konnten gewonnen werden, neun gingen hingegen verloren. Bei den letzten drei Begegnungen unter seiner Leitung verließ St. Pauli den Platz als Verlierer, zum letzten Mal Ende November bei der 1:3-Niederlage bei den Bayern. Bei den Frankfurtern sieht es ein wenig anders aus. 44 Einsätze hatte Zwayer dort, die zweitmeisten seiner Laufbahn. Von denen konnte die Eintracht 18 gewinnen und verlor nur 15. In dieser Saison kam er bei der SGE noch nicht zum Einsatz.

Felix Zwayer (44) leitet die Partie am Sonntag zwischen dem FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt. © Jan Woitas/dpa

8. März, 8 Uhr: St. Pauli geht dezimiert ins Spiel gegen Frankfurt

Der FC St. Pauli muss am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt auf zahlreiche Spieler verzichten. Neben David Nemeth (24) stehen Trainer Alexander Blessin (52) drei weitere Akteure nicht zu Verfügung. "Mathias Rasmussen (28) wird erneut ausfallen, er war diese Woche nur laufen", erklärte er. "Bei Karol Mets (32) wird es diese und auch nächste Woche noch nichts." Fehlen wird auch Andréas Hountondji (23), auch wenn es bei dem Angreifer schon deutlich besser aussieht. "Die Test sind gut verlaufen, wir konnten ihn sehr gut aufbelasten. Er hat keine Schmerzen, bei ihm haben wir ein gutes Gefühl. Ich bin sicher, dass es nicht mehr lange dauert, bis wir wieder auf ihn zurückgreifen können", so Blessin. Mit dabei ist gegen Frankfurt wieder Tomoya Ando (27), der in der Vorwoche gegen Hoffenheim noch gefehlt hatte.

Karol Mets (32) wird gegen Eintracht Frankfurt fehlen. © Harry Langer/dpa

6. März, 15.24 Uhr: Eric Smith ist zum zweiten Mal Vater geworden

Eric Smith (29) fehlte in den vergangenen Tagen beim FC St. Pauli auf dem Trainingsplatz, nun ist auch der Grund bekannt. Wie der Schwede am Freitagnachmittag auf seinem Instagram-Profil mitteilte, ist er zum zweiten Mal Vater geworden. Somit dürfte er am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt wieder zur Verfügung stehen.

Eric Smith (29) ist in dieser Woche zum zweiten Mal Vater geworden. © Swen Pförtner/dpa

5. März, 12.32 Uhr: St. Pauli empfängt Bayern München zum Topspiel

FCSP-Fans aufgepasst: Die DFL hat am Donnerstag die Bundesliga-Spieltage 28 bis 30 zeitgenau terminiert. St. Pauli darf einmal am Freitag, einmal am Samstag und einmal am Sonntag ran. Die Spiele in der Übersicht: Sonntag, 5. April (15.30 Uhr): 1. FC Union Berlin vs. FC St. Pauli

Samstag, 11. April (18.30 Uhr): FC St. Pauli vs. FC Bayern München

Freitag, 17. April (20.30 Uhr): FC St. Pauli vs. 1. FC Köln

Das Hinspiel gegen den FC Bayern verlor der FC St. Pauli auf dramatische Art und Weise. Gelingt im Rückspiel die Überraschung? © Sven Hoppe/dpa

4. März, 12 Uhr: Karol Mets fällt auf unbestimmte Zeit aus

Bittere Nachricht für den FC St. Pauli! Die Kiezkicker müssen vorerst auf Karol Mets (33) verzichten. Wie der Verein bekannt gab, hat sich der Abwehrspieler beim Auswärtssieg in Hoffenheim eine Verletzung in der linken Wade zugezogen. Damit fällt er auf unbestimmte Zeit aus. Besonders bitter: Mets hatte sich Anfang der Saison nach hartnäckigen Patellasehnenprobleme erst wieder zurück gekämpft und Mitte Oktober sein Comeback gefeiert. Alternativen stehen Trainer Alexander Blessin (52) aber genug zur Verfügung. Neben Lars Ritzka (27), der Mets bereits in der zweiten Halbzeit ersetzt hatte, können auch Adam Dzwigala (30) oder Tomoya Ando (27) die Position spielen.

Karol Mets (33) wird dem FC St. Pauli auf unbestimmte Zeit fehlen. © Harry Langer/dpa

4. März, 7.40 Uhr: Längste Siegesserie des FC St. Pauli liegt schon länger zurück

Mit zwei Siegen am Stück hat sich der FC St. Pauli etwas Luft im Abstiegskampf verschafft und ist auf Tabellenplatz 15 geklettert. Am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt wollen die Kiezkicker nachlegen. Doch wann waren sie zuletzt so erfolgreich? Drei Dreier in Serie gelang St. Pauli zuletzt in der Saison 2010/11 feierte. Die Siege gegen Köln, den HSV und Gladbach waren am Ende aber bedeutungslos, das Team stieg seinerzeit ab. Den längsten Siegeszug feierte der Kiezklub mit vier gewonnen Partien in Folge in der Spielzeit 1989/90. Gegen den BVB, Nürnberg, Gladbach und Homburg konnte gewonnen werden. Es war die Grundlage für einen am Ende zehnten Tabellenplatz. Eine Saison zuvor schaffte es St. Pauli sogar elf Begegnungen in Folge ohne Niederlage zu bleiben. Dabei gelangen drei Siege und acht Unentschieden.

Der FC St. Pauli fuhr zuletzt zwei Siege am Stück ein. Eine noch erfolgreiche Serie liegt schon lange zurück. © Heiko Becker/dpa

3. März, 11 Uhr: Darum verließ Philipp Treu den FC St. Pauli

Mit dem FC St. Pauli feierte Philipp Treu (25) zwei große Erfolge: den Aufstieg in die erste Liga und in der Folgesaison den Klassenerhalt. Dennoch wechselte er im Sommer zurück zum SC Freiburg. Im Interview mit transfermarkt.de erklärte der 25-Jährige seine Entscheidung. "Für mich war nach dem sehr guten Zweitliga-Jahr und dem richtig stabilen Erstliga-Jahr klar: Jetzt muss der nächste Schritt kommen", erklärte Treu. "Ich habe mir Gedanken gemacht, auch über die Option, vielleicht bei St. Pauli zu bleiben." Doch der Außenspieler wollte zu einem größeren Bundesliga-Verein wechseln, der sogar europäisch spielt. Den Schritt zu den Kiezkickern bereute er aber keineswegs. "Ich habe mich bewusst für den FC St. Pauli entscheiden. Der Sprung von der dritten in die erste Liga und ins internationale Geschäft war mir einfach ein bisschen zu groß. Deswegen bin ich zu einem sehr ambitionierten Zweitligisten gewechselt. So wie es gelaufen ist, war es perfekt. Vom Aufstieg mit St. Pauli in die Bundesliga könnte ich eines Tages den Kindern erzählen. Danach haben wir auch noch die Klasse gehalten, das war schon sehr besonders." Mittlerweile hat sich Treu auch beim Sportclub einen Stammplatz erkämpft und dürfte sich besonders auf seine Rückkehr am 22. März ans Millerntor freuen.

Nach zwei Jahren verließ Philipp Treu (25, r) im Sommer den FC St. Pauli und kehrte zum SC Freiburg zurück. © Imago / Eibner

1. März, 14 Uhr: So ordnet Hauke Wahl den Sieg in Hoffenheim ein

Nach dem Sieg gegen Werder Bremen in der Vorwoche wollte der FC St. Pauli bei der TSG Hoffenheim nachlegen. Dies gelang den Kiezkickern mit Bravour. "Ich bin sehr erleichtert. Es war extrem wichtig, den ersten Auswärtssieg außerhalb Hamburgs zu holen, besonders in unserer Situation", erklärte Abwehrspieler Hauke Wahl (31). Mit dem Sieg zeigten die Kiezkicker einmal mehr, dass sie auch gegen die Topteams der Liga mithalten und was holen können - schließlich ist die TSG Tabellendritter und hatte zuvor acht Heimspiele in Folge gewonnen. Zwar hatte St. Pauli in der ersten Halbzeit einige Momente zu überstehen, kam aber selbst immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. "Wir haben es geschafft, ihnen immer wieder wehzutun. Das 1:0 kurz vor dem Pausenpfiff war extrem wichtig", so der 31-Jährige. In der zweiten Halbzeit sah das anders aus. "Da war es einfach das pure Überleben", gestand er. "Und das haben wir heute, glaube ich, auch nicht so verkehrt gemacht."

Hauke Wahl (31) war nach dem Sieg in Hoffenheim erleichtert. © IMAGO / DeFodi Images

28. Februar, 11.30 Uhr: Deniz Aytekin pfeift die Partie in Hoffenheim

Wenn das mal kein gutes Omen ist. Deniz Aytekin (47) wird die Partie des FC St. Pauli am Samstag bei der TSG Hoffenheim pfeifen. Unter dem Schiedsrichter haben die Kiezkicker eine durchaus ansehnliche Bilanz. Aytekin griff bislang bei insgesamt 17 Partien der Boys in Brown zur Pfeife, zehn davon konnten sie gewinnen und nur drei gingen verloren. Die letzten fünf Begegnungen unter der Leitung des 47-Jährigen gewann St. Pauli allesamt und ist unter ihm seit neun Spielen ungeschlagen. Doch auch die TSG hat unter Aytekin eine positive Bilanz. 14 Siege stehen zwölf Niederlagen und elf Remis gegenüber. Beide Teams hat der gelernte Diplom-Betriebswirt zuletzt in der Saison 2023/24 gepfiffen. St. Pauli hat daran gute Erinnerungen, es war das letzte Saisonspiel bei Wehen Wiesbaden, in dem sich die Kiezkicker die Zweitliga-Meisterschaft sicherten.

Deniz Aytekin (47) wird die Partie des FC St. Pauli am Samstag bei der TSG Hoffenheim leiten. © David Inderlied/dpa

28. Februar, 8.30 Uhr: Hauke Wahl und Karol Mets mit viel Respekt für die TSG

Auf sie wird es ankommen! Der FC St. Pauli muss am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG 1899 Hoffenheim ran, auf die Abwehrspieler Hauke Wahl (31) und Karol Mets (32) kommt jede Menge Arbeit zu. Denn der Tabellendritte hat die zweitbeste Offensive der Liga. "Sie haben sehr viel Qualität und haben die richtigen Spieler für die richtigen Positionen gefunden", erklärte Mets. "Sie sind ein starkes Team und wollen das Spiel kontrollieren." Wie gut sie das können, hat die TSG im Hinspiel am Millerntor gezeigt, beim 3:0-Erfolg ließen sie St. Pauli kaum eine Chance. "Da haben sie viel richtig gemacht", erkannte Wahl an. Im DFB-Pokal drehten die Kiezkicker allerdings den Spieß um. "Auch da haben sie wenig falsch gemacht, trotzdem ist das Spiel auf unsere Seite gekippt." Aus seiner Sicht befinden sich die Hoffenheimer, die ihre letzten acht Heimspiele alle gewinnen konnten, in einem Flow. "Sie haben viel Selbstvertrauen und die richtigen Lehren aus dem letzten Jahr gezogen", erklärte der 31-Jährige. "Sie haben eine komplett andere Mannschaft. Über die individuelle Qualität brauchen wir nicht reden." Dass St. Pauli die TSG schlagen kann, hat es im Pokal bewiesen, eine Wiederholung am Samstag wird aber extrem schwer.

Auf die beiden St.-Pauli-Verteidiger Hauke Wahl (31, l) und Karol Mets (32) wartet am Samstag die zweitstärkste Offensive der Liga. © IMAGO / HMB-Media

27. Februar, 18 Uhr: Alexander Blessin erklärt die Situation bei Taichi Hara

Bislang kam Taichi Hara (26) in nur zwei Spielen auf insgesamt 22 Einsatzminuten. St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) erklärte nun, wie der Plan mit dem japanischen Stürmer ist. "Ich glaube, wir wollten ihm jetzt immer mehr Spielzeit geben, aber im letzten Spiel hat es einfach nicht gepasst", begründete er seine Entscheidung. Er habe in dem Moment kein gutes Gefühl gehabt. Im Training empfiehlt sich Hara allerdings. "Da gibt er Gas", so Blessin und blickte voraus. "Da hat er gute Momente und von daher ist es vielleicht auch wieder ein Spiel, wo man ihn reinbringen kann." Einen Startelfeinsatz schloss der 52-Jährige dabei aber aus. "Das ist noch zu früh. Aber als Lösung für die letzten 20 oder 20 Minuten, das als Option zu sehen, auf jeden Fall."

Winter-Neuzugang Taichi Hara (26) kam beim FC St. Pauli bislang kaum zum Zug. © Christian Charisius/dpa

27. Februar, 12.55 Uhr: Das sind die Stärken von Martijn Kaars

Martijn Kaars (26) hat es nicht einfach. Mit der Empfehlung von 19 Zweitliga-Toren wurde der Angreifer für die Rekordablöse von vier Millionen Euro vom FC St. Pauli verpflichtet. Der Durchbruch ist ihm noch nicht gelungen. Bislang kommt er in 24 Pflichtspielen auf fünf Tore und eine Vorlage. "Ich messe ihn nicht unbedingt an Toren, sondern an der Arbeit, wie er der Mannschaft hilft", erklärte Trainer Alexander Blessin (52), der sich nach eigenen Angaben zuletzt zweimal intensiver mit Kaars unterhalten und Videoanalysen gemacht hat. Das Grundproblem liegt aber auf der Hand. "Er sagt ja selber: Als Stürmer misst du dich erstmal an Toren beziehungsweise Torchancen. Da ist er in letzter Zeit nicht so oft reingekommen", so Blessin. "Wenn du weniger in solche Momente kommst, fängst du an, ein bisschen zu zögern." Bislang konnten seine Teamkollegen Kaars noch nicht richtig in Szene setzen, dabei hat er ganz klar seine Qualitäten, wie auch der 52-Jährige betonte: "Er hat seine Stärke natürlich im Sechzehner, wenn er da den Ball hat, dass er da auch die Chancen kriegt. Da müssen wir ihm natürlich helfen, aber er natürlich dann auch." Blessin war sich sicher, wenn Kaars weiter hart arbeite, werde er demnächst auch wieder "etwas glücklicher" bei den Interviews erscheinen und über seine Tore sprechen.

Martijn Kaars (26, r) hat derzeit einen schweren Stand im Offensivspiel des FC St. Pauli. © Marcus Brandt/dpa