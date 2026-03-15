Jackson Irvine schlägt bei St. Pauli Alarm - "Hat mich an die Zeit im Oktober erinnert"

Hamburg - Dieses Spiel war ein klarer Rückschritt! Der FC St. Pauli hat mit der verdienten 0:2-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach einen herben Rückschlag im Abstiegskampf erlitten. Kapitän Jackson Irvine (33) schlug im Anschluss Alarm.

St. Paulis Kapitän Jackson Irvine (33) redete nach der Niederlage Klartext. © Marius Becker/dpa

Die schwierige Saisonphase hatten die Kiezkicker eigentlich schon hinter sich, als sie zwischen Mitte September und Ende November neun Spiele in Folge verloren hatten. Der Auftritt am Freitagabend erinnerte allerdings genau an diese Zeit.

"Wir sahen überhaupt nicht wie wir aus, von Anfang an", merkte Irvine an. "Es ist ein sehr enttäuschender Tag." Statt mit einem Sieg an Gladbach vorbeizuziehen, ist die Borussia jetzt vier Zähler weg.

Den Auftritt bewertete der Australier zunächst noch als solide und nicht wesentlich schlechter als in den Wochen zuvor. "In den vergangenen Spielen haben wir nicht perfekt verteidigt, in den entscheidenden Momenten wurden wir aber nicht bestraft", sagte der 33-Jährige.

Doch je länger das Spiel dauerte, desto schlechter wurde der Auftritt der Kiezkicker. "Wir laufen dann dem Ergebnis hinterher, öffnen Räume und hätten am Ende auch wieder drei, vier Gegentore bekommen können. Das ist frustrierend, weil es mich an den Oktober erinnert."