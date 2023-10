"Jojo" on fire! Eggesteins Tanz auf dem Bierdeckel macht St. Pauli froh

Der 25-Jährige ist im Strafraum auf engstem Raum kaum zu stoppen. © Axel Heimken/dpa

Dass es überhaupt dazu kam, war vor allem der Ruhe der Kiezkicker zu verdanken. "Wir haben uns gesagt, wir müssen ruhig bleiben", gab der 25-Jährige zu. "Selbst wenn wir in der 87. Minute erst das Tor schießen würden, steht das Stadion Kopf und alles ist möglich." Und so war es schließlich auch.

Die Hürzeler-Elf blieb ihrem Stil treu und verfiel nicht in Hektik. Auch wenn es 70 Minuten lang nicht die beste Performance war. "Das gibt uns einfach noch mal zusätzlich Selbstvertrauen und zeigt uns auch, dass wir selbst bei solch engen Spielen, wo wir mal nicht so gut spielen, gewinnen können", wusste der Angreifer.

Er selbst dürfte aktuell genug Selbstvertrauen haben, bei dem Lauf, den er gerade hat. Dabei ist immer noch kaum zu glauben, dass er vor wenigen Wochen noch fast komplett außen vor war. "Für mich ist das der Lohn harter Arbeit, immer dranzubleiben", lobte ihn Trainer Fabian Hürzeler (30), der Eggestein nach dem Länderspiel im September plötzlich in die Startelf packte.

Mittlerweile ist der 25-Jährige aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Denn er bringt sich nicht nur mit seinen Toren ein. "Er ist ein mitspielender Stürmer und das macht er einfach sehr, sehr gut im Moment, uns ins letzte Drittel zu bringen. Und in der Box hat Jojo einfach seine besonderen Qualitäten."

Die zeigt er nun Woche zu Woche. Mit mittlerweile fünf Saisontoren hat er Marcel Hartel (27) eingeholt und liegt mit ihm gemeinsam an der internen Torjäger-Liste vorne. Eine Marke hat er sich nicht gesetzt. "Ich habe ja die ersten Spiele gar nicht gespielt", erklärte Eggestein, der viel lieber von Spiel zu Spiel schauen will. Und das nächste heißt: DFB-Pokal gegen Schalke 04 am Dienstag (18 Uhr) am Millerntor.