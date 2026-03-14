St.-Pauli-Trainer geht mit seinem Team hart ins Gericht: "Geschenke, die wir verteilen"

Hamburg - Diese Niederlage tut richtig weh! Der FC St. Pauli hat am Freitagabend völlig unnötig bei Borussia Mönchengladbach mit 0:2 (0:1) verloren. Besonders bei den Gegentoren machten die Kiezkicker keine gute Figur.

St. Paulis Eric Smith (29, r.) beging vor dem 0:1 ein unnötiges Foulspiel, weil er Gegenspieler Yannik Engelhardt (25) nicht kommen sah. © IMAGO / DeFodi Images

Alexander Blessin (52) schlich nach Abpfiff nicht sonderlich glücklich über den Rasen im Borussia-Park, zu sehr ärgerte sich St. Paulis Trainer über die vermeidbare Niederlage. "Es sind zwei Geschenke, die wir verteilen", erklärte er am Sky-Mikrofon.

Beim ersten Gegentor monierte er vor allem die Entstehung. Eric Smith (29) sah Gegenspieler Yannik Engelhardt (25) nicht in seinem Rücken kommen und foulte den Gladbach-Profi.

"Wir wollten aktiv sein und nicht reaktiv. Er sieht ihn vielleicht nicht, aber das ist mir egal", sprach Blessin das Problem klar an. "Da muss er besser seinen Körper dazwischen bringen, da müssen wir vom Kopf her einfach wach sein."

Den fälligen Freistoß haute Kevin Stöger (32) sensationell in den Winkel (37. Minute). "Ein wunderschöner Freistoß, wie er den da reinzirkelt. Der hat genau gepasst", erkannte der 52-Jährige an.

Das 0:1 war dabei eigentlich in eine Phase gefallen, in der St. Pauli nach anfänglichen Problemen besser ins Spiel gekommen war und kurz zuvor noch selbst durch Joel Chima Fujita (24) die große Chance zur Führung hatte. Doch der Japaner bekam nicht mehr richtig Druck hinter den Ball, sodass Gladbach-Keeper Moritz Nicolas (28) noch klären konnte (27.).