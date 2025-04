Oladapo Afolayan packt den Hammer aus, doch seine unglaubliche Serie reißt

Hamburg - Alles hat ein Ende! Mit seinem späten Treffer zum 1:1-Ausgleich hatte Oladapo Afolayan (28) dem FC St. Pauli am Sonntag einen hochverdienten Punkte gegen Borussia Mönchengladbach gerettet. Doch durch das Remis ist seine unfassbare Siegesserie bei den Kiezkickern gerissen.

Oladapo Afolayan (28, l.) erlöste den FC St. Pauli mit seinem Ausgleichstreffer. © IMAGO / Oliver Ruhnke

Afolayan hat schon leichtere Zeiten am Millerntor erlebt. In der vergangenen Meister-Saison gehörte er zu den Leistungsträgern, auch zu Saisonbeginn gehörte er regelmäßig der Startelf an, doch seit einigen Wochen findet sich der Engländer vermehrt auf der Ersatzbank wieder. Trainer Alexander Blessin (51) verpasste ihm einen kleinen Denkzettel, weil er mit der Defensivarbeit des Engländers nicht zufrieden war.

Und so musste er sich mit der Rolle des Jokers zufrieden geben. Genau diese füllte er am Sonntag perfekt aus. Fünf Minuten vor dem Ende bekam Afolayan den Ball in zentraler Position zugespielt, zog ab und erzielte mit fast 100 km/h den hochverdienten Ausgleich.

"Ich bin froh, für das Team getroffen zu haben", sagte er nach der Partie. "Die Jungs haben es nicht verdient gehabt zurückzuliegen. Sie haben sehr gut gespielt."

Vor allem der Rückstand unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff hätte die Kiezkicker umwerfen können, tat es aber nicht. "Ich muss die Mannschaft loben, sie hat einfach weitergemacht und sich viele Chancen herausgespielt", so Afolayan. Eine davon nutzte er eben selbst.