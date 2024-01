Pokal-Halbfinale für St. Pauli zum Greifen nah: "Etwas Großes, was wir erreichen können!"

Hamburg - Nach nur drei Tagen trifft der FC St. Pauli am Dienstagabend im DFB-Pokal Viertelfinale (20.45 Uhr/Sky/ ZDF ) erneut auf Fortuna Düsseldorf . Vergangenen Samstag hatten die Kiezkicker das Zweitliga-Topspiel 2:1 (2:0) gewonnen.

St. Pauli-Cheftrainer Fabian Hürzeler (30) ist die Tragweite eines möglichen Pokal-Halbfinaleinzugs der Kiezkicker bewusst. © Roland Weihrauch/dpa

Trotz des Auswärtssiegs in der Merkur Spiel-Arena will Cheftrainer Fabian Hürzeler (30) die Strategie etwas überdenken. Besonders im Pressing hatte sich die Mannschaft von Daniel Thioune (49) sehr präsent gezeigt, weshalb auch in der kommenden Begegnung als Basis gilt, wieder ähnliche Laufdaten wie vergangenen Samstag auf den Platz zu bringen.

"Wir hatten Räume geöffnet, die wir eigentlich schließen wollten. Teilweise waren wir einfach zu passiv. Das sind Kleinigkeiten, die wir abstellen müssen", so der Kiez-Trainer bei der Pressekonferenz am Montag.

"Wir müssen uns einfach in den Gegner hineinversetzen. Trotzdem ist es wichtig, dass wir uns von den Mustern treu bleiben, um auf gewisse Anpassungen reagieren zu können".

Inwiefern der 30-Jährige somit hinsichtlich der Aufstellung rotieren wird, sei aktuell noch etwas unklar. "Wir haben eine Breite im Kader, die gut ist. Am Ende habe ich die Qual der Wahl".