08.05.2026 16:02 St.-Pauli-Blog: Mit diesem ungewöhnlichen Hobby lenkt sich Blessin vom Druck ab

St.-Pauli-Blog: Um Ablenkung vom hohen Druck im Abstiegskampf zu finden, geht Alexander Blessin in den Garten und mäht den Rasen.

Hamburg - Der FC St. Pauli steht vor zwei richtungsweisenden Wochen und will irgendwie noch die Relegation erreichen. Der Druck ist enorm hoch. Trainer Alexander Blessin hat da so ein Ritual, wie er damit umgeht. In unserem St.-Pauli-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Millerntor-Stadion.

8. Mai, 16.02 Uhr: So geht Alexander Blessin mit dem steigenden Druck um

Je näher das Saisonende kommt und je mehr Spiele der FC St. Pauli nicht gewinnt, desto größer wird der Druck. Das merkt auch Trainer Alexander Blessin (52), der mit seinem Team zwei Spieltage vor Saisonende auf den 17. Platz abgerutscht ist. Um sich vom Stress und Druck im Abstiegskampf abzulenken und um neue Kraft zu schöpfen, arbeitet der 52-Jährige im heimischen Garten. "Ich habe schön Rasen gemäht. Das war gut und da kommt man auf Gedanken, die dann auch guttun", erklärte er. Diese kurzen Phasen seien wichtig, "um wieder ein bisschen Klarheit in die Birne hereinzukriegen, mit dem Druck dann fertig zu werden. Und ja, das befreit dann teilweise".

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) lenkt sich im Abstiegskampf und dem steigenden Druck mit Rasen mähen ab. © Christian Charisius/dpa

8. Mai, 11.34 Uhr: Fabian Hürzeler verlängert in Brighton bis Sommer 2029

St. Paulis Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler (33) hat eine Entscheidung getroffen. Der 33-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei Brighton Hove & Albion bis zum Sommer 2029. Er galt unter anderem als Nachfolger von Kasper Hjulmand (54) bei Bayer Leverkusen. "Ich arbeite unheimlich gerne für diesen Verein und lebe sehr gerne in dieser Stadt. Ich freue mich riesig über die Vertragsverlängerung. Diese langfristige Bindung zum Verein ist eine Ehre und bestärkt mich nur in meinem Wunsch, unsere gemeinsame Vision erfolgreich umzusetzen", erklärte Hürzeler in einer Mitteilung. Anfang des Jahres erlebte er noch den "schwierigsten Moment" seiner Karriere, als die Seagulls auf Rang 14 abgerutscht waren, zwei Spieltage vor Saisonende kämpft das Team nun aber um den Einzug in das europäische Geschäft. "Seit seiner Ernennung hat Fabian die positive Entwicklung des Vereins in den letzten Saisons mit konstant guten Leistungen auf dem Platz fortgesetzt und eine klare Spielphilosophie entwickelt", zeigte sich Vereinspräsident Tony Bloom (56) erfreut.

St. Paulis Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler (33) bleibt trotz zahlreicher Angebote weiterhin bei Brighton Hove & Albion. © Axel Heimken/dpa

7. Mai, 14.11 Uhr: U23 unmittelbar vor Abstieg in die Oberliga

Das wäre bitter! Dem FC St. Pauli droht nicht nur der Abstieg der Profis in die zweite Liga, sondern auch der Abstieg der U23 in die Oberliga. Das Team von Cheftrainer Karsten Neitzel (58) kam am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den Bremer SV trotz Führung nicht über 1:1-Unentschieden hinaus. Damit belegt der FCSP-Nachwuchs in der Regionalliga Nord zwei Spieltage vor Saisonende Rang 16. Das rettende Ufer, auf dem Eintracht Norderstedt liegt, ist bereits fünf Zähler weg. Sollte die Eintracht am Samstag bei Weiche Flensburg gewinnen, wäre der Abstieg bereits vor dem Derby am Sonntag gegen die U21 des HSV besiegelt. Ansonsten bekommt das Stadt-Duell noch einmal eine besondere Bedeutung.

Der U23 des FC St. Pauli um Cheftrainer Karsten Neitzel (58) droht der Abstieg in die Oberliga. © WITTERS

7. Mai, 10.39 Uhr: Kiezkicker unterzeichnen Haustarif für Mitarbeiter

Nach längerem Hin und Her hat der FC St. Pauli gemeinsam mit ver.di einen Haustarifvertrag für große Teile des Vereins vereinbart. Er gilt für Beschäftigte des eingetragenen Vereines sowie der verbundenen Gesellschaften in den Bereichen Vermarktung und Merchandising. Wie der Verein bekannt gab, sind leitende Angestellte sowie der Profibereich einschließlich NLZ und eSport ausgeschlossen. Die Laufzeit ist zunächst bis zum 30. Juni 2028 begrenzt, gilt aber rückwirkend ab dem 1. Juli 2025. Hintergrund der Vereinbarung war ein Mitgliedsantrag aus dem Jahr 2021, der mehrere komplexe Verhandlungsrunden nach sich zog und nun zu einem Ergebnis kam. "Wir freuen uns, dass wir für unsere Mitarbeitenden einen tariflichen Rahmen schaffen konnten. Der Tarifvertrag sorgt für mehr Transparenz und Verlässlichkeit in zentralen Fragen von Vergütung und Arbeitsbedingungen. Besonders wichtig war uns der konstruktive Prozess mit allen Beteiligten, daher gilt ein großer Dank der Tarifkommission und unserer Personalleitung", erklärte FCSP-Vizepräsidentin Hanna Obersteller (44).

Der FC St. Pauli hat einen Tarifvertrag für einen Großteil seiner Mitarbeiter unterzeichnet. © Marcus Brandt/dpa

6. Mai, 14.45 Uhr: St. Pauli mit Interesse an Joel Bichsel vom 1. FC Saarbrücken

Noch ist unklar, in welcher Liga der FC St. Pauli in der kommenden Saison spielen wird. Klar hingegen ist, dass es Veränderungen im Kader geben muss. Mit Sam Klein (22) wurde bereits ein neuer Spieler verpflichtet. Ebenfalls neu hinzukommen könnte Joel Bichsel vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Laut Bild sollen Scouts der Kiezkicker die Schweizer Abwehrkante mehrfach beobachtet haben. Der Vertrag des Linksfußes läuft nach der Saison aus, er wäre somit ablösefrei. Bichsel war im Sommer 2024 von den Young Boys Bern nach Saarbrücken gekommen, nachdem er zuvor für die Zweitvertretung des SC Freiburg in der 3. Liga gekickt hatte. Für den FCS hat er seitdem 67 Pflichtspiele bestritten.

Der FC St. Pauli soll Interesse an Joel Bichsel (24, M) vom 1. FC Saarbrücken haben. © Imago / Jan Huebner

6. Mai, 11.38 Uhr: Karol Mets und Manolis Saliakas fallen aus

Bitter! Der FC St. Pauli muss im Saison-Endspurt auf zwei wichtige Leistungsträger verzichten. Wie der Verein am Mittwochvormittag bekannt gab, fallen Manolis Saliakas (29) und Karol Mets (32) vorerst mit strukturellen muskulären Verletzungen aus. Ob sie in dieser Saison noch einmal auf den Rasen zurückkehren, ist damit fraglich. Gleiches gilt auch für Jannik Robatsch (21), der bislang noch auf sein Debüt für die Kiezkicker wartet und bislang nur in der U23 im Einsatz war.

Der FC St. Pauli muss im Kampf um den Klassenerhalt vorerst auf Karol Mets (32, l) und Manolis Saliakas (29, M) verzichten. © Tom Weller/dpa

5. Mai, 10.30 Uhr: Ewald Lienen schiebt St.-Pauli-Frust und findet deutliche Worte

Ewald Lienen (72) schiebt mit Blick auf die wirklich schwache Rückrundenleistung der Kiezkicker ordentlich Frust. Der ehemalige Coach des Kiezklubs (2014-2017) findet klare Worte für die aktuelle Spielidee der Hamburger. "Ich habe wirklich kein Verständnis dafür, dass St. Pauli die erfolgreiche Konstruktion, die sie die ganzen Jahre hatten - weswegen sie auch aufgestiegen sind - aufgegeben haben", sagte der 72-Jährige im Podcast "Der Sechzehner". Er spielt damit auf die fehlenden Außenstürmer an. Aus seiner Sicht könne man deshalb weder vernünftige Konter, Seitenwechsel noch ordentliche Steilpässe spielen, so der Experte. "Das ist für mich ein Grund, wieso St. Pauli so Torungefährlich ist. [...] Es tut mir weh zu sehen, dass sie in der Rückrunde chancenlos sind."

Von 2014 bis 2017 war Ewald Lienen (72) Coach des FC St. Pauli. Die Spielweise der Kiezkicker gefällt dem ehemaligen Profifußballer aktuell gar nicht. © Michael Schwartz/dpa

5. Mai, 8.50 Uhr: Fabian Hürzeler kurz vor der Verlängerung bei Brighton Hove & Albion

Während St. Pauli weiter Richtung Abstieg taumelt, kämpft Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler (33) in der Premier League noch um den Einzug ins internationale Geschäft. Drei Spieltage vor Schluss belegt er mit Brighton Hove & Albion Rang acht, liegt aber nur zwei Zähler hinter dem Europa-League- und einen Punkt hinter dem Conference-League-Platz. Seine Leistungen an der Seitenlinie haben zahlreiche Vereine aufmerksam gemacht. Hürzeler wurde zwischenzeitlich als Nachfolger von Pep Guardiola (55) bei ManCity gehandelt, auch Bayer Leverkusen soll ihn beobachtet haben. Nun hat der 33-Jährige laut Sky Sport aber eine Entscheidung getroffen. Hürzeler soll seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei Brighton langfristig verlängern.

St. Paulis Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler (33) steht bei Brighton Hove & Albion vor einer Vertragsverlängerung. © Ian Walton/AP/dpa

4. Mai, 10.10 Uhr: Manolis Saliakas fehlte wegen muskulärer Probleme - und jetzt?

Der Abwehrspieler stand am Sonntag im Heimspiel gegen Mainz 05 nicht im Kader. Der Grund waren Adduktorenprobleme, erklärte Trainer Alexander Blessin nach der Partie. Grund zur Sorge gäbe es zunächst aber nicht. "Er ist im Rasen hängen geblieben. Ist einfach ärgerlich", berichtete der 52-Jährige. "Wir müssen von Tag zu Tag gucken. Heute war es einfach zu frisch", erklärte er mit Blick auf die Begegnung am Sonntag. Gegen Leipzig am kommenden Samstag könnte es schon wieder anders aussehen, machte er außerdem Hoffnung.

Manolis Saliakas (29) stand wegen Adduktorenproblemen in der Partie gegen Mainz 05 nicht im Kader. © Christian Charisius/dpa

3. Mai, 12.15 Uhr: Timo Gerach ist der Unparteiische im Spiel gegen Mainz 05

Es ist das achte Liga-Spiel des Pfälzers mit Beteiligung der Kiezkicker. Timo Gerach (39, Landau in der Pfalz) hatte bislang in fünf Zweitliga-, sowie zwei Erstliga-Begegnungen das sagen. Nach dem letzten Heimspiel gegen die Bayern war Trainer Alexander Blessin (52) nicht gut auf den Unparteiischen zu sprechen. Am 9. November 2024 verloren die Braun-Weißen unter der Leitung von Gerach 0:1 gegen den FC Bayern München. Mit der Leistung des Schiri-Gespanns war die St.-Pauli-Bank allerdings alles andere als zufrieden. Der 52-Jährige hatte nach einem ordentlichen Einsteigen von Minjae Kim (29) an Morgan Guilavogui (28) die Rote Karte gefordert. Der Landauer zeigte lediglich gelb. Als Manolis Saliakas (29) daraufhin den VAR forderte, sah auch er den gelben Karton. Zu viel für Blessin. Nach der Partie fand er klare Worte: "Ich muss aufpassen, was ich sage. Ich finde schon, dass es jemandem zusteht, wenn solche Aktionen sind, dass man dann auch Emotionen zeigt." Generell haben die Kiezkicker unter Gerachs Leitung bislang eine recht neutrale Quote. Dreimal konnten die Hamburger siegen, zweimal mussten sie eine Niederlage hinnehmen, einmal spielte man unentschieden.

Timo Gerach (39) leitet die Partie des FC St. Pauli gegen den 1. FSV Mainz 05. © Swen Pförtner/dpa

1. Mai, 14.27 Uhr: St. Pauli holt Australier Sam Klein

Verstärkung für den FC St. Pauli: Die Kiezkicker haben zur kommenden Spielzeit den Australier Sam Klein (22) verpflichtet. Das gaben die Braun-Weißen am Freitag bekannt. Der zentrale Mittelfeldspieler, der auch die norwegische Staatsbürgerschaft besitzt, wechselt von Brisbane Roar aus der australischen A-League ans Millerntor. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. "Wir freuen uns auf einen Spieler mit einem sehr vielseitigen Profil, der unsere Möglichkeiten im Mittelfeld deutlich erweitert. Sam kann im Spiel mit Ball und in der Defensive Akzente setzen", verdeutlichte Sportchef Andreas Bornemann (54). Coach Alexander Blessin (52) betonte: "Sam verfügt über spannende Fähigkeiten, mit denen er im zentralen Mittelfeld verschiedene Rollen ausfüllen kann. Er kombiniert eine gute Vororientierung mit Übersicht und einem sauberen Passspiel, sucht darüber hinaus selbst den Abschluss. Defensiv agiert er aggressiv und mutig, um Ballgewinne zu kreieren." Klein selbst sagte: "Ich bin sehr gespannt auf den FC St. Pauli und freue mich darauf, neue Mitspieler, ein anderes Land und eine neue Liga kennenzulernen. Der Club hat in den vergangenen Jahren mehrfach internationale Spieler, insbesondere auch aus Australien, erfolgreich integriert und weiterentwickelt. Die Verantwortlichen haben mir eine interessante Perspektive aufgezeigt, weshalb ich davon überzeugt bin, dass dies der richtige Weg für mich ist."

Der Australier Sam Klein (22) verstärkt den FC St. Pauli zu kommenden Saison. © FC St. Pauli

27. April, 18.05 Uhr: Laut Chris Kramer wird St. Pauli "aufgefressen"

St. Pauli kann sich den direkten Klassenerhalt wohl abschminken. Christoph Kramer sieht ein großes Problem bei den Kiezkickern. "Wenn du so spielst, wie St. Pauli Fußballspielen will, dann brauchst du eine breite Brust. Und wenn du die nicht hast - die kannst du dir auch nicht einreden - dann wird es schwierig. Dann ist es sehr fehleranfällig und wirkt nervös." Für die Situation, in der der Klub gerade steckt, sei das nicht der Fußball den es gerade braucht. "Zu einer Überzeugung gehört es einfach auch mal das zu spielen, was du brauchst, was angebracht ist", sagte der Weltmeister von 2014 zu Tommi Schmitt. Sie hätten aus seiner Sicht einen gepflegten Spielaufbau und bis in die Mitte der gegnerischen Hälfte sei der Blessin-Fußball auch sehr ansehnlich, aber: "Wenn die den aber nicht spielen können, werden sie aufgefressen!" Der Ansehnliche Fußball sei in der Bundesliga oft nicht immer der beste Plan, so Kramer. Eine Überzeugung durchzuziehen sei zwar eine der größten Stärken, könne aber auch schnell in Sturheit umschlagen.

Weltmeister Christoph Kramer sieht ein großes Problem bei den Kiezkickern. © Rolf Vennenbernd/dpa

28. April, 8.52 Uhr: Jackson Irvine mit seinem 150. Pflichtspiel für St. Pauli

Das hatten sie sich anders erhofft! Kapitän Jackson Irvine (33) und Landsmann Connor Metcalfe (26) haben bei der 0:2-Pleite in Heidenheim Meilensteine erreicht. Irvine absolvierte sein 150. Pflichtspiel für die Kiezkicker, Metcalfe sein 100.. Irvine war im Sommer 2021 von Hibernian Edinburgh und entwickelte sich schnell zum Leistungsträger. Nach 88 Zweitliga-Partien (15 Tore, 15 Vorlagen) folgte mit der Meisterschaft und dem Aufstieg der erste Höhepunkt. Im Jahr darauf folgte der Klassenerhalt. Im Oberhaus blieb Irvine bislang ohne Torerfolg. Hätte er sich Ende der vergangenen Saison nicht am Fuß verletzt, hätte er sein 150. Pflichtspiel bereits deutlich eher absolviert. Metcalfe folgte ein Jahr später und kam direkt aus der Heimat von Melbourne City ans Millerntor. Während er in der zweiten Liga noch zu den Stammspielern gehörte, hat er unter Alexander Blessin (52) einen schweren Stand, hinzu kommen mehrere Verletzungen. In der aktuellen Spielzeit kommt der 26-Jährige auf 22 Einsätze, wobei er nur einmal in der Startelf stand.

Während Jackson Irvine (33, l) sein 150. Pflichtspiel für St. Pauli absolvierte, war es bei Connor Metcalfe (26) Nummer 100. © Marius Becker/dpa

27. April, 15.07 Uhr: St.-Pauli-Ultras beschimpfen Spieler, Capo schickt Mannschaft weg

Die Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Samstag (0:2) stieß nicht nur Spielern und Trainer übel auf, sondern auch den weit mitgereisten Fans. Und das ließen sie die Mannschaft auch wissen. Nachdem die Blessin-Elf nach Abpfiff vor die Gästetribüne trat, habe es erstmals Pfiffe sowie vereinzelt sogar Beschimpfungen vonseiten der Ultras zu hören gegeben. Das berichtete ein anonymer Fan gegenüber dem Hamburger Abendblatt. Einer der Capos habe daraufhin schnell reagiert und Hauke Wahl (32) zu sich gerufen. Gemeinsam sei entschieden worden, dass die Mannschaft sich in die Kabinen zurückziehe. Danach suchte auch Trainer Alexander Blessin (52) das Gespräch mit dem Capo. Mit einem Schulterklopfer und einer Umarmung endete die Unterhaltung - alles also halb so schlimm? Dem Kiezklub sei aber bewusst, dass es eine sehr schwere Saison ist, die auch für die Fans enorm enttäuschend sein kann. Man hoffe dennoch auch für die finalen Partien auf die fortlaufende "enorme Unterstützung" vonseiten der Anhänger.

"Walk of Shame": Die Mannschaft des FC St. Pauli holte sich nach der Pleite in Heidenheim Pfiffe vonseiten der Fans ab. © Tom Weller/dpa

26. April, 13 Uhr: Lars Ritzka fordert nach Heidenheim-Pleite eine Reaktion

Für den FC St. Pauli ist nach der 0:2-Pleite in Heidenheim der direkte Klassenerhalt in weite Ferne gerückt. Das rettende Ufer ist weiterhin zwar nur fünf Zähler entfernt, dazu kommt aber noch das schlechtere Torverhältnis. "Wir werden nicht aufhören, müssen aber auf jeden Fall eine Reaktion zeigen", forderte Lars Ritzka (27), der zudem klar äußerte: "Wir brauchen nicht drumherum reden, dass die Relegation das Ziel ist. Wolfsburg ist näher an uns, als wir an Platz 15 sind." In die gleiche Kerbe schlug auch Hauke Wahl (32): "Der Trainer hat gesagt, dass wir weitermachen müssen. Die Relegation als Minimalziel haben wir in eigener Hand."

Lars Ritzka (27) gab das Erreichen der Relegation als Minimalziel für St. Pauli aus. © IMAGO / Maximilian Koch

25. April, 20 Uhr: FC St. Pauli mit Interesse an Bamba Dieng vom FC Lorient?

Mit Stürmern aus der französischen Ligue 1 hat der FC St. Pauli bereits gute Erfahrungen gemacht, Morgan Guilavogui (27) war in der vergangenen Saison ein Garant für den Klassenerhalt. Wie der Journalist Pete O'Rourke auf X postete, sollen die Kiezkicker an Bamba Dieng (26) vom FC Lorient interessiert sein. Der senegalische Nationalspieler hat in dieser Saison neun Tore in 18 Spielen erzielt und wäre im Sommer ablösefrei. Neben St. Pauli sollen aber auch unter anderem die Blackburn Rovers, Leicester City, der FC Portsmouth und Oxford United ein Auge auf den 26-Jährigen geworfen haben. Ein Wechsel ans Millerntor dürfte aufgrund seiner Qualität allerdings nur in Betracht gezogen werden, wenn die Kiezkicker die Klasse halten würden.

Der FC St. Pauli soll an Bamba Dieng (26) vom FC Lorient interessiert sein. © AFP/Loic Venance

25. April, 14.28 Uhr: Das denkt Hauke Wahl über seine Rückkehr

Für Hauke Wahl (32) ist es am Samstag ein Wiedersehen mit alten Weggefährten. Der St.-Pauli-Verteidiger spielte von Januar bis Juni 2017 für den 1. FC Heidenheim. "Es war eine sehr lehrreiche Zeit", erklärte er am Sky-Mikro. "Es war eine sehr gute Zeit unter Frank Schmidt. Er hat mir ein-, zweimal in den Arsch getreten, davon profitiere ich heute noch." Am Samstag lastet auf beiden Teams ein hoher Druck. "Wir wissen um die Tabellensituation, unser Ziel ist weiterhin der 15. Tabellenplatz", machte Wahl deutlich. "Dafür müssen wir heute gewinnen." Heidenheim wiederum will mit einem Sieg noch einmal an St. Pauli herankommen.

Hauke Wahl (32) sieht großen Druck bei St. Pauli und Heidenheim. © Marcus Brandt/dpa

25. April, 13 Uhr: Felix Zwayer pfeift das Spiel in Heidenheim

Felix Zwayer (44) wird am Samstag das Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC St. Pauli. Beide Teams konnten unter seiner Leitung zuletzt nicht gewinnen. Die Kiezkicker haben unter Zwayer fast eine ausgeglichene Bilanz: Acht Siegen stehen neun Unentschieden und neun Niederlagen gegenüber. In dieser Saison gab es bereits zwei Aufeinandertreffen - beim 1:3 in München und beim 0:0 gegen Frankfurt. Die Heidenheimer Bilanz sieht im Vergleich schlechter aus. Der FCH konnte nur zweimal unter Zwayer gewinnen und verlor fünf Partien, fünf weitere endeten mit einem Remis. Gegen Dortmund (0:2) und in Augsburg (0:1) gab es in dieser Spielzeit zwei Niederlagen. Insgesamt warten beide Vereine seit Jahren auf Siege, wenn Zwayer an der Pfeife ist. St. Pauli gewann zuletzt im November 2024, Heidenheim im April 2023 unter dem 44-Jährigen.

Felix Zwayer (44) wird die Partie des FC St. Pauli beim 1. FC Heidenheim pfeifen. © Harry Langer/dpa

25. April, 9 Uhr: Martijn Kaars rechnet mit großem Widerstand

Im Hinspiel sorgte Martijn Kaars (27) mit seinem Doppelpack für den 2:1-Sieg des FC St. Pauli über den 1. FC Heidenheim. Ein ähnliches Ergebnis im Rückspiel am Samstag wäre aus Sicht der Kiezkicker wünschenswert. "Wir alle wissen, wie wichtig das Spiel ist. Wir müssen gewinnen", betonte der Angreifer im Vorfeld. Denn mit einem Sieg könnte St. Pauli nicht nur an die Konkurrenz vor sich aufschließen, sondern auch Heidenheim in die zweite Liga befördern. Genau aus diesem Grund rechnet Kaars aber mit großem Widerstand. "Heidenheim wird alles geben, um zu gewinnen. Sie werden ein bisschen mehr Risiko", war er sich auch sicher. Dies biete allerdings den Kiezkicker wiederum Möglichkeit. Vor allem auf die Konterstärke muss St. Pauli aufpassen - der FCH ist Dritter in dieser Statistik. "Die Restverteidigung ist wichtig und wir müssen die Zweikämpfe gewinnen", forderte Kaars, der am Samstag vielleicht mal wieder von Beginn an starten könnte.

Martijn Kaars (27) rechnet mit großem Widerstand. © Marcus Brandt/dpa

24. April, 16.20 Uhr: Trainer Alexander Blessin mit klarer Forderung an sein Team

Nach dem bitteren Unentschieden gegen Köln am vergangenen Spieltag musste der FC St. Pauli unter der Woche den nächsten Rückschlag einstecken. Mathias Pereira Lage (28) erlitt eine schwere Knieverletzung und fällt monatelang aus. "Es hat wehgetan. Aber es gilt trotzdem, das jetzt abzuhaken und zu sagen: Jetzt erst recht!", betonte Trainer Alexander Blessin (52), der um die Wichtigkeit der Partie am Samstag beim 1. FC Heidenheim wusste. Zudem mussten die Kiezkicker in dieser Saison bereits mehrere langfristige Ausfälle kompensieren. "Solche Nackenschläge hinzunehmen, wieder aufzustehen - das ist St. Pauli", so der 52-Jährige. "Das ist diese Mannschaft, das zeichnet sie aus. Deswegen werden wir auch diese Situation meistern und die richtigen Schlüsse daraus ziehen." Vier Spieltage vor Schluss sei die Mannschaft noch einmal zusammengerückt. "Es ist auch wichtig, dass sich die Mannschaft intern zusammenhockt und bestimmte Sequenzen bespricht. Das zeigt mir einfach, dass die Mannschaft lebt, dass sie intakt wirkt und gewillt ist, bis zum letzten Spieltag alles zu geben", zeigte sich Blessin erfreut.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) fordert gegen Heidenheim eine gewisse "Jetzt erst Recht"-Einstellung. © Christian Charisius/dpa

24. April, 11.45 Uhr: Schlägt gegen Heidenheim erneut die Stunde von Martijn Kaars?

Im Hinspiel Mitte Dezember schlug die große Stunde von Martijn Kaars (27). Der Angreifer traf beim 2:1-Sieg des FC St. Pauli über den 1. FC Heidenheim doppelt - es waren zwei seiner bislang drei Saisontore. In den letzten Wochen war der Niederländer aber hinten dran. "Er gibt weiterhin Gas und ist bereit", erklärte Trainer Alexander Blessin (52) auf TAG24-Nachfrage und bestätigte, dass er viele Gespräche mit dem Angreifer führe. "Er weiß, was ich von ihm erwarte, und auch, was er von sich erwartet." Bis auf das Union-Spiel kam Kaars zuletzt nur als Joker zum Einsatz, zweimal schmorte er sogar 90 Minuten auf der Bank. Nun könnte er aber als Alternative für den verletzten Mathias Pereira Lage (28) agieren. "Wenn er zum Einsatz kommt, dann gibt er auch Gas", machte Blessin deutlich, ohne sich in die Karten schauen zu lassen.

Im Hinspiel traf Martijn Kaars (27) gegen Heidenheim doppelt, zuletzt spielte er beim FC St. Pauli aber nur die zweite Geige. © Marcus Brandt/dpa

23. April, 16.10 Uhr: Eric Smith steht gegen Heidenheim noch auf der Kippe

Dass Mathias Pereira Lage (28) am Samstag beim 1. FC Heidenheim fehlen wird, war nach der Nachricht vom Vormittag klar. Ein Fragezeichen stand noch hinter den Einsätzen von Eric Smith (29) und Nikola Vasilj (30), die beide am Dienstag und Mittwoch nicht trainieren konnten. "Sie haben beide heute mittrainiert. Das ist eine gute Nachricht", erklärte Trainer Alexander Blessin (52). Dennoch gab er sich gerade bei Smith noch etwas vorsichtig. "In der Summe war er dreieinhalb Wochen nicht aktiv dabei. Wir sind aber guter Dinge, dass, wenn er keine Reaktion zeigt, am Samstag auch dabei ist." Bei Vasilj gestaltete es sich ein wenig klarer, er wird in Heidenheim nach einem kleinen Infekt wieder zwischen den Pfosten stehen. Im Kader steht dann auch David Nemeth (24), der sich bei der U23 eine Platzwunde zugezogen hatte. "Er macht einen guten Eindruck und sieht mit den guten alten Tackern ein bisschen bestialisch aus", scherzte Blessin, der sich ansonsten über die Rückkehr von Joel-Chima Fujita (24) nach dessen Sperre freuen konnte.