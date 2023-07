St. Pauli: Bundesligist an Jakoc Medic dran, David Otto nach Sandhausen?

Hamburg - Mit sieben Siegen in sieben Spielen legte der FC St. Pauli eine perfekte Vorbereitung hin, scheint vor dem Auftakt beim 1. FC Kaiserslautern (Samstag/13 Uhr) bestens gewappnet.

St.-Pauli-Verteidiger Jakov Medic (24) soll das Interesse vom 1. FC Heidenheim geweckt haben. © Christian Modla/dpa

Ob die Kiezkicker allerdings mit dem aktuellen Kader in die neue Zweitliga-Saison gehen werden, erscheint zumindest fraglich.

Neben David Otto (24), der sich laut Coach Fabian Hürzeler (30) in Gesprächen mit anderen Vereinen befindet und insbesondere mit Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen in Verbindung gebracht wird, ranken sich auch Gerüchte um Verteidiger Jakov Medic (24).

So soll der Abwehrspieler nach Informationen des "kicker" bei Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim auf dem Zettel stehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 24-Jährige mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird. So stand er in der Vergangenheit schon kurz vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart, der sich letztlich aber doch zerschlug.