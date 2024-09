St.-Pauli-Coach Blessin wettert gegen Schiri Zwayer: "Muss er abpfeifen!"

"Ich will das Thema nicht aufmachen, aber es waren schon ein paar Entscheidungen dabei, wo man sagen muss, dass es von Schiedsrichterseite unglücklich war", spielte Blessin auch auf das 0:1 an.

Wie schon vor der Länderspielpause zeigte die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin (51) zwei unterschiedliche Gesichter. In den ersten 45 Minuten, in denen die Kiezkicker im 3-5-2 unterwegs waren, kam bis auf einen Abschluss von Morgan Guilavogui (26) nach einer halben Stunde so gut wie nichts.

Schiedsrichter Felix Zwayer (43) kam in der Bewertung von Blessin nicht gut weg. © Witters/MarkusFischer

Schiedsrichter Felix Zwayer (43) hatte in der Aktion sogar die Pfeife Richtung Mund geführt, letztlich aber auf einen Pfiff verzichtet. Der Treffer überstand anschließend auch die Überprüfung des Videoschiedsrichters Bastian Dankert (44).

"Das Tor mussten wir schon verdauen", gab Blessin zu. "Wir wollten nach der Umstellung offensiver spielen, gerade mit den Außenpositionen." Gerade als St. Pauli wieder besser im Spiel war, folgte der nächste Nackenschlag, das 0:2 durch Philipp Tietz (27, 67.).

Das erste Saisontor durch Carlo Boukhalfa (24, 75.) sowie der Schlusspunkt durch Yusuf Kabadayi (20) in der Nachspielzeit waren da nur noch Makulatur.

"Die zweite Halbzeit können wir so annehmen und müssen das Positive mitnehmen", erklärte Blessin, meinte aber auch: "Die erste Halbzeit war schon eher zum Vergessen." Da fehlte der Mut und das Spiel nach vorne. "Wir waren zu langsam und zu behäbig", erkannte er an.

Mit null Punkten aus drei Spieltagen ist der Fehlstart perfekt. "Wir haben uns mehr ausgerechnet und erhofft", gab er zu. "Aber die Mannschaft ist intakt und der Kader reicht absolut." Nun müssen die letzten paar Prozentpunkte aus seiner Sicht abgestellt werden. "Gegen den Ball auf der einen Seite und mit Ball klarer werden. Dann werden auch die Punkte kommen."

So stand in Summe aber wieder ein Auftritt, der nur in Teilen Mut machen kann und vor allem auch erst wieder nach der Systemumstellung auftrat. Die Diskussion darüber dürften also nicht abebben.