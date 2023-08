30.08.2023 10:25 St.-Pauli-Coach Hürzeler will an der Ausrichtung festhalten: "Ist der Schlüssel zum Erfolg"

St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler will trotz der Torflaute an seiner Grundausrichtung festhalten. Am Freitag bekommt es seine Mannschaft mit Braunschweig zu tun.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Wann folgt (endlich) der nächste Dreier? Nach dem 2:1-Auftaktsieg beim 1. FC Kaiserslautern reichte es für den FC St. Pauli an den folgenden Spieltagen nur zu drei Unentschieden. St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler (30) will trotz der Torflaute an seiner Grundausrichtung festhalten. Am Freitag bekommt es seine Mannschaft mit Braunschweig zu tun. © Michael Schwartz/dpa Sowohl gegen Fortuna Düsseldorf als auch bei Greuther Fürth und gegen den 1. FC Magdeburg stand am Ende des Tages eine Nullnummer zu Buche - das spricht für die Defensive, aber gegen die Offensive der Kiezkicker. "Wir wollen und müssen die Angriffe konsequent zu Ende spielen. Mir ist aber auch wichtig, dass sich die Spieler vorm Tor frei im Kopf fühlen. Wir müssen uns das Spielglück wieder erarbeiten", erklärte Coach Fabian Hürzeler (30) auf der PK vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig (Freitag/18.30 Uhr). Obwohl die Niedersachsen mit einem Sieg und drei Niederlagen schwach in die Saison gestartet sind, warnte der Fußballlehrer vor den Löwen: "Sie sind eine Mannschaft, die sehr kompakt verteidigt und eine gute Box-Besetzung hat (...). Sie sind auch extrem gefährlich über ihre Umschaltmomente und die Außen." FC St. Pauli FC St. Pauli: Saliakas muss mit Tränen in den Augen ausgewechselt werden Durch den Ausfall von Kapitän Jannis Nikolaou (30, Rotsperre) fehle Braunschweig zwar "ein Element im Spiel", der Kader sei aber "stark genug, um das aufzufangen", unterstrich der 30-Jährige. "Wir müssen sehr gut vorbereitet sein und an die Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen", forderte der Übungsleiter - mit dem Unterschied, dass vorne der Ball auch mal reingehen soll. St.-Pauli-Fans wollen gegen die gestiegenen Ticketpreise demonstrieren An seiner Grundausrichtung wolle Hürzeler trotz der Torflaute nichts ändern: "Meine Basis wird immer die defensive Stabilität bleiben. Das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg. Ich bin überzeugt, dass wir auch wieder zum Torerfolg kommen werden." Personell werden dem Trainer "nahezu alle Spieler" zur Verfügung stehen. Auch Etienne Amenyido (25) sei nach seiner Verletzung wieder auf dem Trainingsplatz, eine Kadernominierung käme für ihn aber noch zu früh. Übrigens: 2250 St.-Pauli-Fans begleiten ihre Mannschaft nach Braunschweig. Vor der Partie wollen sie mit einem fünfminütigen Block-Boykott gegen die Topspielzuschläge und gestiegenen Ticketpreise demonstrieren - und anschließend einen Sieg bejubeln! Tabelle 2. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 Hamburger SV 4 11:5 10 2 FC Hansa Rostock 4 7:4 9 3 Holstein Kiel 4 7:5 9 4 1. FC Magdeburg 4 7:4 8 5 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 4 7:2 7 6 Karlsruher SC 4 7:5 7 7 SV Wehen Wiesbaden 4 4:3 7 8 1. FC Nürnberg 4 7:7 7 9 FC St. Pauli 1910 4 2:1 6 10 1. FC Kaiserslautern 4 6:8 6 11 Hannover 96 4 6:6 5 12 SpVgg Greuther Fürth 1903 4 6:7 4 13 SC Paderborn 07 4 4:9 4 14 Hertha BSC 4 5:5 3 15 FC Schalke 04 4 6:8 3 16 Eintracht Braunschweig 4 2:5 3 17 VfL Osnabrück 4 6:9 1 18 SV 07 Elversberg 4 5:12 1 Die Tabelle der 2. Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Zweitliga-Meister und steigt in die 1. Bundesliga auf. Letzteres gilt auch für Rang 2. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Rang der Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse.

