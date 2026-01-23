 4.507

St. Pauli gegen den HSV im Ticker: Beide Teams torlos zur Pause

Am Freitag begrüßt der FC St. Pauli den HSV am Millerntor. Beide Teams gehen torlos in die Pause der hitzigen Partie. TAG24 berichtet im Liveticker.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel, Alice Nägle

Hamburg - Am zweiten Spieltag der Rückrunde begrüßt der FC St. Pauli den HSV am Millerntor (20.30 Uhr/Sky).

Nach der 0:2-Hinrunden-Pleite aus HSV-Sicht wollen die Rothosen nun auswärts wieder etwas gut machen. Die Auswärtsquote der Hamburger lässt derzeit allerdings zu wünschen übrig.

Doch auch die Kiezkicker scheinen ihren Fans inzwischen etwas schuldig. Nach zuletzt zwei Niederlagen ist die Mannschaft von Alexander Blessin (52) auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

Wer die Nerven behält und sich im brisanten Stadtderby durchsetzen wird, zeigt sich mit Abpfiff des Flutlichtfreitags. Das Spiel im ausverkauften Millerntor (29.183) läuft. Beide Teams gehen torlos in die Pause.

Aktuelles Ergebnis:

FC St. Pauli - HSV 0:0

21.23 Uhr: Beide Teams torlos zur Pause

Die beiden schwächsten Offensiven der Liga bereiten ihrer Statistik alle Ehre.

Beide Mannschaften gehen nach einer ereignisarmen ersten Hälfte torlos in die Kabinen.

21.21 Uhr: Konterversuch des HSV ungefährlich

Nach einem vielversprechenden Konterversuch spielen die Rothosen den Angriff schlecht zu Ende.

Der Abschluss von Balde kommt viel zu schwach und zentral auf das Tor und stellt Keeper Vasilj vor keine Herausforderung.

21.18 Uhr: Fünf Minuten Nachspielzeit

Wegen der Verletzungsunterbrechung zu Beginn des Duells gibt es fünf Minuten obendrauf.

21.15 Uhr: Beide Teams bislang torlos

Auch nach 40 Minuten spielt sich die Partie größtenteils im Mittelfeld ab.

Beide Mannschaften schaffen es nicht auch nur annähernd Torgefahr auszustrahlen.

21.09 Uhr: Riesen-Chance für den HSV!

Mit zunehmender Spieldauer gewinnt der HSV etwas die Oberhand der Partie und wird drückender.

Nach einer Ecke taucht Downs völlig frei vor Vasilj auf. Der St.-Pauli-Keeper pariert, das Schiri-Gespann entscheidet im Nachgang abermals auf Abseits.

21.07 Uhr: Pyrka verpasst Flanke von Pereira Lage

Nach einer Flanke von Pereira Lager fehlt Pyrka das Timing.

Das sah aber mal nach dem Hauch einer Torchance für die Gastgeber aus.

21.03 Uhr: Intensives Duell ohne große Highlights

An Intensität fehlt es in dieser Partie auf jeden Fall nicht.

Nach knapp einer halben Stunde lassen richtige Highlights allerdings noch auf sich warten.

20.57 Uhr: Gelbe Karte für Remberg

Nach einem Foul im letzten Drittel an Smith sieht Remberg die Gelbe Karte!

Der darauf folgende Freistoß bringt nichts ein.

20.55 Uhr: Erste Gelegenheit für den HSV!

Das war die erste Gelegenheit für die Gäste!

Jatta bringt den Ball auf den Kasten von Vasilj. Der FCSP-Keeper kann den Ball parieren. Im Nachhinein entscheidet Schiedsrichter Welz aber auf Abseits.

20.44 Uhr: Erster bitterer Wechsel der Partie

Schnelles, bitteres Derby-Aus für Rössing-Lelesiit (13.)!

Nach dem Foul durch Adam Dzwigala geht es für ihn nicht weiter. Für ihn kommt Fabio Balde auf den Platz. Die Partie ist derzeit unterbrochen. Die Spieler halten sich auf dem Rasen warm.

Nach einem Foul-Spiel muss HSVs Rössing-Lelesiit (r.) verletzt vom Platz.
Nach einem Foul-Spiel muss HSVs Rössing-Lelesiit (r.) verletzt vom Platz.  © Marcus Brandt/dpa

20.42 Uhr: Erste gelbe Karte der Partie

Nach einem Foul an Rössing-Lelesiit zieht der Unparteiische die erste gelbe Karte der Partie.

Adam Dzwigala trifft den Offensiv-Spieler am Fuß. Der Dompé-Ersatz muss behandelt werden. Dzwigala wird im kommenden Spiel gegen die Bayern fehlen. Das war seine fünfte gelbe Karte.

