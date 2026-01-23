St. Pauli gegen den HSV im Ticker: Beide Teams torlos zur Pause
Hamburg - Am zweiten Spieltag der Rückrunde begrüßt der FC St. Pauli den HSV am Millerntor (20.30 Uhr/Sky).
Nach der 0:2-Hinrunden-Pleite aus HSV-Sicht wollen die Rothosen nun auswärts wieder etwas gut machen. Die Auswärtsquote der Hamburger lässt derzeit allerdings zu wünschen übrig.
Doch auch die Kiezkicker scheinen ihren Fans inzwischen etwas schuldig. Nach zuletzt zwei Niederlagen ist die Mannschaft von Alexander Blessin (52) auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.
Wer die Nerven behält und sich im brisanten Stadtderby durchsetzen wird, zeigt sich mit Abpfiff des Flutlichtfreitags. Das Spiel im ausverkauften Millerntor (29.183) läuft. Beide Teams gehen torlos in die Pause.
Aktuelles Ergebnis:
FC St. Pauli - HSV 0:0
21.23 Uhr: Beide Teams torlos zur Pause
Die beiden schwächsten Offensiven der Liga bereiten ihrer Statistik alle Ehre.
Beide Mannschaften gehen nach einer ereignisarmen ersten Hälfte torlos in die Kabinen.
21.21 Uhr: Konterversuch des HSV ungefährlich
Nach einem vielversprechenden Konterversuch spielen die Rothosen den Angriff schlecht zu Ende.
Der Abschluss von Balde kommt viel zu schwach und zentral auf das Tor und stellt Keeper Vasilj vor keine Herausforderung.
21.18 Uhr: Fünf Minuten Nachspielzeit
Wegen der Verletzungsunterbrechung zu Beginn des Duells gibt es fünf Minuten obendrauf.
21.15 Uhr: Beide Teams bislang torlos
Auch nach 40 Minuten spielt sich die Partie größtenteils im Mittelfeld ab.
Beide Mannschaften schaffen es nicht auch nur annähernd Torgefahr auszustrahlen.
21.09 Uhr: Riesen-Chance für den HSV!
Mit zunehmender Spieldauer gewinnt der HSV etwas die Oberhand der Partie und wird drückender.
Nach einer Ecke taucht Downs völlig frei vor Vasilj auf. Der St.-Pauli-Keeper pariert, das Schiri-Gespann entscheidet im Nachgang abermals auf Abseits.
21.07 Uhr: Pyrka verpasst Flanke von Pereira Lage
Nach einer Flanke von Pereira Lager fehlt Pyrka das Timing.
Das sah aber mal nach dem Hauch einer Torchance für die Gastgeber aus.
21.03 Uhr: Intensives Duell ohne große Highlights
An Intensität fehlt es in dieser Partie auf jeden Fall nicht.
Nach knapp einer halben Stunde lassen richtige Highlights allerdings noch auf sich warten.
20.57 Uhr: Gelbe Karte für Remberg
Nach einem Foul im letzten Drittel an Smith sieht Remberg die Gelbe Karte!
Der darauf folgende Freistoß bringt nichts ein.
20.55 Uhr: Erste Gelegenheit für den HSV!
Das war die erste Gelegenheit für die Gäste!
Jatta bringt den Ball auf den Kasten von Vasilj. Der FCSP-Keeper kann den Ball parieren. Im Nachhinein entscheidet Schiedsrichter Welz aber auf Abseits.
20.44 Uhr: Erster bitterer Wechsel der Partie
Schnelles, bitteres Derby-Aus für Rössing-Lelesiit (13.)!
Nach dem Foul durch Adam Dzwigala geht es für ihn nicht weiter. Für ihn kommt Fabio Balde auf den Platz. Die Partie ist derzeit unterbrochen. Die Spieler halten sich auf dem Rasen warm.
20.42 Uhr: Erste gelbe Karte der Partie
Nach einem Foul an Rössing-Lelesiit zieht der Unparteiische die erste gelbe Karte der Partie.
Adam Dzwigala trifft den Offensiv-Spieler am Fuß. Der Dompé-Ersatz muss behandelt werden. Dzwigala wird im kommenden Spiel gegen die Bayern fehlen. Das war seine fünfte gelbe Karte.
20.39 Uhr: Ungefährlicher Eckball von St. Pauli
Erster Angriffsversucht des FC St. Pauli!
HSVs Torunarigha stoppt ersten Anlauf der Kiezkicker und klärt den versuchten Angriff von Fujita zur Ecke.
Dieser Eckball führt allerdings zu nichts.
20.35 Uhr: Brisanz der Partie deutlich spürbar
Schon wenige Minuten nach dem Anpfiff ist die Brisanz dieser Partie deutlich spürbar. Sowohl auf den Rängen, als auch anhand der Dynamik auf dem Platz.
20.32 Uhr: Anpfiff im Millerntor!
Mit wenig Verspätung gibt Schiedsrichter Tobias Welz die hitzige Partie frei.
20.28 Uhr: Beide Fan-Lager präsentieren Choreos, Mannschaften kommen raus
Auf beiden Tribünen präsentieren die Fans Choreos.
Beide Bilder auf den Rängen sind klassisch gehalten und zeigen die Farbe, sowie das Wappen des jeweiligen Vereins. Die Südkurve zündelt dabei ordentlich Pyrotechnik ab.
Beide Mannschaften betreten nun den Rasen des Millerntor.
20.20 Uhr: Merlin Polzin über Dompe - "kämpft mit Wehwehchen"
Gästetrainer Merlin Polzin freut sich auf das Auswärtsderby am ausverkauften Millerntor.
In der Derby-Woche habe man eine gute Energie entwickelt, allerdings messe man sich lieber damit, was man heute tatsächlich auf den Platz bringen wird.
"Es geht darum, die gewählte Positionierung mit Leben zu füllen", so der HSV-Chefcoach über seine Spielidee. "Die Mechanismen greifen. Wir kommen zu Chancen, das ist die halbe Miete."
Warum Dompe nicht in der Startelf steht, erklärte Polzin wie folgt: "Jean-Luc kämpft seit mehreren Wochen, fast Monaten mit dem ein oder anderen Wehwehchen." Für ihn kommt Rössing-Lelesiit. Er hätte durchaus die Qualität um auf der Positon in die Partie zu starten, so der HSV-Coach.
20.14 Uhr: Alexander Blessin will im Derby punkten
Mit dem Derby soll natürlich ein sportliches Signal im Abstiegskampf gesetzt werden, betonte St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin vor Anpfiff dieses Derbys am Sky-Mikrofon.
"Wir haben zwei starke Spiele gemacht, mit einem falschen Resultat und das wollen wir heute anders machen", so sein Anspruch auf dieses Flutlichtduell.
Allerdings gehe es trotz der Brisanz und Emotionalität des Derbys nur um die eigene Mannschaft und darum, "die Leistung wieder abzurufen und dann auch punktetechnisch was mitzunehmen."
Die Überlegung Jackson Irvine in die Starelf zu stellen, sei auf jeden Fall da gewesen: "Wie wichtig Jacko ist, ist klar. Er wird uns für die emotionale Geschichte vorm Spiel einpeitschen." Blessin selbst will die Klappe halten. "Ich rede genug."
20 Uhr: HSV-Hymne wird ausgepfiffen
Wie am Millerntor üblich, wird auch die Vereinshymne vom HSV vor dem Spiel abgespielt.
Wie zu erwarten wird das Lied der Rothosen von den FCSP-Fans ausgepfiffen.
19.52 Uhr: St.-Pauli-Spieler und HSV-Elf macht sich warm
Unter lautstarker Unterstützung kommen auch die Kiezkicker aus den Katakomben.
Der Stadtkonkurrenten aus Stellingen haben sich ebenfalls zum Warm-Up auf dem Grün versammelt.
19.49 Uhr: HSV-Torhüter müssen durch Spielertunnel
Die HSV-Torhüter betreten den Rasen.
Aufgrund von Sicherheitsbedenken haben die Keeper den Weg durch den Spielertunnel genommen, anstatt von der Seite auf den Platz zu kommen. Dadurch sollen sie nicht bespuckt oder beworfen werden können.
19.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da
So starten beide Mannschaften in das 113. Stadtderby am Millerntor.
St. Pauli wie zu erwarten ohne Jackson Irvine in der Startelf und mit Derby-Erfahrung in der Innenverteidigung (Adam Dzwigala). Der HSV startet überraschend ohne Jean-Luc Dompé (Achillessehne) und auch für Sambi Lokonga hat es nur für die Bank gereicht.
St. Pauli: Vasilj - Mets, Wahl, Sands, Smith, Pyrka, Fujita, Kaars, Oppie, Dzwigala, Pereira Lage
HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Torunarigha, Jatta, Fabio Vieira, Remberg, Muheim, Königsdörffer, Downs, Rössing-Lelesiit
19.20 Uhr: Sportchef Andreas Bornemann äußert sich zum Derby
Im Interview vor dem Spiel wirkte der Andreas Bornemann (52) recht relaxt. Er sei auch nicht wirklich nervöser als sonst, gab er am FCSP-Mikrofon zu.
Denn merke man natürlich überall, dass das Derby etwas Besonderes ist. Sein Eindruck der Mannschaft in dieser Woche sei auch gut gewesen, berichtete er.
"Sie kamen gut gelaunt wieder und voller Tatendrang", so der Sportchef im Instagram-Live vor der Partie. Die bittere Dortmund-Niederlage sei schnell verdaut gewesen.
Im Bus zum Millerntor sei es heute allerdings wie immer etwas ruhiger gewesen, als bei anderen Begegnungen "Die Jungs wissen was los ist! Man muss schon einen ruhigen Kopf bewahren, bei aller Rivalität, muss man das richtige Maß für Aggressivität auf dem Platz finden". Letztlich nütze ein Platzverweis niemandem.
19.10 Uhr: Stadtderby spaltet die Sportredaktion von TAG24
Triumphiert St. Pauli? Holt der HSV den ersten Auswärtssieg der Saison? Oder werden die Punkte am Millerntor geteilt? Das Stadtderby sorgt für Uneinigkeit in der Sportredaktion von TAG24.
Die jeweiligen Tipps und die dazugehörigen Erläuterungen findet Ihr im Artikel: "St. Pauli empfängt den HSV: Drei Meinungen zum Hamburger Stadtderby".
18.50 Uhr: St. Pauli Bus inklusive Jackson Irvine angekommen
Etwas früher als geplant, sind beide Mannschaftsbusse um kurz vor 19 Uhr am Millerntor angekommen.
Aus dem Bus des FC St. Pauli ist tatsächlich auch Jackson Irvine (32) ausgestiegen. Der Kapitän scheint also Teil des Kaders an diesem Derby-Tag zu sein.
Auch auf den Rängen heizen sich die Fans bereits lautstark ein.
18.35 Uhr: Tom Mickel revanchierte sich für Fahnentritt am Millerntor
Das hatte er nicht vergessen! Als der HSV 2019 mit 4:0 am Millerntor gewann, sorgte Ersatzkeeper Tom Mickel (36) für DIE Szene des Abends. Nach der Partie trat er gegen die Eckfahne, an der eine St.-Pauli-Flagge wehte.
"Das hatte acht Jahre vorher angefangen, als St. Pauli mit 1:0 im Volksparkstadion gewann und sich danach nicht ganz korrekt verhielt", spielte er in einem vereinseigenen Interview auf seinen Kollegen Benedikt Pliquett (41), der ähnliches tat. "Außer mir war kein anderer Spieler mehr im Kader, der damals dabei war. Deswegen habe ich aus der Emotion heraus den Moment andersherum zeigen wollen."
Die Stimmung vor den eigenen Fans sei "Wahnsinn" gewesen. "So viel Euphorie nach einem Spiel wie bei diesem Derbysieg erlebst du nicht oft. Man hat in den Augen jedes einzelnen Fans gesehen, wie viel ihm dieser Erfolg bedeutet. Wir haben in diesem Moment unterstrichen, dass wir die Nummer 1 der Stadt sind."
Wie andere Profis meint auch Mickel: "Alles, was vorher in der Saison war, ist egal. Es zählt nur, was am Tag des Derbys ist." Das Spiel stehe über allem und ist Gesprächsthema Nummer eins in der Stadt. "Jeder hat Bock darauf. Rivalitäten wie diese machen den Sport aus."
Das Derby am Freitag wird zuhause auf dem Sofa mit seiner Familie gucken. "Wir werden natürlich fleißig die Daumen drücken!"
17.55 Uhr: Fanmärsche setzen sich in Bewegung
Wie die Polizei mitteilte, setzen sich beide Fanmärsche so langsam in Bewegung.
Die Anhänger des Hamburger SV beginnen am Gänsemarkt und bewegen sich in Richtung Millerntor-Stadion. Laut eines Reporters vor Ort seien es mehr als die angekündigten rund 2000 Teilnehmer. Mit Pyrotechnik sorgen die Rothosen-Unterstützer ordentlich für Aufsehen.
Auch die Fans des FC St. Pauli beginnen ihre Route zur heimischen Spielstätte. Die rund 2000-3000 Unterstützer der Braun-Weißen starten am Schulterblatt. Auch hier wird nicht mit Bengalos und Feuerwerk gespart. Rund um den Kiez hört man es im Minutentakt knallen.
Aufgrund dessen, käme es zu temporären Straßensperrungen in den entsprechenden Bereichen, so die Beamten. Mehrere hundert Polizisten sichern die Route außerdem ab.
17.20 Uhr: So starten die Teams voraussichtlich in das Flutlichtduell
Auf welche Spieler setzen die Trainer in diesem nicht nur sportlich so wichtigen Match am Freitagabend? Mit dieser Startelf laufen St. Pauli und der HSV voraussichtlich auf.
St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Wahl, Mets - Pyrka, Sands, Smith, Oppie - Fujita - Kaars, Pereira Lage
HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Elfadli - Jatta, Fabio Vieira, Remberg, Muheim - Königsdörffer, Downs, Dompé
16.45 Uhr: Bürgermeister Tschentscher äußert sich zu Stadtderby
Auch im Rathaus fiebert man bereits auf das 113. Stadtderby hin. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher (60) äußerte sich zu der besonderen Partie.
"Heute Abend sind die Augen von ganz Fußball-Deutschland auf Hamburg gerichtet. Denn im Millerntor-Stadion findet heute der große Klassiker statt: das Stadtderby - HSV gegen FC St. Pauli. Beide Teams brauchen die Punkte. Ich wünsche ihnen viel Erfolg und setze auf ein spannendes, aber faires Spiel und auf ein friedliches Miteinander - in und um das Stadion", schreibt der SPD-Politiker auf Instagram.
Wem er besonders die Daumen drückt, verrät er nicht. Ganz nach dem Motto: Eine Stadt, zwei Vereine.
16.30 Uhr: HSV-Fan Andreas Ellermann für Stadtderby am Millerntor
Schon immer ist Andreas Ellermann (61) großer HSV-Fan. TAG24 hat den Entertainer vorm Stadtderby gefragt, wie er die Begegnung zwischen seinem Herzensverein und dem Stadtrivalen St. Pauli verfolgt. Die Antwort überraschte gleich zweifach.
Denn, zum einen wird der Rauten-Anhänger einen Fuß ins Millerntor setzen: "Ich gucke das Spiel im Millerntor-Stadion sogar, habe von einem guten Logenfreund da zwei Tickets bekommen, werde es also live erleben und freue mich drauf!" Zum anderen würde er sich sogar mit einem Unentschieden zufriedengeben.
"Ich tippe auf einen schönen Sieg des HSV, nachdem wir das Hinspiel ja verloren haben und alle schon ein bisschen Trübsal geblasen haben, tippe ich auf ein 3:1 für den HSV. Wenn es ein Unentschieden wird, ist es auch okay. Ich freue mich auf das Derby und hoffe, dass alle friedlich sind, denn letztendlich sind wir alles Hamburger und Hamburger halten zusammen und zwei Bundesligavereine können wir gut vertragen."
16 Uhr: St.-Pauli-Anhänger Filip Pavlovic sieht mehr Druck beim HSV
Normalerweise würde sich Filip Pavlovic (31) das Hamburger Stadtderby im Millerntor nicht entgehen lassen. Doch zum dritten Mal in Folge machen ihm Dreharbeiten ein Strich durch die Rechnung und er kann das Duell nur vorm Fernseher verfolgen, wie er TAG24 verriet.
"Ich freue mich enorm auf das Derby-Spiel. lch schätze, dass St. Pauli 3:1 zu Hause gewinnen wird", und erklärte seine Einschätzung wie folgt: "Wir sehen gegen den HSV eigentlich immer sehr gut aus. Im Hinspiel haben wir ja auch gewonnen und auch wenn wir Letzter sind, ist der Druck beim HSV nicht bei uns", so seine überraschenden Worte.
Besonders mit Blick auf die Tabellensituation sei ihm klar, dass das paradox klinge, dennoch: "Der HSV sieht das Derby immer noch mal anders speziell - HSV sagt ja, Hamburg ist blau-weiß und St. Pauli lehnt sich meines Erachtens nicht so weit aus dem Fenster." Zudem spielen die Kiezkicker aus seiner Sicht einfach den besseren Fußball. "
"Wir sind Tabellenletzter, spiegelt aber nicht wider, wie wir aufm Platz sind", betonte der Reality-TV-Darsteller. "Gegen Bayern haben wir auch nicht auf die Backen gekriegt und ich meine, der HSV geht ja in der Allianz-Arena immer fünf, sechs, sieben, eins unter." Pavlovic zeigte sich außerdem sicher, dass die Mannschaft mit dem Derby-Sieg auch wieder in den Rhythmus finden und weitere Spiele gewinnen wird.
15.30 Uhr: Schiedsrichter Tobias Welz hat im Derby das Sagen
Er spielt hoffentlich nur eine Nebenrolle: Schiedsrichter Tobias Welz (48) leitet das Derby am Millerntor.
Der FCSP bestritt bisher zwölf Partien mit dem Wiesbadener an der Pfeife und kann dabei eine ausgesprochen positive Bilanz vorweisen: neun Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage.
Der HSV wiederum hat bei 27 Spielen unter der Leitung von Welz eine negative Statistik: Acht Erfolgen und acht Unentschieden stehen elf Pleiten gegenüber.
15 Uhr: So sieht das Sicherheitskonzept der Polizei aus
Ganz Hamburg fiebert am Abend auf das Derby hin, mit dabei ist auch die Polizei, die von einem "herausragenden Einsatz" spricht.
An dem feindschaftlichen Verhältnis habe sich wenig geändert, allerdings hätten die vergangenen Stadt-Derbys gezeigt, dass es nicht mehr ganz so extrem sei, wie ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte. "Die letzten Derbys sind ohne große Störungen verlaufen."
Entsprechend liefen die aktuellen Entwicklung auch die Beurteilung der Lage vor der Partie mit ein. "Mittlerweile wurde eine gute Kommunikation zu den Vereinen und damit auch zu den Fanszenen gefunden", hieß es weiter. Der Austausch sei eng und konstruktiv.
Dennoch sei das Kräftekonzept angemessen, wie der Sprecher betonte, um im Fall der Fälle eingreifen zu können.
Verkehrsteilnehmern rät er, das Gebiet rund um das Millerntor und auch rund um die Gebiete, wo die Fanmärsche entlang gehen, großräumig zu umfahren oder den ÖPNV zu nutzen.
14.30 Uhr: Stadtderby-Bilanz spricht klar für den HSV
Wenn man auf die Bilanz des Stadtderbys schaut, müsste der HSV eigentlich als klarer Favorit in die Partie gehen. Von bisher 112 Duellen entschieden die Rothosen 70 und damit fast zwei Drittel für sich.
Die Kiezkicker triumphierten lediglich 25-mal, zudem gab es 17 Remis.
Schaut man nur auf die Bundesliga-Duelle, holte der HSV acht Siege und der FCSP drei. Sechsmal wurden die Punkte geteilt.
14 Uhr: Das 113. Hamburger Stadtderby steht an
Moin, aus Hamburg! Sicherlich schaut an diesem 19. Spieltag ganz Fußball-Deutschland nach Hamburg.
Nur noch knapp sechseinhalb Stunden bis zum Anpfiff des 113. Stadtderbys am Millerntor. TAG24 versorgt euch hier im Live-Ticker mit allen wichtigen Informationen rund um die brisante Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV.
