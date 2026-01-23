St. Pauli gegen den HSV im Ticker: Beide Teams torlos zur Pause

Fortsetzung des Artikels laden

20.39 Uhr: Ungefährlicher Eckball von St. Pauli

Erster Angriffsversucht des FC St. Pauli! HSVs Torunarigha stoppt ersten Anlauf der Kiezkicker und klärt den versuchten Angriff von Fujita zur Ecke. Dieser Eckball führt allerdings zu nichts.

20.35 Uhr: Brisanz der Partie deutlich spürbar

Schon wenige Minuten nach dem Anpfiff ist die Brisanz dieser Partie deutlich spürbar. Sowohl auf den Rängen, als auch anhand der Dynamik auf dem Platz.

Die Brisanz der Partie lässt sich weder auf dem Rasen, noch auch auf den Rängen leugnen. © Christian Charisius/dpa

20.32 Uhr: Anpfiff im Millerntor!

Mit wenig Verspätung gibt Schiedsrichter Tobias Welz die hitzige Partie frei.

Die Unparteiischen bei der Seitenwahl vor dem Anpfiff mit den Kapitänen. © WITTERS

20.28 Uhr: Beide Fan-Lager präsentieren Choreos, Mannschaften kommen raus

Auf beiden Tribünen präsentieren die Fans Choreos. Beide Bilder auf den Rängen sind klassisch gehalten und zeigen die Farbe, sowie das Wappen des jeweiligen Vereins. Die Südkurve zündelt dabei ordentlich Pyrotechnik ab. Beide Mannschaften betreten nun den Rasen des Millerntor.

20.20 Uhr: Merlin Polzin über Dompe - "kämpft mit Wehwehchen"

Gästetrainer Merlin Polzin freut sich auf das Auswärtsderby am ausverkauften Millerntor. In der Derby-Woche habe man eine gute Energie entwickelt, allerdings messe man sich lieber damit, was man heute tatsächlich auf den Platz bringen wird. "Es geht darum, die gewählte Positionierung mit Leben zu füllen", so der HSV-Chefcoach über seine Spielidee. "Die Mechanismen greifen. Wir kommen zu Chancen, das ist die halbe Miete." Warum Dompe nicht in der Startelf steht, erklärte Polzin wie folgt: "Jean-Luc kämpft seit mehreren Wochen, fast Monaten mit dem ein oder anderen Wehwehchen." Für ihn kommt Rössing-Lelesiit. Er hätte durchaus die Qualität um auf der Positon in die Partie zu starten, so der HSV-Coach.

Gästetrainer Merlin Polzin freut sich auf das Auswärtsderby am ausverkauften Millerntor. © Imago / Jan Huebner

20.14 Uhr: Alexander Blessin will im Derby punkten

Mit dem Derby soll natürlich ein sportliches Signal im Abstiegskampf gesetzt werden, betonte St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin vor Anpfiff dieses Derbys am Sky-Mikrofon. "Wir haben zwei starke Spiele gemacht, mit einem falschen Resultat und das wollen wir heute anders machen", so sein Anspruch auf dieses Flutlichtduell. Allerdings gehe es trotz der Brisanz und Emotionalität des Derbys nur um die eigene Mannschaft und darum, "die Leistung wieder abzurufen und dann auch punktetechnisch was mitzunehmen." Die Überlegung Jackson Irvine in die Starelf zu stellen, sei auf jeden Fall da gewesen: "Wie wichtig Jacko ist, ist klar. Er wird uns für die emotionale Geschichte vorm Spiel einpeitschen." Blessin selbst will die Klappe halten. "Ich rede genug."

Mit dem Derby soll natürlich ein sportliches Signal im Abstiegskampf gesetzt werden, betonte St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin am Sky-Mikrofon. © WITTERS

20 Uhr: HSV-Hymne wird ausgepfiffen

Wie am Millerntor üblich, wird auch die Vereinshymne vom HSV vor dem Spiel abgespielt. Wie zu erwarten wird das Lied der Rothosen von den FCSP-Fans ausgepfiffen.

19.52 Uhr: St.-Pauli-Spieler und HSV-Elf macht sich warm

Unter lautstarker Unterstützung kommen auch die Kiezkicker aus den Katakomben. Der Stadtkonkurrenten aus Stellingen haben sich ebenfalls zum Warm-Up auf dem Grün versammelt.

Unter großem Einsatz von Pyrotechnik auf der Südtribüne beginnen sich die Kiezkicker warmzumachen. © privat

19.49 Uhr: HSV-Torhüter müssen durch Spielertunnel

Die HSV-Torhüter betreten den Rasen. Aufgrund von Sicherheitsbedenken haben die Keeper den Weg durch den Spielertunnel genommen, anstatt von der Seite auf den Platz zu kommen. Dadurch sollen sie nicht bespuckt oder beworfen werden können.

19.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da

So starten beide Mannschaften in das 113. Stadtderby am Millerntor. St. Pauli wie zu erwarten ohne Jackson Irvine in der Startelf und mit Derby-Erfahrung in der Innenverteidigung (Adam Dzwigala). Der HSV startet überraschend ohne Jean-Luc Dompé (Achillessehne) und auch für Sambi Lokonga hat es nur für die Bank gereicht. St. Pauli: Vasilj - Mets, Wahl, Sands, Smith, Pyrka, Fujita, Kaars, Oppie, Dzwigala, Pereira Lage HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Torunarigha, Jatta, Fabio Vieira, Remberg, Muheim, Königsdörffer, Downs, Rössing-Lelesiit

Zwei mit Derby-Erfahrung wieder mit auf dem Platz: Adam Dzwigala (l.) und Hauke Wahl. © WITTERS

19.20 Uhr: Sportchef Andreas Bornemann äußert sich zum Derby

Im Interview vor dem Spiel wirkte der Andreas Bornemann (52) recht relaxt. Er sei auch nicht wirklich nervöser als sonst, gab er am FCSP-Mikrofon zu. Denn merke man natürlich überall, dass das Derby etwas Besonderes ist. Sein Eindruck der Mannschaft in dieser Woche sei auch gut gewesen, berichtete er. "Sie kamen gut gelaunt wieder und voller Tatendrang", so der Sportchef im Instagram-Live vor der Partie. Die bittere Dortmund-Niederlage sei schnell verdaut gewesen. Im Bus zum Millerntor sei es heute allerdings wie immer etwas ruhiger gewesen, als bei anderen Begegnungen "Die Jungs wissen was los ist! Man muss schon einen ruhigen Kopf bewahren, bei aller Rivalität, muss man das richtige Maß für Aggressivität auf dem Platz finden". Letztlich nütze ein Platzverweis niemandem.

FCSP-Sportchef Andreas Bornemann (52) wünscht sich natürlich einen Sieg. © WITTERS

19.10 Uhr: Stadtderby spaltet die Sportredaktion von TAG24

Triumphiert St. Pauli? Holt der HSV den ersten Auswärtssieg der Saison? Oder werden die Punkte am Millerntor geteilt? Das Stadtderby sorgt für Uneinigkeit in der Sportredaktion von TAG24. Die jeweiligen Tipps und die dazugehörigen Erläuterungen findet Ihr im Artikel: "St. Pauli empfängt den HSV: Drei Meinungen zum Hamburger Stadtderby".

Die Sportredaktion von TAG24 ist sich uneins, wie das 113. Stadtderby ausgehen wird. © TAG24

18.50 Uhr: St. Pauli Bus inklusive Jackson Irvine angekommen

Etwas früher als geplant, sind beide Mannschaftsbusse um kurz vor 19 Uhr am Millerntor angekommen. Aus dem Bus des FC St. Pauli ist tatsächlich auch Jackson Irvine (32) ausgestiegen. Der Kapitän scheint also Teil des Kaders an diesem Derby-Tag zu sein. Auch auf den Rängen heizen sich die Fans bereits lautstark ein.

Der Bus des FC St. Pauli ist bereits angekommen. © Robert Stoll/TAG24

Auch der Mannschaftsbus des Stadtkonkurrenten ist angekommen. © Robert Stoll/TAG24

18.35 Uhr: Tom Mickel revanchierte sich für Fahnentritt am Millerntor

Das hatte er nicht vergessen! Als der HSV 2019 mit 4:0 am Millerntor gewann, sorgte Ersatzkeeper Tom Mickel (36) für DIE Szene des Abends. Nach der Partie trat er gegen die Eckfahne, an der eine St.-Pauli-Flagge wehte. "Das hatte acht Jahre vorher angefangen, als St. Pauli mit 1:0 im Volksparkstadion gewann und sich danach nicht ganz korrekt verhielt", spielte er in einem vereinseigenen Interview auf seinen Kollegen Benedikt Pliquett (41), der ähnliches tat. "Außer mir war kein anderer Spieler mehr im Kader, der damals dabei war. Deswegen habe ich aus der Emotion heraus den Moment andersherum zeigen wollen." Die Stimmung vor den eigenen Fans sei "Wahnsinn" gewesen. "So viel Euphorie nach einem Spiel wie bei diesem Derbysieg erlebst du nicht oft. Man hat in den Augen jedes einzelnen Fans gesehen, wie viel ihm dieser Erfolg bedeutet. Wir haben in diesem Moment unterstrichen, dass wir die Nummer 1 der Stadt sind." Wie andere Profis meint auch Mickel: "Alles, was vorher in der Saison war, ist egal. Es zählt nur, was am Tag des Derbys ist." Das Spiel stehe über allem und ist Gesprächsthema Nummer eins in der Stadt. "Jeder hat Bock darauf. Rivalitäten wie diese machen den Sport aus." Das Derby am Freitag wird zuhause auf dem Sofa mit seiner Familie gucken. "Wir werden natürlich fleißig die Daumen drücken!"

Tom Mickel jubelte 2019 ausgelassen am Millerntor über das 4:0 des HSV. © WITTERS

17.55 Uhr: Fanmärsche setzen sich in Bewegung

Wie die Polizei mitteilte, setzen sich beide Fanmärsche so langsam in Bewegung. Die Anhänger des Hamburger SV beginnen am Gänsemarkt und bewegen sich in Richtung Millerntor-Stadion. Laut eines Reporters vor Ort seien es mehr als die angekündigten rund 2000 Teilnehmer. Mit Pyrotechnik sorgen die Rothosen-Unterstützer ordentlich für Aufsehen. Auch die Fans des FC St. Pauli beginnen ihre Route zur heimischen Spielstätte. Die rund 2000-3000 Unterstützer der Braun-Weißen starten am Schulterblatt. Auch hier wird nicht mit Bengalos und Feuerwerk gespart. Rund um den Kiez hört man es im Minutentakt knallen. Aufgrund dessen, käme es zu temporären Straßensperrungen in den entsprechenden Bereichen, so die Beamten. Mehrere hundert Polizisten sichern die Route außerdem ab.

Mit Pyrotechnik setzt sich der HSV-Fanmarsch am Gänsemarkt in Bewegung. © Lenthe-Medien

Auch die Fans des FC St. Pauli sind samt Bengalos und Feuerwerk auf dem Weg zum Millerntor. © Robert Stoll/TAG24

17.20 Uhr: So starten die Teams voraussichtlich in das Flutlichtduell

Auf welche Spieler setzen die Trainer in diesem nicht nur sportlich so wichtigen Match am Freitagabend? Mit dieser Startelf laufen St. Pauli und der HSV voraussichtlich auf. St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Wahl, Mets - Pyrka, Sands, Smith, Oppie - Fujita - Kaars, Pereira Lage HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Elfadli - Jatta, Fabio Vieira, Remberg, Muheim - Königsdörffer, Downs, Dompé

Voraussichtlich werden sich in diesem Stadtderby erneut Joel Chima Fujita (23, l.) und Jean-Luc Dompé (30) gegenüberstehen. © WITTERS

16.45 Uhr: Bürgermeister Tschentscher äußert sich zu Stadtderby

Auch im Rathaus fiebert man bereits auf das 113. Stadtderby hin. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher (60) äußerte sich zu der besonderen Partie. "Heute Abend sind die Augen von ganz Fußball-Deutschland auf Hamburg gerichtet. Denn im Millerntor-Stadion findet heute der große Klassiker statt: das Stadtderby - HSV gegen FC St. Pauli. Beide Teams brauchen die Punkte. Ich wünsche ihnen viel Erfolg und setze auf ein spannendes, aber faires Spiel und auf ein friedliches Miteinander - in und um das Stadion", schreibt der SPD-Politiker auf Instagram. Wem er besonders die Daumen drückt, verrät er nicht. Ganz nach dem Motto: Eine Stadt, zwei Vereine.

Bei der Auftstiegsfeier des HSV reckte Bürgermeister Peter Tschentscher (60,r.) gemeinsam mit Trainer Merlin Polzin (35) einen Rothosen-Schal in die Höhe. Im heutigen Derby scheint er unparteiisch. © Christian Charisius/dpa

16.30 Uhr: HSV-Fan Andreas Ellermann für Stadtderby am Millerntor

Schon immer ist Andreas Ellermann (61) großer HSV-Fan. TAG24 hat den Entertainer vorm Stadtderby gefragt, wie er die Begegnung zwischen seinem Herzensverein und dem Stadtrivalen St. Pauli verfolgt. Die Antwort überraschte gleich zweifach. Denn, zum einen wird der Rauten-Anhänger einen Fuß ins Millerntor setzen: "Ich gucke das Spiel im Millerntor-Stadion sogar, habe von einem guten Logenfreund da zwei Tickets bekommen, werde es also live erleben und freue mich drauf!" Zum anderen würde er sich sogar mit einem Unentschieden zufriedengeben. "Ich tippe auf einen schönen Sieg des HSV, nachdem wir das Hinspiel ja verloren haben und alle schon ein bisschen Trübsal geblasen haben, tippe ich auf ein 3:1 für den HSV. Wenn es ein Unentschieden wird, ist es auch okay. Ich freue mich auf das Derby und hoffe, dass alle friedlich sind, denn letztendlich sind wir alles Hamburger und Hamburger halten zusammen und zwei Bundesligavereine können wir gut vertragen."

Andreas Ellermann (61) ist großer HSV-Fan und ist fast zu jedem Heimspiel im Volksparkstadion zu Gast. Für das Stadtderby besucht er aber sogar das Millerntor. © privat

16 Uhr: St.-Pauli-Anhänger Filip Pavlovic sieht mehr Druck beim HSV

Normalerweise würde sich Filip Pavlovic (31) das Hamburger Stadtderby im Millerntor nicht entgehen lassen. Doch zum dritten Mal in Folge machen ihm Dreharbeiten ein Strich durch die Rechnung und er kann das Duell nur vorm Fernseher verfolgen, wie er TAG24 verriet. "Ich freue mich enorm auf das Derby-Spiel. lch schätze, dass St. Pauli 3:1 zu Hause gewinnen wird", und erklärte seine Einschätzung wie folgt: "Wir sehen gegen den HSV eigentlich immer sehr gut aus. Im Hinspiel haben wir ja auch gewonnen und auch wenn wir Letzter sind, ist der Druck beim HSV nicht bei uns", so seine überraschenden Worte. Besonders mit Blick auf die Tabellensituation sei ihm klar, dass das paradox klinge, dennoch: "Der HSV sieht das Derby immer noch mal anders speziell - HSV sagt ja, Hamburg ist blau-weiß und St. Pauli lehnt sich meines Erachtens nicht so weit aus dem Fenster." Zudem spielen die Kiezkicker aus seiner Sicht einfach den besseren Fußball. " "Wir sind Tabellenletzter, spiegelt aber nicht wider, wie wir aufm Platz sind", betonte der Reality-TV-Darsteller. "Gegen Bayern haben wir auch nicht auf die Backen gekriegt und ich meine, der HSV geht ja in der Allianz-Arena immer fünf, sechs, sieben, eins unter." Pavlovic zeigte sich außerdem sicher, dass die Mannschaft mit dem Derby-Sieg auch wieder in den Rhythmus finden und weitere Spiele gewinnen wird.

Als großer St.-Pauli-Fan ist Filip Pavlovic (31, r.) auch mit Ex-Kiezkicker Marcel Hartel (30) befreundet. © privat

15.30 Uhr: Schiedsrichter Tobias Welz hat im Derby das Sagen

Er spielt hoffentlich nur eine Nebenrolle: Schiedsrichter Tobias Welz (48) leitet das Derby am Millerntor. Der FCSP bestritt bisher zwölf Partien mit dem Wiesbadener an der Pfeife und kann dabei eine ausgesprochen positive Bilanz vorweisen: neun Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage. Der HSV wiederum hat bei 27 Spielen unter der Leitung von Welz eine negative Statistik: Acht Erfolgen und acht Unentschieden stehen elf Pleiten gegenüber.

Schiedsrichter Tobias Welz (48) hat im 113. Stadtderby zwischen St. Pauli und dem HSV das Sagen. © WITTERS

15 Uhr: So sieht das Sicherheitskonzept der Polizei aus

Ganz Hamburg fiebert am Abend auf das Derby hin, mit dabei ist auch die Polizei, die von einem "herausragenden Einsatz" spricht. An dem feindschaftlichen Verhältnis habe sich wenig geändert, allerdings hätten die vergangenen Stadt-Derbys gezeigt, dass es nicht mehr ganz so extrem sei, wie ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte. "Die letzten Derbys sind ohne große Störungen verlaufen." Entsprechend liefen die aktuellen Entwicklung auch die Beurteilung der Lage vor der Partie mit ein. "Mittlerweile wurde eine gute Kommunikation zu den Vereinen und damit auch zu den Fanszenen gefunden", hieß es weiter. Der Austausch sei eng und konstruktiv. Dennoch sei das Kräftekonzept angemessen, wie der Sprecher betonte, um im Fall der Fälle eingreifen zu können. Verkehrsteilnehmern rät er, das Gebiet rund um das Millerntor und auch rund um die Gebiete, wo die Fanmärsche entlang gehen, großräumig zu umfahren oder den ÖPNV zu nutzen.

Die Hamburger Polizei wird das Derby wieder mit entsprechenden Kräften begleiten. (Archivfoto) © WITTERS

14.30 Uhr: Stadtderby-Bilanz spricht klar für den HSV

Wenn man auf die Bilanz des Stadtderbys schaut, müsste der HSV eigentlich als klarer Favorit in die Partie gehen. Von bisher 112 Duellen entschieden die Rothosen 70 und damit fast zwei Drittel für sich. Die Kiezkicker triumphierten lediglich 25-mal, zudem gab es 17 Remis. Schaut man nur auf die Bundesliga-Duelle, holte der HSV acht Siege und der FCSP drei. Sechsmal wurden die Punkte geteilt.

Wenn St. Pauli und der HSV in der Vergangenheit aufeinandertrafen, gingen in fast zwei Drittel der Fälle die Rothosen als Sieger vom Platz. © WITTERS

14 Uhr: Das 113. Hamburger Stadtderby steht an

Moin, aus Hamburg! Sicherlich schaut an diesem 19. Spieltag ganz Fußball-Deutschland nach Hamburg. Nur noch knapp sechseinhalb Stunden bis zum Anpfiff des 113. Stadtderbys am Millerntor. TAG24 versorgt euch hier im Live-Ticker mit allen wichtigen Informationen rund um die brisante Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV.

Noch ist es ruhig am Millerntor. Um 20.30 Uhr wird die brisante Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV angepfiffen. © privat