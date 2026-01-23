St. Pauli gegen den HSV im Ticker: Mit Bengalos und Feuerwerk - Fanmärsche auf dem Weg

Am Freitag begrüßt der FC St. Pauli den HSV am Millerntor. Anpfiff des Stadtderbys ist um 20.30 Uhr. TAG24 berichtet im Liveticker.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel, Alice Nägle

Hamburg - Am zweiten Spieltag der Rückrunde begrüßt der FC St. Pauli den HSV am Millerntor (20.30 Uhr/Sky).

Nach der 0:2-Hinrunden-Pleite aus HSV-Sicht wollen die Rothosen nun auswärts wieder etwas gut machen. Die Auswärtsquote der Hamburger lässt derzeit allerdings zu wünschen übrig. Doch auch die Kiezkicker scheinen ihren Fans inzwischen etwas schuldig. Nach zuletzt zwei Niederlagen ist die Mannschaft von Alexander Blessin (52) auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Wer die Nerven behält und sich im brisanten Stadtderby durchsetzen wird, zeigt sich mit Abpfiff des Flutlichtfreitags.

17.55 Uhr: Fanmärsche setzen sich in Bewegung

Wie die Polizei mitteilte, setzen sich beide Fanmärsche so langsam in Bewegung. Die Anhänger des Hamburger SV beginnen am Gänsemarkt und bewegen sich in Richtung Millerntor-Stadion. Laut eines Reporters vor Ort seien es mehr als die angekündigten rund 2000 Teilnehmer. Mit Pyrotechnik sorgen die Rothosen-Unterstützer ordentlich für Aufsehen. Auch die Fans des FC St. Pauli beginnen ihre Route zur heimischen Spielstätte. Die Unterstützer der Braun-Weißen starten am Schulterblatt. Auch hier wird nicht mit Bengalos und Feuerwerk gespart. Rund um den Kiez hört man es im Minutentakt knallen. Aufgrund dessen, käme es zu temporären Straßensperrungen in den entsprechenden Bereichen, so die Beamten.

Mit Pyrotechnik setzt sich der HSV-Fanmarsch am Gänsemarkt in Bewegung. © Lenthe-Medien

Auch die Fans des FC St. Pauli sind samt Bengalos und Feuerwerk auf dem Weg zum Millerntor. © TAG24

17.20 Uhr: So starten die Teams voraussichtlich in das Flutlichtduell

Auf welche Spieler setzen die Trainer in diesem nicht nur sportlich so wichtigen Match am Freitagabend? Mit dieser Startelf laufen St. Pauli und der HSV voraussichtlich auf. St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Wahl, Mets - Pyrka, Sands, Smith, Oppie - Fujita - Kaars, Pereira Lage HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Elfadli - Jatta, Fabio Vieira, Remberg, Muheim - Königsdörffer, Downs, Dompé

Voraussichtlich werden sich in diesem Stadtderby erneut Joel Chima Fujita (23, l.) und Jean-Luc Dompé (30) gegenüberstehen. © WITTERS

16.45 Uhr: Bürgermeister Tschentscher äußert sich zu Stadtderby

Auch im Rathaus fiebert man bereits auf das 113. Stadtderby hin. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher (60) äußerte sich zu der besonderen Partie. "Heute Abend sind die Augen von ganz Fußball-Deutschland auf Hamburg gerichtet. Denn im Millerntor-Stadion findet heute der große Klassiker statt: das Stadtderby - HSV gegen FC St. Pauli. Beide Teams brauchen die Punkte. Ich wünsche ihnen viel Erfolg und setze auf ein spannendes, aber faires Spiel und auf ein friedliches Miteinander - in und um das Stadion", schreibt der SPD-Politiker auf Instagram. Wem er besonders die Daumen drückt, verrät er nicht. Ganz nach dem Motto: Eine Stadt, zwei Vereine.

Bei der Auftstiegsfeier des HSV reckte Bürgermeister Peter Tschentscher (60,r.) gemeinsam mit Trainer Merlin Polzin (35) einen Rothosen-Schal in die Höhe. Im heutigen Derby scheint er unparteiisch. © Christian Charisius/dpa

16.30 Uhr: HSV-Fan Andreas Ellermann für Stadtderby am Millerntor

Schon immer ist Andreas Ellermann (61) großer HSV-Fan. TAG24 hat den Entertainer vorm Stadtderby gefragt, wie er die Begegnung zwischen seinem Herzensverein und dem Stadtrivalen St. Pauli verfolgt. Die Antwort überraschte gleich zweifach. Denn, zum einen wird der Rauten-Anhänger einen Fuß ins Millerntor setzen: "Ich gucke das Spiel im Millerntor-Stadion sogar, habe von einem guten Logenfreund da zwei Tickets bekommen, werde es also live erleben und freue mich drauf!" Zum anderen würde er sich sogar mit einem Unentschieden zufriedengeben. "Ich tippe auf einen schönen Sieg des HSV, nachdem wir das Hinspiel ja verloren haben und alle schon ein bisschen Trübsal geblasen haben, tippe ich auf ein 3:1 für den HSV. Wenn es ein Unentschieden wird, ist es auch okay. Ich freue mich auf das Derby und hoffe, dass alle friedlich sind, denn letztendlich sind wir alles Hamburger und Hamburger halten zusammen und zwei Bundesligavereine können wir gut vertragen."

Andreas Ellermann (61) ist großer HSV-Fan und ist fast zu jedem Heimspiel im Volksparkstadion zu Gast. Für das Stadtderby besucht er aber sogar das Millerntor. © privat

16 Uhr: St.-Pauli-Anhänger Filip Pavlovic sieht mehr Druck beim HSV

Normalerweise würde sich Filip Pavlovic (31) das Hamburger Stadtderby im Millerntor nicht entgehen lassen. Doch zum dritten Mal in Folge machen ihm Dreharbeiten ein Strich durch die Rechnung und er kann das Duell nur vorm Fernseher verfolgen, wie er TAG24 verriet. "Ich freue mich enorm auf das Derby-Spiel. lch schätze, dass St. Pauli 3:1 zu Hause gewinnen wird", und erklärte seine Einschätzung wie folgt: "Wir sehen gegen den HSV eigentlich immer sehr gut aus. Im Hinspiel haben wir ja auch gewonnen und auch wenn wir Letzter sind, ist der Druck beim HSV nicht bei uns", so seine überraschenden Worte. Besonders mit Blick auf die Tabellensituation sei ihm klar, dass das paradox klinge, dennoch: "Der HSV sieht das Derby immer noch mal anders speziell - HSV sagt ja, Hamburg ist blau-weiß und St. Pauli lehnt sich meines Erachtens nicht so weit aus dem Fenster." Zudem spielen die Kiezkicker aus seiner Sicht einfach den besseren Fußball. " "Wir sind Tabellenletzter, spiegelt aber nicht wider, wie wir aufm Platz sind", betonte der Reality-TV-Darsteller. "Gegen Bayern haben wir auch nicht auf die Backen gekriegt und ich meine, der HSV geht ja in der Allianz-Arena immer fünf, sechs, sieben, eins unter." Pavlovic zeigte sich außerdem sicher, dass die Mannschaft mit dem Derby-Sieg auch wieder in den Rhythmus finden und weitere Spiele gewinnen wird.

Als großer St.-Pauli-Fan ist Filip Pavlovic (31, r.) auch mit Ex-Kiezkicker Marcel Hartel (30) befreundet. © privat

15.30 Uhr: Schiedsrichter Tobias Welz hat im Derby das Sagen

Er spielt hoffentlich nur eine Nebenrolle: Schiedsrichter Tobias Welz (48) leitet das Derby am Millerntor. Der FCSP bestritt bisher zwölf Partien mit dem Wiesbadener an der Pfeife und kann dabei eine ausgesprochen positive Bilanz vorweisen: neun Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage. Der HSV wiederum hat bei 27 Spielen unter der Leitung von Welz eine negative Statistik: Acht Erfolgen und acht Unentschieden stehen elf Pleiten gegenüber.

Schiedsrichter Tobias Welz (48) hat im 113. Stadtderby zwischen St. Pauli und dem HSV das Sagen. © WITTERS

15 Uhr: So sieht das Sicherheitskonzept der Polizei aus

Ganz Hamburg fiebert am Abend auf das Derby hin, mit dabei ist auch die Polizei, die von einem "herausragenden Einsatz" spricht. An dem feindschaftlichen Verhältnis habe sich wenig geändert, allerdings hätten die vergangenen Stadt-Derbys gezeigt, dass es nicht mehr ganz so extrem sei, wie ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte. "Die letzten Derbys sind ohne große Störungen verlaufen." Entsprechend liefen die aktuellen Entwicklung auch die Beurteilung der Lage vor der Partie mit ein. "Mittlerweile wurde eine gute Kommunikation zu den Vereinen und damit auch zu den Fanszenen gefunden", hieß es weiter. Der Austausch sei eng und konstruktiv. Dennoch sei das Kräftekonzept angemessen, wie der Sprecher betonte, um im Fall der Fälle eingreifen zu können. Verkehrsteilnehmern rät er, das Gebiet rund um das Millerntor und auch rund um die Gebiete, wo die Fanmärsche entlang gehen, großräumig zu umfahren oder den ÖPNV zu nutzen.

Die Hamburger Polizei wird das Derby wieder mit entsprechenden Kräften begleiten. (Archivfoto) © WITTERS

14.30 Uhr: Stadtderby-Bilanz spricht klar für den HSV

Wenn man auf die Bilanz des Stadtderbys schaut, müsste der HSV eigentlich als klarer Favorit in die Partie gehen. Von bisher 112 Duellen entschieden die Rothosen 70 und damit fast zwei Drittel für sich. Die Kiezkicker triumphierten lediglich 25-mal, zudem gab es 17 Remis. Schaut man nur auf die Bundesliga-Duelle, holte der HSV acht Siege und der FCSP drei. Sechsmal wurden die Punkte geteilt.

Wenn St. Pauli und der HSV in der Vergangenheit aufeinandertrafen, gingen in fast zwei Drittel der Fälle die Rothosen als Sieger vom Platz. © WITTERS

14 Uhr: Das 113. Hamburger Stadtderby steht an

Moin, aus Hamburg! Sicherlich schaut an diesem 19. Spieltag ganz Fußball-Deutschland nach Hamburg. Nur noch knapp sechseinhalb Stunden bis zum Anpfiff des 113. Stadtderbys am Millerntor. TAG24 versorgt euch hier im Live-Ticker mit allen wichtigen Informationen rund um die brisante Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV.

Noch ist es ruhig am Millerntor. Um 20.30 Uhr wird die brisante Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV angepfiffen. © privat