St. Pauli im Kellerduell bei Mainz 05: Macht Mehrfachbelastung den Unterschied?

Kellerduell in Mainz: Sowohl St. Pauli als auch die Hausherren wollen sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden. © WITTERS

Mit einem Dreier zum Jahresabschluss könnten die Kiezkicker (elf Punkte) ihren Vorsprung auf den direkten Konkurrenten (sieben) auf sieben Zähler ausbauen. Und vermutlich könnten auch die Heidenheimer (elf) auf drei Punkte distanziert werden, schließlich trifft der FCH am Sonntag (17.30 Uhr) auf den FC Bayern.

Doch Vorsicht! Seit der Amtsübernahme von Neu-Coach Urs Fischer (59) Anfang Dezember holten die Mainzer ein 1:1 in der Conference League bei Lech Posen, ein 2:2 beim FCB in München sowie einen 2:0-Sieg gegen Samsunspor in der Conference League.

Dank dieser Erfolgserlebnisse dürften die Hausherren mit relativ breiter Brust in das Abstiegsduell gehen. Gleichzeitig ist es für die Mainzer das vierte Spiel innerhalb von nur elf Tagen - ein Vorteil für St. Pauli?

"Die Mehrfachbelastung ist nicht einfach. Das hat man im Vorjahr bei Heidenheim gesehen und ich habe das auch schon erlebt. Wenn man die Belastung nicht gewohnt ist, ist sie schon besonders", äußerte FCSP-Trainer Alexander Blessin (52) unter der Woche eine leichte Hoffnung in diese Richtung.



Klar scheint aber auch: Angesichts der Bedeutung des Spiels dürften die Mainzer noch einmal alles raushauen, was sie noch im Tank haben - für St. Pauli darf es keinen anderen Ansatz geben.