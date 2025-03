St.-Pauli-Kapitän Irvine wird zum Torjäger: Australien vor WM-Teilnahme

Hamburg - Das gibt's doch nicht: Nach elf Monaten ohne Pflichtspieltor hat Jackson Irvine (32) vom FC St. Pauli seinen Torinstinkt bei der australischen Nationalmannschaft aber mal so richtig wiedergefunden.

St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine (32, r.) hat nach seinem Doppelpack gegen Indonesien erneut für die australische Nationalmannschaft getroffen. © imago/Xinhua

Nachdem der Mittelfeldspieler bereits beim 5:1-Sieg gegen Indonesien am Donnerstag doppelt getroffen hatte, war er auch am Dienstag beim 2:0-Erfolg gegen China erfolgreich.

Nachdem sein erster Abschluss noch geblockt worden war, schlenzte der Kapitän der Kiezkicker die Kugel in der 16. Minute sehenswert zur Führung in den Winkel. Bereits in der 29. Minute ließ Nishan Velupillay (23) den zweiten Treffer folgen.

Durch den Sieg behaupteten die "Socceroos" den zweiten Platz in der Gruppe C der WM-Qualifikation hinter den bereits qualifizierten Japanern. Auf Verfolger Saudi-Arabien haben Irvine und Co. nun drei Zähler Vorsprung.

Entschieden ist aber noch nichts: Im Juni müssen die Australier noch gegen Spitzenreiter Japan (5. Juni) und eben Saudi-Arabien (10. Juni) ran.