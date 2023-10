St.-Pauli-Sorgenkind Amenyido trifft erstmals nach Comeback: "Freue mich wahnsinnig"

Hamburg - Er kommt so langsam wieder in Fahrt! Hinter Etienne Amenyido (25) liegt eine lange Leidenszeit. In den vergangenen Wochen und Monaten galt er beim FC St. Pauli als DAS Sorgenkind schlechthin.

Etienne Amenyido (25, M.) nahm Maß und erzielte das zwischenzeitliche 4:1 für den FC St. Pauli. © IMAGO / Lobeca

In der vergangenen Saison fiel er aufgrund von Adduktorenbeschwerden die gesamte Rückrunde aus und verpasste aufgrund von Trainingsrückstand auch die ersten Partien der neuen Spielzeit.

Doch nun kommt er immer besser in Schwung, auch wenn er bislang mit seinen vier Einwechslungen erst auf 36 Minuten kommt. Zehn davon absolvierte er am Samstagabend gegen den 1. FC Nürnberg beim 5:1-Erfolg.

Und in denen konnte er in Ansätzen zeigen, was ihn stark macht. Amenyido traf in der Nachspielzeit mit einem überlegten Schlenzer erst selbst zum 4:1 und legte nur wenige Augenblicke später das 5:1 durch Connor Metcalfe (23) auf.

"Es ist schon etwas länger her, dass ich getroffen habe", wusste der 25-Jährige, der mehr als elf Monate auf dieses Gefühl warten muss. "Ich habe mich einfach riesig gefreut."

Ähnlich erging es auch seinem Trainer. "Ja, das war schön", freute sich auch Fabian Hürzeler (30). "Er hat im Training schon ein ähnliches Tor geschossen. Und wie sagt man: 'Wie du trainierst, so spielst du auch.' Er hat sich einfach belohnt."