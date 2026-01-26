St.-Pauli-Trainer Blessin mit Déjà-vu vor Spiel gegen RB Leipzig

Hamburg - Das Nachholspiel des 16. Spieltags gegen RB Leipzig findet am Dienstagabend um 20.30 Uhr im Millerntor statt. Nun sieht es erneut winterlich weiß aus in der Hansestadt. St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (52) erlebte ein Déjà-vu - zumindest kurz.

Alexander Blessin (52) will, dass seine Mannschaft den Fans etwas bietet. © Christian Charisius/dpa

Vor allem, als er am Sonntagabend zu Hause in Stuttgart aus dem Fenster sah und 15 Zentimeter Neuschnee vor seiner Haustür betrachtete.

"Dann habe ich gedacht: 'Okay, wenn jetzt diese Schneewalze dann auch wieder Richtung Norden geht oder vom Osten rüberkommt ...'. Da hat man dann schon Bedenken", gab der 52-Jährige bei der Pressekonferenz am Montag zu.

Dennoch: Derzeit gebe es kein Grund zur Sorge, schließlich schmilzt der wenige Schnee, der Hamburg am Wochenende ereilte, schon wieder.

Trotzdem werden morgen wenige Auswärtsfans erwartet. Dieses Mal allerdings nicht aufgrund der Wetterlage, sondern der Ansetzung der Partie. Dass ein quasi stiller Gästeblock für seine Jungs von Vorteil sein wird, sei klar, so Blessin auf TAG24-Nachfrage.

Viel wichtiger sei ihm allerdings zu betonen, dass man den Fans, besonders nach diesem "langweiligen" Stadtderby, inzwischen erst recht etwas schuldig sei.