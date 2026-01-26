St.-Pauli-Trainer Blessin mit Déjà-vu vor Spiel gegen RB Leipzig
Hamburg - Das Nachholspiel des 16. Spieltags gegen RB Leipzig findet am Dienstagabend um 20.30 Uhr im Millerntor statt. Nun sieht es erneut winterlich weiß aus in der Hansestadt. St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (52) erlebte ein Déjà-vu - zumindest kurz.
Vor allem, als er am Sonntagabend zu Hause in Stuttgart aus dem Fenster sah und 15 Zentimeter Neuschnee vor seiner Haustür betrachtete.
"Dann habe ich gedacht: 'Okay, wenn jetzt diese Schneewalze dann auch wieder Richtung Norden geht oder vom Osten rüberkommt ...'. Da hat man dann schon Bedenken", gab der 52-Jährige bei der Pressekonferenz am Montag zu.
Dennoch: Derzeit gebe es kein Grund zur Sorge, schließlich schmilzt der wenige Schnee, der Hamburg am Wochenende ereilte, schon wieder.
Trotzdem werden morgen wenige Auswärtsfans erwartet. Dieses Mal allerdings nicht aufgrund der Wetterlage, sondern der Ansetzung der Partie. Dass ein quasi stiller Gästeblock für seine Jungs von Vorteil sein wird, sei klar, so Blessin auf TAG24-Nachfrage.
Viel wichtiger sei ihm allerdings zu betonen, dass man den Fans, besonders nach diesem "langweiligen" Stadtderby, inzwischen erst recht etwas schuldig sei.
RB Leipzig nun mit noch größerem Kader
"Wir freuen uns darauf! Je mehr Fans von unserer Seite da sind, desto besser ist es. Wir haben da aber was gutzumachen und das erwarte ich einfach von den Jungs. Das war schon harte Kost."
Die absolute Wunschvorstellung gegen Leipzig sei deshalb für den 52-Jährigen: Endlich mal wieder "gut spielen und Punkte mitnehmen". Auch wenn man ebenso ein schlechtes Spiel gerne in Kauf nehme, wenn denn trotzdem drei Punkte dabei herausspringen.
Damit eine ansehnliche Leistung gelingt, habe man "die alten Informationen aus der Schublade" herausgeholt und erneut analysiert - mit dem Zusatz, dass RB inzwischen noch mehr aus den Vollen im Kader schöpfen kann.
"(Yan) Diomande, (Antonio) Nusa oder Romulo - das ist schon was anderes, es sind andere Varianten, andere Spielertypen und von daher wird sich natürlich schon noch ein Ticken was ändern und darauf haben wir einfach verwiesen", erklärte Blessin mit Blick zurück auf den 10. Januar, an dem die Partie ursprünglich stattfinden sollte.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa