St. Pauli trotz Aufstieg noch nicht am Ziel: Hürzeler-Pläne und die Frage nach Marcel Hartel

Von Alice Nägle

Hamburg - Klar ist: Der FC St. Pauli spielt nächste Saison erstklassig. Auch klar ist: Trainer Fabian Hürzeler (31) richtet seinen Blick nach einer langen Feiernacht auf die Meisterschaft. Unklar hingegen bleibt: Was passiert mit Stürmer Marcel Hartel (28)?

Das FCSP-Aufsteiger-Trio, Vereinspräsident Oke Göttlich (48, l.), Cheftrainer Fabian Hürzeler (31, M.) und Sportchef Andreas Bornemann (52) bei der Presserunde am Montag. © Alice Nägle/TAG24 Nach einer kurzen feuchtfröhlichen Nacht erschien Kiezcoach Fabian Hürzeler wenig überraschend frisch wie eh und je zur Presserunde am Montagnachmittag im Millerntor - von Kater keine Spur. Dafür aber von Meisterschafts-Gelüsten. Deshalb legt der Erfolgscoach nach nur wenigen Stunden Schlaf das "Feierbiest Fabi" ab und richtet seinen Blick geradeaus Richtung Sonntag. "Ich hatte schon um 8.30 Uhr eine medizinische Runde, aber ich habe vorher schon ein wenig geschlafen", gab er zu. Auf Nachfrage, woran er denn aber nach diesem so besonderen Sonntag als Erstes nach dem Aufwachen gedacht habe, entgegnete er schmunzelnd: "Wie spielen wir gegen Wiesbaden." FC St. Pauli Matchball Nummer zwei: St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler sieht "Licht am Ende des Tunnels" Während Marcel Hartel (28) und Co. also heute noch entspannt auf dem Sofa auskatern, ist Hürzeler schon wieder voll im Business. "Es ist etwas anderes, wenn in deinem Lebenslauf Aufsteiger steht oder Zweitliga-Meister", definiert er seinen klaren Plan. Am Mittwoch müssen dann aber auch die Spieler wieder zum Training antreten - schließlich hat Hürzeler und die gesamte Elf eine Mission: "Wir wollen Meister werden!"

Bleibt er oder nicht? Hoffnung auf zeitnahe Entscheidung um Marcel Hartel

Trainer Fabian Hürzeler (31, l.) und sein 10ener Marcel Hartel (28) pflegen ein inniges Verhältnis. © IMAGO / osnapix Apropos Marcel Hartel: So sicher die Zukunft des Kiezclubs seit knapp 24 Stunden besiegelt ist, so unklar ist die des Stürmers bei den Boys in Brown. Zu der Vertragssituation mit dem 28-Jährigen gäbe es aktuell noch nichts Neues. Das bestätigte Andreas Bornemann (52) am Montag. "Sein Wunsch war, Klarheit über die Spielklasse", so der FCSP-Sportchef. Nun, da diese Klarheit inzwischen besteht, wäre davon auszugehen, dass man auch bald mit einer "Cello"-Entscheidung rechnen kann. Der Cheftrainer jedenfalls zeigte sich diesbezüglich ziemlich zuversichtlich. "Wir sprechen jeden Tag miteinander. Ich habe ein Gefühl, nämlich, dass sich das in Zukunft sehr schnell klären wird", sagte Hürzeler mit einem fast schon breiten Grinsen. FC St. Pauli St.-Pauli-Aufstieg nach 13 Jahren: "Emotionen spielen verrückt" Auf Nachfrage, ob dieses Lächeln etwas zu bedeuten hat, entgegnete der 31-Jährige lediglich ganz professionell: "Ich werde lächeln, wenn er bleibt, aber auch lächeln, wenn er geht." Schließlich ist es kein Geheimnis das der gebürtige Amerikaner und sein 10er ein besonderes Verhältnis pflegen. "Ich bin sehr, sehr happy für ihn und seine Entwicklung!" Wie und wo die Karriere für Hartel weitergeht, bleibt also weiterhin offen, auch wenn der Top-Scorer der 2. Liga sich am Sonntag im Jubel darüber freute, "nächstes Jahr mit diesem Verein einfach Bundesliga [zu] spielen".

Andreas Bornemann über den Aufstieg: "Bundesliga ist ein anderes Level"