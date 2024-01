St. Pauli vor dem Rückrundenstart: Auf der Suche nach dem Killerinstinkt

Hamburg - Der Ernst des Lebens beginnt wieder: Am kommenden Samstag (13 Uhr) startet der FC St. Pauli nach kurzer Winterpause in die Rückrunde der 2. Bundesliga .

St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler (30) will mit seiner Mannschaft in die Bundesliga aufsteigen. Dafür müssen die Kiezkicker in einigen Bereichen besser werden. (Archivfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern ist der Beginn einer zweiten Saisonhälfte, an deren Ende der Aufstieg in die Bundesliga stehen soll - der Weg dahin ist allerdings noch lang.

Gleich die ersten Wochen der Rückrunde werden richtungsweisend sein. Auf Kaiserslautern folgen Spiele gegen direkte Konkurrenten: am 27. Januar (20.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf (Vierter) und am 3. Februar (13 Uhr) gegen Greuther Fürth (Fünfter).

Zwischendrin steigt noch das Viertelfinale im DFB-Pokal (30. Januar/20.45 Uhr), in dem es für die Kiezkicker ebenfalls gegen die Düsseldorfer geht - dieses Mal allerdings im heimischen Millerntor-Stadion.

Die kommenden drei Wochen könnten entsprechend bereits die Weichen dafür stellen, ob die St. Paulianer am Ende der Spielzeit von einer "sehr guten" oder einer "herausragenden" Saison sprechen können.

So stark die Hinrunde der bis dato noch ungeschlagenen Hamburger auch war, der Tabellenzweite muss in der zweiten Saisonhälfte in einigen Bereichen eine Schippe drauflegen, um das große Ziel zu realisieren.