Beim FSV Zwickau stehen Standards ganz oben

Das Spiel in der Vorrunde gewann der FSV im eigenen Stadion gegen Meuselwitz mit 2:1. Am morgigen Mittwoch wird beim ZFC auf Kunstrasen getestet. © imago/Kruczynski

Damals gab es nach der Pressekonferenz einen längeren, freundschaftlichen Austausch zwischen den beiden Coaches Rico Schmitt (56) und Georg-Martin Leopold (47, ZFC) sowie FSV-Sportdirektor Robin Lenk (40).

Als sich die drei voneinander verabschiedeten, war herauszuhören, dass man sich nicht erst am 32. Spieltag, sondern in der Winterpause wiedersehen würde. Gesagt, getan.

Am morgigen Mittwochnachmittag (14.30 Uhr) gastiert Zwickau zum Test auf Kunstrasen in Meuselwitz. Bei besseren Witterungsbedingungen wäre das Ganze in Zwickau über die Bühne gegangen.

Aber wichtiger als der Austragungsort ist den Verantwortlichen, unter guten Bedingungen spielen zu können. Schmitt hat in der Hinrunde einige Dinge erkannt, an denen es in der Winterpause dringend zu arbeiten gilt.

Ganz oben auf der Agenda: Standards. Das betrifft beide Enden des Feldes. "Wie verhalte ich mich dabei mit und gegen den Ball. Das ist auch eine Frage, inwieweit ich gewillt bin dahinzugehen, wo es wehtut", so Schmitt.