Drei wichtige Spiele! Frick feuert den FSV Zwickau an

Gegen Verl überzeugten Elfer-Killer Johannes Brinkies (29, M.) und seine Mitspieler. © Picture Point/Gabor Krieg

Die nächsten drei Aufgaben sind vom Papier her am ehesten geeignet, die langersehnte Serie zu starten. Denn von den danach noch ausstehenden restlichen zehn Gegnern befinden sich gegenwärtig nur Essen und Oldenburg nicht unter den Top Ten.



"Wir befinden uns vor drei ganz wichtigen Spielen, in denen wir wieder so eine Leistung abrufen müssen", fordert Davy Frick (32). Zwickaus Urgestein verpasste diese Saison nur drei Partien, zwei wegen einer Rotsperre und den Auftritt in Bayreuth.

Gegen Verl (2:1) kehrte der 32-Jährige zurück und hielt in der Dreierkette den Laden mit Jan Löhmannsröben (31) und Nils Butzen (29) nahezu dicht.



"Ich bin der Meinung, wir haben gute Innenverteidiger, sodass es egal ist, wer hinten spielt. Wir haben das gegen Elversberg schon gut gemacht und auch gegen Verl. Das müssen wir die nächsten Spiele so fortführen", sagt Frick.

Zwickau fand zur Stabilität zurück und hatte in Johannes Brinkies (29) einen überragenden Rückhalt, der einen Elfer (nach Foul von Frick) hielt und einzig bei Fricks Eigentor machtlos war.