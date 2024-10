"Fehlende Gier vor dem Tor": Niederlage für den FSV Zwickau in Berlin

"Wenn es etwas zu bemängeln gibt, ist es vordergründig die fehlende Gier vor dem Tor. Wir gewinnen viele zweite Bälle, verlagern das Spiel viel in die gegnerische Hälfte, brechen gut über die Außen durch, haben Flankenläufe, aber scheitern dann am Torhüter oder treffen den Ball nicht richtig", resümiert Sportdirektor Robin Lenk.

Ohne Marc-Philipp Zimmermann (34) herrschte im Sturm bei den Zwickauern Ebbe. © Picture Point/Gabor Krieg

Hertha begann schnörkellos und unter gütiger Mithilfe der Zwickauer Defensive. Jonas Dittrich unterlief bei einem weiten Ball von der Mittellinie der Stellungsfehler, sodass Änis Ben-Hatira (5.) freie Bahn besaß.

Es sollte nicht die einzige Situation bleiben, in der die Gäste am Freitagabend Lehrgeld zahlten, denn sie erspielten sich in der Folge eine Vielzahl an Möglichkeiten, brachten den Ball aber nicht über die Linie.

Zwickau vergab die Chancen, die Hertha Bubis nutzten sie. "Wir haben mehrere Ecken hintereinander und bekommen das 0:2, was aus dem Nichts fällt", schüttelt Lenk den Kopf.

Einen Konter über das halbe Feld schloss Dominik Schickersinsky (65.) im Duell mit Lloyd-Addo Kuffour ab. An einem guten Tag hat Lucas Hiemann den Ball. So wie auch den Abschluss zum 0:3 von Pepe Pereira Mendes (89.) der im kurzen Eck einschlug.