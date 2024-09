FSV-Coach Schmitt wünscht sich Sieg gegen den HFC zu seinem 56. Geburtstag!

Am heutigen Freitagabend ist es das erste Mal wieder in der Regionalliga Nordost. Während der HFC den Wiederaufstieg fest im Visier hat, geht es für die Westsachsen darum, sich zu konsolidieren.

Auch Theo Gunnar Martens (21) will am heutigen Freitag wieder jubeln. © Picture Point / Gabor Krieg

"Mit den neun Punkten dürfen wir nicht zufrieden sein. Es lag nicht daran, dass der Gegner immer so viel besser war, sondern weil wir uns am Ende teils selbst geschlagen haben", so Schmitt, der am heutigen Freitag seinen 56. Geburtstag feiert (TAG24 gratuliert recht herzlich) und sich nichts sehnlicher als einen Heimsieg wünscht.

Zwickau könnte damit auch mal ein Ausrufezeichen setzen, denn noch wartet man in diesem Spieljahr auf einen Sieg gegen einen der Aufstiegsaspiranten - klammert man den CFC aufgrund der Tabellensituation aus.

Martens: "Wir sind auf jeden Fall eine konkurrenzfähige Mannschaft. Zwar hatten wir mal zwei negative Ausschläge, wie es der Coach bereits gesagt hat, aber ich weiß was in uns steckt und sehe das jeden Tag im Training."

Stichwort Training: Hier lag der Fokus in den letzten Tagen vermehrt auf dem Verteidigen von Standards, der Achillesferse.