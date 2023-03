FSV-Coach Thielemann vor Verl-Match: "Wir sind gut vorbereitet"

Es seien intensive Tage gewesen, in denen die Mannschaft alles rausgehauen habe. Thielemann: "Mit dem Einsatz der Jungs bin ich zufrieden gewesen. Ich denke, wir sind inhaltlich sehr gut vorbereitet."

"Wir haben versucht, an den vermeintlichen Schwächen zu arbeiten, um stabiler und kompakter zu stehen. Dazu kamen die Basistugenden, das Zweikampfverhalten und die Gier, Zweikämpfe für sich entscheiden zu wollen."

Die teils viel zu offen stehende Verteidigung kostete die Partie in Bayreuth (3:5) und gab Cheftrainer Ronny Thielemann (49) unter der Woche entscheidende Ansatzpunkte, wie er auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Heimspiel gegen den SC Verl erklärte.

Nichts anderes verheißt die Ausgangslage bei einem Abstand zum rettenden Ufer, der vor dem Spieltag bereits vier Zähler betrug, bei einem Torverhältnis von -21, was eine Hypothek von nahezu noch einem Punkt bedeutet.

Dominic Baumann (27, 2.v.l.) in seinem Element! Hier bezwingt er Bayreuths Keeper Sebastian Kolbe (27). © Picture Point/Gabor Krieg

Jetzt gilt es, dies auf den Platz zu bringen und den etwas mehr auf die spielerische Komponente ausgelegten Offensivfußball mit dem aufwendigen Gegenpressing zu kombinieren.

Das führt mitunter dazu, dass sich die Angreifer wie z.B. Dominic Baumann (27) permanent einen Wolf laufen, sich hinten aufreiben und vorne für die Tore sorgen, wie per Doppelpack in Halle (2:0) sowie zuletzt in Bayreuth.

"Es geht um eine Kompaktheit der Mannschaft, darum, die Räume eng zu machen, um sie einem Gegner wie Verl, der jene Räume gerne nutzt, nicht zu bieten", so Thielemann.

Im Gegensatz zu seinem Einstand als FSV-Coach kann der 49-Jährige bei seinem ersten Heimspiel auf wesentlich mehr Personal zurückgreifen, da sich das Lazarett merklich gelichtet hat.

Jan-Marc Schneider (28), Nils Butzen (29), Robert Herrmann (29) und Robin Ziegele (25) stehen demnach wieder zur Verfügung und auch Can Coskun (24) ist nach Gelbsperre zurück.