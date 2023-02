FSV-Interimstrainer Lenk: "Wer so viele Fehler macht, kann auch nicht gewinnen!"

Nach einem Fehlgriff von FSV-Keeper Johannes Brinkies (29) brachte Tobias Fleckstein (23, 2.v.r.) den MSV mit 1:0 in Führung. Da begann das Unheil für die Zwickauer. © IMAGO/pepphoto

"Es war eine sehr unruhige Woche, was man nach dem Rückstand gemerkt hat, wo wir immer unsicherer geworden sind. Aber wenn man so krasse individuelle Fehler macht, kann man keine Spiele gewinnen", geht Interimstrainer Robin Lenk (38) hart ins Gericht.



Sein Fazit wäre vielleicht anders ausgefallen, wenn Dominic Baumanns Flugkopfball nach starker Vorarbeit von Yannic Voigt sitzt und Zwickau nach 13 Minuten vorn liegt.

Die Gäste versuchten es vermehrt mit Flachpässen, doch stimmten die Abläufe oftmals nicht, weshalb eigene Ballbesitzphasen verpufften.

Duisburg agierte schnörkelloser und taktisch clever, was vor allem den Schachzug von Torsten Ziegner anbelangte, den in Zwickau noch als Abwehrkante bestens in Erinnerung gebliebenen Sebastian Mai in den Angriff zu beordern.

Mai leitete in der ersten Halbzeit die Treffer von Tobias Fleckstein und Moritz Stoppelkamp mit seiner Wucht und Kopfballstärke ein, wobei das 0:1 mit auf die Kappe von Johannes Brinkies ging, der im Fünfer zum Ball ging, diesen aber nicht aus der Gefahrenzone bekam.