FSV-Kapitän Frick nach Niederlage gegen Erfurt verbittert: "Vier Bouletten bekommen"

War mit der Leistung gegen Erfurt nicht zufrieden: FSV-Kapitän Davy Frick (33). © picture point/Sven Sonntag

Frick: "Vier Gegentore sind einfach zu viel. Die ganze Art und Weise ist nicht zufriedenstellend. Zwischendurch waren wir einmal dran, aber es wäre sowas von unverdient gewesen, etwas mitzunehmen."

Klartext vom Routinier. Die Einstellung wollte er aber niemandem in Abrede stellen: "Die Jungs wollen. Man sollte immer noch kleine Brötchen backen, denn wir sind noch nicht so weit, gegen so einen Top-Kandidaten gegenzuhalten. Die Mannschaft hat ein super Potenzial, doch in gewissen Momenten muss man da sein, was wir alle nicht waren."

3:11 Tore in den ersten drei Auswärtsspielen gegen die Top-Teams BFC Dynamo, Hertha II. und Erfurt stehen 3:1 Tore und vier Zähler gegen Luckenwalde und Viktoria Berlin gegenüber.

Am Sonntag kommt die Wundertüte Rostock II. nach Eckersbach. Vorteil für Zwickau: Weil Rostocks Erste am selben Tag beim HSV spielt, könnte es weniger Abstellungen zur Zweiten geben.