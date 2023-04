FSV-Keeper Brinkies wird deutlich: "Dann hast du in der Liga nicht viel zu suchen"

Johannes Brinkies (29) sichert vor Freiburgs Julian Stark den Ball. Der FSV-Keeper verhinderte im Breisgau noch ein größeres Debakel. © imago/eibner

Vier Tore in 30 Minuten! Zum fünften Mal innerhalb der letzten sechs Auswärtsspiele - das 1:0 im Sachsenpokal bei Dynamo Dresden ausgenommen - bekamen die Westsachsen vier oder mehr Gegentore.

"So, wie wir in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, funktioniert es nicht! Dann hast du in der Liga nicht viel zu suchen", wurde Kapitän Johannes Brinkies (29) nach dem 0:4 im Breisgau deutlich. Wären seine starken Paraden nicht gewesen, wäre die Partie gar 0:7 oder höher verloren gegangen.

Dabei verfügt Zwickau mittlerweile ohnehin schon über eine desolate Tordifferenz von -29 (!), sodass zu den sieben Zählern Rückstand auf das rettende Ufer noch ein weiterer Punkt notwendig wäre, um an Halle, das mit 35 Punkten und -7 Toren den letzten Nichtabstiegsplatz innehat, vorbeizuziehen.

Der SV Meppen, vier Zähler hinter den Schwänen Letzter, warf am Wochenende bereits das Handtuch. "Die Tabelle kann jeder anschauen. Dass das Ding durch ist, da müssen wir uns nicht anlügen. Da muss man nicht Albert Einstein sein, um das zu wissen", sagte Verteidiger Tobias Kraulich (24) der "Neuen Osnabrücker Zeitung".