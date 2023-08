FSV-Keeper Leneis: "Extrem bitter!" - Tolle Aufholjagd ohne Happyend

Der ganz später Knockout für den FSV in Berlin: Herthas Gustav Christensen (l.) zog ab. Zwickaus Keeper Benjamin Leneis konnte das 3:4 in der Schlussminute nicht verhindern. © imago/Jan Huebner

Nach einem Freistoß von Yannic Voigt, flankte Rene Rüther auf Davy Frick, der Jahn Herrmann (38.) auflegte - 1:2. Das gab Auftrieb. Schmitt: "Wir wollten dem Gegner den Spielwitz wegnehmen und nochmal robuster spielen. Das haben die Jungs vorzüglich an den Tag gelegt und mit viel Leidenschaft verdient diese Rückstände aufgeholt."

Lucas Albert ging energisch gegen Covic zu Werke und fand Herrmann (53.) im Zentrum. "Beide Mannschaften haben mit offenem Visier gespielt, speziell in der zweiten Halbzeit", sah Schmitt ein wildes Hin und Her.

Derry Scherhant (60.) stellte auf 2:3. Danach zog Schmitt den Dreifach-Joker und brachte neben Marc-Philipp Zimmermann, der noch rechtzeitig die Spielgenehmigung erhielt, auch Veron Dobruna (78.), der den erneuten Ausgleich herbeiführte.

"Dann kann das Spiel in die eine oder andere Richtung gehen. Leider schlug das Pendel in die falsche Richtung aus", sagt Schmitt zu Christensens spätem 3:4 (89.). Viel Zeit bleibt seinem Team nicht, den späten K.o. zu verdauen, denn schon am Freitagabend gastiert Viktoria Berlin in Zwickau-Eckersbach.