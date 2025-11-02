FSV-Neuzugang Sezer: Erster Startelfeinsatz nach 1 Jahr Verletzungspause und sofort Matchwinner

Zwickau - "Ein bärenstarkes Heimspiel" sah Robin Lenk (42), wie der FSV Zwickau am Sonnabend den FSV Luckenwalde klar dominierte und in der Höhe fast noch zu niedrig mit 3:0 (1:0) bezwang.

FSV-Sportdirektor Robin Lenk (42) freute sich über den Auftritt der Schwäne am Samstag. © Picture Point/Gabor Krieg

"Von der ersten Minute an sind wir drin gewesen, aber genau das war abzusehen, wenn man die Jungs unter der Woche gesehen hat. Das 2:3 bei Preussen Berlin hatte sehr an ihnen genagt. Diese Wut im Bauch hast du ab der ersten Minute gespürt", freute sich der Sportdirektor, dass die Schwäne die Wut entsprechend kanalisieren konnten und dann so einen Auftritt hinlegten.

Das Auftreten war giftig, was zu vielen Ballgewinnen schon in der gegnerischen Hälfte führte. Einziges Manko: die Chancenverwertung.

Lenk: "Dass es zur Pause nur 1:0 steht, ist vielleicht ein Kritikpunkt. Ich habe mich mit Luckenwaldes Sportdirektor unterhalten und er sagte mir, sie seien froh, nicht vier Stück gekriegt zu haben."

Den Torreigen eröffnete Veron Dorbuna nach Cemal Sezers Einleitung und der Vorlage von Daniel Haubner.