FSV-Sanierer Klotzkowsky hört auf: Auch zwei Vorstände weg

Zwickau - Pünktlich vor dem Regionalliga -Auftakt am Samstag beim BFC Dynamo bringt sich der FSV Zwickau außerhalb des Rasens in die Schlagzeilen. Wie der Verein bekanntgab, scheidet Marvin Klotzkowsky (29) zum 31. August auf eigenen Wunsch als Geschäftsführer aus. Dazu ziehen sich die langjährigen Vorstände Matthias Krauß und Lutz Teichmann zurück.

Klotzkowskys Rückzug kommt daher etwas überraschend, nachdem er in den letzten Wochen mit vollem Elan die wirtschaftliche Gesundung des Vereins anging. Dazu kommt das von der Fanszene ins Leben gerufene Crowdfunding richtig ins Laufen, kratzt an der Viertelmillion. Über das Retter-Spiel gegen Dynamo Dresden wurden weitere rund 90.000 Euro generiert.

"Natürlich waren auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen", gibt der scheidende Geschäftsführer zu. So bleibt die Gegengerade bei Regionalliga-Begegnungen mit erwarteter Auslastung unter 5000 Zuschauern geschlossen, um Kosten in Höhe von rund 20 Prozent einzusparen.

Der eingeschlagene Weg der Sanierung und Konsolidierung hat die Schwäne in den letzten Wochen in ruhigere Fahrwasser gebracht.

"Es erfüllt mich mit Stolz, einen Teil dazu beigetragen zu haben, eine der größten Krisen der Vereinsgeschichte zu bewältigen. Was die letzten Monate vorgefallen ist, steht nicht jeder durch", erklärt Klotzkowsky.

Und nun das: Ein weiteres internes Stühlerücken. Erst im Juni hatten Vorstandssprecher Frank Fischer, der Aufsichtsratsvorsitzende Ingo Kursawe sowie die Aufsichtsratsmitglieder Dr. Wolfgang Eisel und Marco Hölzel ihren Rückzug bekanntgegeben.

Mit Blick auf die Neusortierung in der Geschäftsführung "beschäftige man sich intensiv um eine Neubesetzung, damit eine lückenlose Handlungsfähigkeit gegeben ist", so O-Ton der Schwäne. Die vakanten Posten im Vorstand wurden dagegen schon neu vergeben an René Heinz und Matthias Bley.

Letzterer dürfte vielen, die die aktuelle Crowdfunding-Aktion verfolgen, ein Begriff sein. Bley traf mit seiner Systemkritik "Das Problem sind die Strukturen, das System. Wir Fans sind die Lösung!" einen Nerv, wie der bundesweite Zuspruch und die Unterstützung anderer Fanlager verdeutlicht.