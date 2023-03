FSV-Spieler Ziegele will den Derby-Sieg: "Mannschaft und die ganze Stadt freuen sich darauf"

Zwickau - Robin Ziegele (26) will sich am morgigen Dienstagabend mit dem FSV Zwickau den zweiten Derbysieg gegen den FC Erzgebirge Aue angeln.

So ausgelassen wie im Hinspiel wollen Robin Ziegele (26, oberkörperfrei in der Mitte) und seine Teamkollegen am Dienstagabend mit ihren Fans den Derbysieg bejubeln. © FSV Zwickau

Das Hinspiel im Schacht entschieden die Schwäne mit 1:0 für sich. In Erinnerung blieb neben Johan Gomez' (21) Siegtor vor allem ein mit rot-weißem Anglerhut ausgelassen feiernder Robin Ziegele.



"Ja, der Anglerhut", muss Ziegele mächtig schmunzeln. Der Innenverteidiger, der am heutigen Montag seinen 26. Geburtstag feiert, ist vor dem mit Spannung erwarteten Westsachsenderby locker drauf, aber voll fokussiert: "Ich denke, es wird ein anderes Spiel als noch in der Hinrunde, da sich Aue in einer anderen Verfassung befindet."

Ziegele weiter: "Wir müssen zusehen, von der ersten Minute an wach zu sein und uns dagegenstemmen, damit wir den eigenen Matchplan durchgedrückt bekommen. Am Ende lassen wir die drei Punkte hoffentlich hier."

Vergangenen Samstag bei Viktoria Köln war er nach seinem Muskelfaserriss in der Wade erstmals in die Startelf zurückgekehrt, nachdem er zuvor gegen Verl die letzte Viertelstunde gespielt hatte.

Ziegele ist rechtzeitig zurück für den nächsten Derbysieg. Zwickau und die Derbys sind diese Saison ohnehin eine Geschichte für sich. Zwei Siege gegen Halle und der eine im Schacht, dazu das Remis bei Dynamo. Was machen die Schwäne in den Ostduellen so anders?