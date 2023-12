FSV zum Ostderby nach Jena: TAG24 überträgt heute live!

Zwickau - "Es begleitet uns die gesamte Hinrunde, dass wir individuelle Fehler machen, die uns viele Punkte kosten", war Sportdirektor Robin Lenk (39) nach der Pleite gegen den BFC Dynamo (0:1) bedient. Der Kampf gegen den Abstieg, für die Schwäne ist er auch einer gegen den Fehlerteufel, wenn am heutigen Dienstagabend bei Carl Zeiss Jena was Zählbares geholt werden soll.

Daumen hoch! Mike Könnecke (35) und Co. sind heute live bei TAG24 zu sehen. © Picture Point/Gabor Krieg

Was das eigentliche Problem ist: Es gibt nicht den einen Hebel, an dem man ansetzen kann. Das zeigte das jüngste Heimspiel, als Maximilian Somnitz (20), einem der Besten auf dem Feld, ein grober Schnitzer unterlief.

Lenk: "Der Junge macht 90 Minuten ein richtig gutes Spiel, ist da, präsent. Das tut mir für uns als Verein, die Mannschaft und besonders Max leid. Extrem bitter!"

Somnitz grämte sich am meisten über seinen Fauxpas, hing der Kopf am meisten nach unten. Am Dienstag gilt es, die Köpfe wieder hochzubekommen und die gemachten Fehler gegen Carl Zeiss glattzubügeln.

"Ich glaube, dass wir uns die letzten Wochen sehr gesteigert haben. Wenn wir kämpferisch so weitermachen, können wir Jena schlagen", meint Somnitz vor dem Jahres-Finale an den Kernbergen.