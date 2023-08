Herrmann und Martens ballern FSV zum ersten Sieg: "Emotionen sind explodiert"

Zwickau - Hier kann etwas entstehen! Etwas mehr als 4500 Zuschauer erlebten einen forsch aufspielenden FSV Zwickau , der durch das 2:0 (1:0) gegen den FSV Luckenwalde am zweiten Spieltag den ersten Sieg einfuhr.

Erster Sieg in der Regionalliga: Die neue FSV-Mannschaft feierte ausgelassen mit den treuen Zwickauer Fans. © picture point/Sven Sonntag

"Ich bin etwas leer. Die Emotionen sind nach Abpfiff explodiert. Unfassbar", fasste Theo Martens seine Gefühlswelt in Worte. Jahn Herrmann (21.) hatte die Schwäne in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Martens (59.) legte gegen einen über weite Strecken ebenbürtigen Gegner das 2:0 nach.



"Der Ball kam geflogen und ich hab das Ding gemacht. Das Tor war das i-Tüpfelchen auf der Teamleistung. Die Mannschaft hat heute Vollgas gegeben, in jeder Situation 100 Prozent. Am Ende stand der Sieg", unterstrich der 20-Jährige.

Er ist einer von 15 externen Neuzugängen, die gerade einmal vier Wochen Zeit hatten, um in Zwickau anzukommen und zu einer Einheit zu werden.

Martens: "Wir sind zwar eine junge Mannschaft, aber wir sind ein Team. Dass wir so schnell zusammenwachsen, hätte vorher nicht jeder gedacht."