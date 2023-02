Neuer FSV-Trainer Thielemann sieht aufopferungsvoll kämpfende Zwickauer

Ein letzter freundlicher Gruß der FSV-Fans an Ex-Trainer Joe Enochs (51). Sie werden ihn in Zwickau nicht vergessen. © Picture Point/Gabor Krieg

Ronny Thielemann (49), der am heutigen Montag im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt wird, verfolgte die Partie als einer von 3396 Zuschauern in der GGZ-Arena und erhielt live einen Eindruck davon, wo er ansetzen muss, um nach zwei Niederlagen in Serie den Erfolg zurückzubringen.



"In ihm hat man einen Trainer gefunden, der zu einhundert Prozent hierher passt", meint Verteidiger Nils Butzen (29).

Der 29-jährige Verteidiger spielte unter Jens Härtel (53) und Thielemann als dessen 'Co' erfolgreich in Magdeburg und Rostock: "Er ist ein Trainer, der weiß, wie man erfolgreich in der 3. Liga arbeitet. Ich bin guter Dinge, dass wir mit dem Trainer gemeinsam noch das herauskitzeln, was wir an Reserven haben."

Und weiter: "Das ist definitiv der richtige Mann."