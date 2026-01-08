Pilger zum ZFC, Riesen wieder da und FSV testet gegen Supercup-Sieger vom WM-Neuling
Zwickau - Beim FSV Zwickau ist noch mal Bewegung in den Kader gekommen! Stürmer Felix Pilger (23) hat seinen Vertrag auf eigenen Wunsch hin aufgelöst und wechselt zu Liga-Konkurrent ZFC Meuselwitz.
Dafür ist Randolf Riesen (20) vorübergehend zurückgekehrt und fliegt mit ins Winter-Camp in die Türkei.
Dort treffen die Schwäne nächste Woche Samstag in einem internationalen Testspiel auf den amtierenden Supercup-Sieger aus dem WM-Debütland Usbekistan, Nasaf Qarshi.
"Wir wollten neben Wuppertal einen zweiten Gegner, der uns richtig fordert. Ich denke, das ist mit Nasaf gelungen. Man braucht sich nur den Marktwert anschauen, der unseren fast um das Vierfache übersteigt", berichtet Sportdirektor Robin Lenk (41).
Der 41-Jährige zurrte um den Jahreswechsel den zweiten Gegner fürs Camp fest. Der usbekische Erstligist holte 2024 den Meistertitel. Zudem stehen vier Pokal- sowie Supercup-Siege und ein AFC-Cup-Sieg (vergleichbar mit der Europa League) in der Vita der Usbeken.
Qarshi stellt sieben Nationalspieler, von denen vier auch im letzten Testspiel der Zentralasiaten gegen Iran dem Kader angehörten.
Riesen mangels Einsatzperspektive abgegeben
Apropos Kader: Kehrt Riesen (aktuell auf Leihbasis bei Oberliga-Neuling Glauchau) aufgrund der Schulterverletzung von Daniel Haubner (27) vorzeitig zurück? Lenk: "Das ist nicht geplant, denn wir halten uns auch an unsere Vereinbarung. Wir wollten 'Randy' mit dazuholen, damit er auch zusätzliche Trainingseinheiten hat und wir uns einen Eindruck machen können."
Riesen war im Sommer mangels Einsatzperspektive abgegeben worden. Zuvor hatten die Schwäne seinen Vertrag um ein Jahr bis 2027 verlängert. In elf Partien für Fünftligist Glauchau steht der offensive Mittelfeldspieler momentan bei je drei Toren und Vorlagen.
Da Zwickau die Leihe nicht vorzeitig beenden will, fragte TAG24 den Sportdirektor, ob nach Haubners Schulterverletzung anderweitig die Augen offen gehalten werden?
"Wir hatten ja bereits Joshua Putze hinzugeholt, der diese Position eins zu eins begleiten kann, weshalb keine akute Notwendigkeit besteht", erklärt Lenk.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg