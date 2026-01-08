Pilger zum ZFC, Riesen wieder da und FSV testet gegen Supercup-Sieger vom WM-Neuling

Zwickau - Beim FSV Zwickau ist noch mal Bewegung in den Kader gekommen! Stürmer Felix Pilger (23) hat seinen Vertrag auf eigenen Wunsch hin aufgelöst und wechselt zu Liga-Konkurrent ZFC Meuselwitz.

FSV-Sportdirektor Robin Lenk (41) holte Nasaf Qarshi als Testgegner für den FSV im Winter-Camp. © Picture Point/ Sven Sonntag

Dafür ist Randolf Riesen (20) vorübergehend zurückgekehrt und fliegt mit ins Winter-Camp in die Türkei.

Dort treffen die Schwäne nächste Woche Samstag in einem internationalen Testspiel auf den amtierenden Supercup-Sieger aus dem WM-Debütland Usbekistan, Nasaf Qarshi.



"Wir wollten neben Wuppertal einen zweiten Gegner, der uns richtig fordert. Ich denke, das ist mit Nasaf gelungen. Man braucht sich nur den Marktwert anschauen, der unseren fast um das Vierfache übersteigt", berichtet Sportdirektor Robin Lenk (41).

Der 41-Jährige zurrte um den Jahreswechsel den zweiten Gegner fürs Camp fest. Der usbekische Erstligist holte 2024 den Meistertitel. Zudem stehen vier Pokal- sowie Supercup-Siege und ein AFC-Cup-Sieg (vergleichbar mit der Europa League) in der Vita der Usbeken.

Qarshi stellt sieben Nationalspieler, von denen vier auch im letzten Testspiel der Zentralasiaten gegen Iran dem Kader angehörten.