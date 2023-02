Thielemann legt los! Neuer FSV-Coach sieht Fundament für Klassenerhalt gegeben

Zwickau - Ronny Thielemann legt beim FSV Zwickau los! Der 49-Jährige stellte sich zwei Tage nach der offiziellen Berufung als neuer Cheftrainer am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz erstmals der Öffentlichkeit vor und ließ keine Zweifel daran aufkommen, dass der abstiegsbedrohte Klub auch in dieser Saison drinbleibt.

Ronny Thielemann (49, l.) schaute sich am Samstag das FSV-Spiel noch von der Tribüne aus an, am Montag fand die erste Pressekonferenz mit dem neuen Trainer statt. © Picture Point/ Gabor Krieg

"Das große Ziel ist, nach dem 38. Spieltag über dem Strich zu stehen!", stellte Thielemann zu Beginn klar. Gelingen solle dies mit den klassischen Zwickauer Tugenden "Einstellung, Mentalität und Leidensfähigkeit". Zwickau ist für den gebürtigen Schlemaer der erste Cheftrainer-Posten im Profifußball.



"Ich möchte im Fußball so professionell und hochklassig wie möglich arbeiten. Diese Chance ist mir jetzt durch den FSV Zwickau gegeben worden. Den Einstieg in die Cheftrainer-Laufbahn gleich in der 3. Liga zu machen, ist nicht alltäglich", betont Thielemann.

Die Anfrage aus Zwickau sei für ihn etwas überraschend gekommen, gibt der langjährige Co-Trainer von Jens Härtel zu, doch habe er nicht lange gefackelt.

"Vom ersten Tag der Gespräche an habe ich einen extrem positiven Eindruck von Zwickau, bin menschlich total abgeholt worden, unabhängig von den inhaltlichen Dingen", schildert Thielemann.