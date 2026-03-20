Spitzenspiel in Halle! FSV will an HFC heran rutschen
Zwickau - "Vorweg, der Max hat jetzt hier nix zu verkünden", schob FSV-Cheftrainer Rico Schmitt (57) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag beim Halleschen FC etwaigen Spekulationen einen Riegel vor, bei Max Somnitz (22) gäbe es eine finale Ankündigung. Dessen Vertrag läuft im Sommer aus.
Nach wie vor ist alles im Fluss, würden die Schwäne gerne mit ihrem Vizekapitän verlängern wollen.
Sportdirektor Robin Lenk (41) hatte bereits vor ein paar Wochen gegenüber TAG24 erwähnt, dass er aber - wie auch Lukas Eixler - schwer zu halten sei.
Will sich der 22-Jährige für höhere Aufgaben, sprich die 3. Liga, anbieten, ist er auch in Halle gefragt. "Das ist das Top-Spiel im Nordosten: Halle gegen Zwickau", stellt Schmitt unmissverständlich klar.
Bei Sieg rutscht seine Mannschaft bis auf zwei Punkte an den Zweiten heran und das bei einem Spiel weniger.
Auch der HFC hat keine Lizenz für die 3. Liga beantragt
Aber Vorsicht, denn Halle ist im Flow. Schmitt: "Sechs Spiele, sechs Siege, das ist beeindruckend!" Seine Elf holte nach der Winterpause zehn Punkte aus fünf Spielen, war zuletzt viermal in Folge ungeschlagen. "Aber trotzdem gab es kein Spiel, wo wir über die komplette Zeit souverän agierten", streut Lenk Salz in die Wunde.
Auch Coach Schmitt sah ein zähes Spiel beim knappen 1:0 letzten Freitag gegen Schlusslicht Zehlendorf. Aber es gelte: "Wir haben die Messlatte in den letzten anderthalb Wochen nach oben gelegt. Wenn man fragt, ob 4:3 oder 1:0, nehmen wir ein 1:0 gerne mit."
Schmitt hat schon registriert, dass die Erwartungshaltung im Umfeld gestiegen ist, damit seine Schützlinge auch mehr in Verantwortung stehen. Gleichzeitig konnten das Management um Geschäftsführer André Beuchold, Lenk und vor allem der erfahrene Trainer die nicht eingereichte Drittligalizenz abmoderieren. Gleiches trifft übrigens auch auf Halle zu. Auch der HFC hat keine Lizenz für die 3. Liga beantragt.
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag