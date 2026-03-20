Spitzenspiel in Halle! FSV will an HFC heran rutschen

Zwickau - "Vorweg, der Max hat jetzt hier nix zu verkünden", schob FSV -Cheftrainer Rico Schmitt (57) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag beim Halleschen FC etwaigen Spekulationen einen Riegel vor, bei Max Somnitz (22) gäbe es eine finale Ankündigung. Dessen Vertrag läuft im Sommer aus.

Will die eigene Serie am Freitag ausbauen: FSV-Coach Rico Schmitt (57). © picture point/Sven Sonntag

Nach wie vor ist alles im Fluss, würden die Schwäne gerne mit ihrem Vizekapitän verlängern wollen.

Sportdirektor Robin Lenk (41) hatte bereits vor ein paar Wochen gegenüber TAG24 erwähnt, dass er aber - wie auch Lukas Eixler - schwer zu halten sei.

Will sich der 22-Jährige für höhere Aufgaben, sprich die 3. Liga, anbieten, ist er auch in Halle gefragt. "Das ist das Top-Spiel im Nordosten: Halle gegen Zwickau", stellt Schmitt unmissverständlich klar.

Bei Sieg rutscht seine Mannschaft bis auf zwei Punkte an den Zweiten heran und das bei einem Spiel weniger.