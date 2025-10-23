Vom Landespokal-Gegner zum FSV-Probetraining: Danzer will seine eigene Cinderella-Story schreiben

Zwickau - Es gibt so Dinge, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken. Dazu gehört die verrückte Story von Tobias Danzer (24) vom VfB Zwenkau, der dem FSV Zwickau in der zweiten Pokalrunde Anfang September mit Tor und Vorlage die Schweißperlen auf die Stirn getrieben hatte.

Schaut auch in den unteren Ligen nach Talenten: FSV-Sportchef Robin Lenk (41). © Picture Point/Gabor Krieg

Was damals noch niemand ahnen konnte: Der 24-Jährige erhielt sechs Wochen später eine Einladung ins Probetraining beim Regionalligisten. Von Siebtligist Zwenkau zum Viertligist Zwickau?

Sportdirektor Robin Lenk (41) hatte damals in der Sportanlage "Am Eichholz" live vor Ort erlebt, wie Danzer die Schwäne-Abwehr auswackelte und vor allem auch seine Schnelligkeit immer wieder unter Beweis stellte.

"Zwei, drei Tage später hatten wir ersten Kontakt. Tobias hat uns sehr gut gefallen – aber nicht nur wegen seines Treffers. Die Einladung zum Probetraining ist daher nicht nur eine Auszeichnung gewesen."

"Wir wollten auch schauen, wie viel Potenzial tatsächlich vorhanden ist. Er hat sich sehr aufgeschlossen und auch körperlich in einem guten Zustand präsentiert", Lenk weiter.