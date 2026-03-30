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Wadenbeinbruch und Syndesmosebandriss! Rührende Fan-Botschaft an verletzten FSV-Spieler Somnitz

Unfassbar bitter! FSV-Spieler Max Somnitz verletzte sich beim Sachsenpokal-Viertelfinale so sehr, dass er den Rest der Saison ausfällt.

Von Michael Thiele

Zwickau - Der FSV Zwickau hat sich den Halbfinaleinzug im Sachsenpokal ganz teuer erkauft! Abwehrchef Max Somnitz (22), der kurz vor Spielende an der Seitenauslinie rüde gefoult wurde, zog sich einen Bruch des Wadenbeines sowie einen Riss des Syndesmosebandes im linken Knöchel zu. Für ihn ist die Saison damit vorzeitig beendet.

War genauso heftig, wie es aussah! Max Somnitz (22, M. verdeckt liegend) zog sich beim Foul von Pascal Schardt (l.) einen Wadenbeinbruch sowie einen Syndesmosebandriss im linken Knöchel zu.
War genauso heftig, wie es aussah! Max Somnitz (22, M. verdeckt liegend) zog sich beim Foul von Pascal Schardt (l.) einen Wadenbeinbruch sowie einen Syndesmosebandriss im linken Knöchel zu.  © IMAGO/Johannes Schmidt

Noch am Sonntag wurde der 22-Jährige im Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) erfolgreich operiert. Zudem erhielt der Publikumsliebling eine rührende Fanbotschaft. Außerdem Glück im Unglück: Somnitz' Außenbänder sind intakt geblieben, wie die OP ergab.

"Wir sind alle bestürzt über diese schwere Verletzung und können uns im Moment gar nicht so recht über den Sieg gegen Auerbach freuen. Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei Max!", zeigt sich Sportdirektor Robin Lenk (42) erschüttert.

Pascal Schardt hatte Zwickaus Vizekapitän in der fünften Minute der Nachspielzeit umgetackelt und dafür Geld-Rot gesehen.

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"Absolut bitter! An und für sich war es bis dahin ein absolut faires Spiel, in dem es für beide Teams um extrem viel ging", ärgert sich Lenk.

Er stand in ständigem Austausch mit Mannschaftsarzt Dr. med Alexander Suffeda, der die OP am HBK auch durchführte. "Ein großes Dankeschön gebürt Alex, und Physio Benjamin Jorde, die das alles sofort gemanaged haben", so Lenk.

Daumen hoch! Die OP im Zwickauer HBK ist gut verlaufen und ab jetzt gilt es für Max Somnitz vollen Fokus aufs Comeback zu legen.
Daumen hoch! Die OP im Zwickauer HBK ist gut verlaufen und ab jetzt gilt es für Max Somnitz vollen Fokus aufs Comeback zu legen.  © privat
FSV-Sportdirektor Robin Lenk (42, Foto) zeigte sich nach der Horror-Verletzung von Maximilian Somnitz erschüttert.
FSV-Sportdirektor Robin Lenk (42, Foto) zeigte sich nach der Horror-Verletzung von Maximilian Somnitz erschüttert.  © Picture Point/Gabor Krieg
Aufmunternde Worte für den schwerverletzten Max Somnitz: Diese Botschaft brachten die Anhänger von Red Kaos am Gelände der GGZ-Arena an.
Aufmunternde Worte für den schwerverletzten Max Somnitz: Diese Botschaft brachten die Anhänger von Red Kaos am Gelände der GGZ-Arena an.  © privat

Bitter! FSV-Spieler Somnitz wird in der Endphase der Regionalliga Nordost fehlen

FSV-Spieler Maximilian Somnitz (22, r., hier gegen Tim Kaiser, 22) verletzte sich beim Spiel gegen Auerbach so sehr, dass er den Rest der Saison ausfällt.
FSV-Spieler Maximilian Somnitz (22, r., hier gegen Tim Kaiser, 22) verletzte sich beim Spiel gegen Auerbach so sehr, dass er den Rest der Saison ausfällt.  © Marcus Hengst

Somnitz wird den Schwänen damit nicht nur in der Endphase der Regionalliga Nordost fehlen, sondern auch beim Versuch, erstmalig in der Vereinsgeschichte den Sachsenpokal in die Robert-Schumann-Stadt zu holen.

Neben ihm werden im Halbfinale bei Stahl Riesa auch Innenverteidiger Oliver Fobassam (Rot) sowie Außenverteidiger Jonas Dittrich und Cheftrainer Rico Schmitt (beide Gelb-Rot) gesperrt fehlen.

Im Falle des Finaleinzugs hätten die Westsachsen im Duell mit dem Gewinner der zweiten Finalpaarung Chemnitzer FC gegen Erzgebirge Aue Heimrecht.

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Erstmeldung: 29. März, 19.27 Uhr, zuletzt aktualisiert am 30. März, 11.47 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Imago/Johannes Schmidt, privat

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