Weitere Verlängerung beim FSV: Dieser "Paradiesvogel" bleibt in Zwickau

FSV-Sportdirektor Robin Lenk (41) freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich Dobruna in eine sehr gute Richtung entwickelt. "Er kann in manchen Spielen den Unterschied machen", so Lenk.

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 24-Jährige einen neuen Jahresvertrag bis zum 30. Juni 2026 - plus Option.

Veron Dobruna (24) will auch in der nächsten Saison wieder mit dem FSV angreifen. © Picture Point / Gabor Krieg

Dobruna äußerte bereits in der vergangenen Woche gegenüber TAG24 großes Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit. Immerhin sehe er in der Mannschaft sehr viel Potenzial. "Es macht einfach unfassbar viel Spaß. Die Bedingungen, wie Infrastruktur sind geil. Und ich sehe viel Potenzial in der Mannschaft."

Zu der Verlängerung sagte er: "Ich fühle mich in Zwickau wohl und freue mich daher sehr über meine Vertragsverlängerung."

Dabei behält er den Fokus auf den kommenden Spielen. "Jetzt gilt es, die Rückrunde möglichst erfolgreich abzuschließen." Im Hinblick auf die nächste Saison wolle sich die Mannschaft in der Liga etablieren.

"Ich möchte mit guten Leistungen zum mannschaftlichen Erfolg beitragen und unseren fantastischen Fans etwas zurückgeben", so der 24-Jährige.

Der FSV kämpft weiterhin um Platz 3 in der Regionalliga Nordost. Aktuell liegt der FC Rot-Weiß Erfurt mit nur einem Punkt vor den Zwickauern. Doch das kann sich am Wochenende mit einem Sieg gegen Carl Zeiss Jena und der Niederlage (oder einem Unentschieden) der Erfurter gegen den CFC bereits ändern.