Wichtige Verlängerung: Dieser Spieler bleibt beim FSV Zwickau
Zwickau - Jetzt ist es offiziell: Verteidiger Sandro Sengersdorf (27) bleibt beim FSV Zwickau. Der Vertrag wurde um ein weiteres Jahr verlängert.
Bereits vor einigen Tagen kündigte sich die Verlängerung an. TAG24 erfuhr, dass der 27-Jährige gehalten werden soll.
Genau so kam es: Wie der Verein am Mittwoch mitteilt, wurde der Vertrag bis zum 30. Juni 2027 verlängert, plus Option. Damit bleibt ein wichtiger Spieler an Bord, der beim Neustart im Jahr 2023 mitgeholfen hat.
"Sandro ist bei uns auf zwei Positionen einsetzbar: Zum einen als linker Innenverteidiger, wo er in den vergangenen Wochen sehr, sehr ordentliche Leistungen gezeigt hat, und zum anderen als linker Außenverteidiger", betont FSV-Sportdirektor Robin Lenk (42) die Vielseitigkeit des 27-Jährigen.
Dazu kommt, dass Sengersdorf in den letzten Monaten um seinen Vertrag beim FSV Zwickau gekämpft habe. "Das hat er sowohl im Training als auch im Spiel eindrucksvoll unter Beweis gestellt", ergänzt Lenk.
FSV-Sportdirektor Lenk über Sengersdorf: "Äußerst verlässlicher und mannschaftsdienlicher Spieler"
Der Verteidiger begann seine Fußballkarriere beim SV Heimstetten in Bayern. Dort spielte er von 2018 bis 2023. Anschließend wechselte er zu den Schwänen. Dabei bringt der 27-Jährige viel Erfahrung mit: Insgesamt 69 Spiele bestritt Sengersdorf mit dem FSV Zwickau.
"Er ist ein äußerst verlässlicher und mannschaftsdienlicher Spieler, der seine Leistungen stets in den Dienst der Mannschaft stellt", lobt Lenk den 1,87 Meter großen Kicker.
"Umso mehr freuen wir uns, dass Sandro dem FSV Zwickau mindestens ein weiteres Jahr erhalten bleibt", so der Sportdirektor abschließend.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg