Wichtige Verlängerung: Dieser Spieler bleibt beim FSV Zwickau

Zwickau - Jetzt ist es offiziell: Verteidiger Sandro Sengersdorf (27) bleibt beim FSV Zwickau . Der Vertrag wurde um ein weiteres Jahr verlängert.

Bleibt ein weiteres Jahr beim FSV Zwickau: Verteidiger Sandro Sengersdorf (27). © Picture Point/Gabor Krieg

Bereits vor einigen Tagen kündigte sich die Verlängerung an. TAG24 erfuhr, dass der 27-Jährige gehalten werden soll.



Genau so kam es: Wie der Verein am Mittwoch mitteilt, wurde der Vertrag bis zum 30. Juni 2027 verlängert, plus Option. Damit bleibt ein wichtiger Spieler an Bord, der beim Neustart im Jahr 2023 mitgeholfen hat.

"Sandro ist bei uns auf zwei Positionen einsetzbar: Zum einen als linker Innenverteidiger, wo er in den vergangenen Wochen sehr, sehr ordentliche Leistungen gezeigt hat, und zum anderen als linker Außenverteidiger", betont FSV-Sportdirektor Robin Lenk (42) die Vielseitigkeit des 27-Jährigen.

Dazu kommt, dass Sengersdorf in den letzten Monaten um seinen Vertrag beim FSV Zwickau gekämpft habe. "Das hat er sowohl im Training als auch im Spiel eindrucksvoll unter Beweis gestellt", ergänzt Lenk.