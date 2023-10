"Abstiegskampf pur": Die Gründe für die Krise beim Halleschen FC

Halle - Die Fans zitieren die Spieler an den Zaun, der Trainer spricht Tacheles - der Hallesche FC ist voll im Abstiegskampf der 3. Liga angekommen, ohne selbst übertriebene Panikmache zu betreiben.

Ernüchtert: HFC-Trainer Sreto Ristic (47) kann mit den derzeitigen Leistungen seines Teams nicht zufrieden sein. © Hendrik Schmidt/dpa

Wenn die Akteure des grünen Rasens nach Spielschluss zum Rapport an den Zaun müssen, ist das meist ein untrügliches Zeichen für eine Krise.

Genau in einer solchen steckt der Hallesche FC in der 3. Liga, wo sie auf dem vorletzten Tabellenplatz abgerutscht sind. Acht Punkte nach zehn Spieltagen ist die schlechteste Bilanz der Hallenser Drittliga-Geschichte.

Und die Konsequenz aus fünf sieglosen Partien in Folge. Dennoch berichtete Spielführer Jonas Nietfeld (29) nach Abpfiff und Dialog mit den Fans am Zaun am MagentaSport-Mikrofon recht geordnet:

"Der harte Kern steht hinter uns [...], sie sehen, dass wir kämpfen, das honorieren sie."

An der Einstellung liegt es nicht, dass die Hallenser seit dem Auftaktsieg im Tabellenkeller festhängen. Die Moral stimmte auch am Sonntag gegen Münster, als der HFC trotz früheren Rückstandes weiter mutig nach vorne spielte, zu Torchancen kam und zu Beginn der Halbzeit den 1:3-Anschlusstreffer erzielte.

Am Ende stand unter dem Strich dennoch eine krachende 1:4-Pleite in einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger. Trainer Sreto Ristic (47) sprach auf der anschließenden Pressekonferenz von der "schlechtesten Halbzeit, seitdem ich hier bin".