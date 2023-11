Emotionale Neuigkeiten vom an Krebs erkrankten Fußballprofi Niklas Kreuzer

Niklas Kreuzer (30) hat allen Grund zu Jubeln: Er hat seine Chemotherapie beendet. © Imago / Jan Huebner

Das teilte sein Verein, der Hallesche FC, am Montag auf seiner Homepage mit. "Wir können nun mit Freude verkünden, dass Niklas die Chemotherapie abgeschlossen hat. In wenigen Wochen steht die finale Untersuchung an, die den Weg für sein ersehntes Comeback ebnen soll", erklärt der Klub.

Läufe und Stabilisationsübungen würden bereits wieder zu seinem Alltag gehören, "Seite an Seite mit der medizinischen Abteilung arbeitet er mit beeindruckender Willenskraft, um bald wieder das Trikot des Halleschen FC zu tragen", schreibt der Verein weiter.

Es war ein riesiger Schock, als am 11. August dieses Jahres bekannt wurde, dass bei dem Sohn vom ehemaligen FC-Bayern-Spieler Oliver Kreuzer (58) ein Hodentumor entdeckt wurde.

Eine riesige Welle von aufmunternden Worten seiner ehemaligen Weggefährten von Dynamo Dresden, Rot-Weiß Erfurt, dem FC Basel und weiterer Fußballprofis aus ganz Deutschland wurde ihm zuteil.