HFC versinkt im Chaos: Klub schmeißt Sportdirektor raus und tritt nach

Halle - Beim Halleschen FC brennt der Baum! Die Entlassung von Trainer Sreto Ristic (48) ist noch keine drei Wochen her, da muss auch schon die nächste Person den Verein verlassen: Der Drittligist trennt sich von Sportdirektor Thomas Sobotzik (49). Eine Klub-Legende soll das entstehende Vakuum füllen.

Thomas Sobotzik (49) trat sein Amt erst am 1. April 2023 an, rund ein Jahr später ist er bereits nicht mehr Sportdirektor des Halleschen FC. © Robert Michael/ZB/dpa

"Der Vorstand hat gemeinsam mit dem Sportdirektor die bisherige Zusammenarbeit ausgewertet sowie Vorstellungen für die zukünftige Ausrichtung ausgetauscht", teilte der Verein am heutigen Donnerstagabend mit.

Dabei sei man "gerade angesichts in den letzten Wochen aufgetretener Sachverhalte" zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Der HFC befindet sich fünf Spieltage vor Saisonende in akuter Abstiegsgefahr: Sechs Punkte beträgt der Abstand zum rettenden Ufer, aus den letzten fünf Spielen holte das Team nur einen einzigen Punkt.

In dieser Zeit schmiss Halle bereits Trainer Ristic raus und installierte Stefan Reisinger (42), an dieser Entscheidung soll Sobotzik allerdings schon gar nicht mehr beteiligt gewesen sein.

An der sportlichen Misere will der Vorstand dem 49-Jährigen zwar nicht die alleinige Schuld geben: "Wichtig ist uns zu der Feststellung, dass wir Thomas Sobotzik nicht als Allein-Verantwortlichen für den sportlichen Verlauf in dieser Saison sehen", sagte Präsident Jürgen Fox (56), man habe seine Entscheidungen schließlich mitgetragen.

Dann gab es aber noch einen Seitenhieb in Richtung des scheidenden Sportdirektors: "So wie wir uns dazu positionieren, die Entscheidungen letztlich akzeptiert zu haben, sollten dann aber jeweils auch alle Beteiligten das machen. Ist das nicht der Fall, steht dieses einer weiteren Zusammenarbeit im Weg."