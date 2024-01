Kahlschlag vor dem Trainingslager: HFC sortiert fünf Spieler aus!

Jetzt sind also auch die Namen bekannt. Pikant an der Sache: Vier der fünf betroffenen Spieler sind Neuzugänge, die erst im Sommer kamen. Die Degradierung gleicht einem Eingeständnis einer verfehlten Einkaufspolitik.

Und das aus speziellen Gründen - denn der Drittligist plant nicht mehr mit dem Quintett für die Rückrunde! Im Fußballgeschäft bedeutet so eine Maßnahme: Such dir bitte einen neuen Verein.

Als der Hallesche FC am Samstag den Weg ins Trainingslager antrat, fehlten Andor Bolyki (29), Patrick Hasenhüttl (26), Henry Jon Crosthwaite (21), Jordi Wegmann (21) sowie Matthew Meier (19) im Reisetrosse der Sachsen-Anhalter.

Kommt es zu einer Rückkehr? Im HFC-Umfeld wird seit Tagen der Name Stipe Vucur (31) als neuer, alter Abwehrboss gehandelt. © Picture Point / Gabor Krieg

Ohne die fünf Aussortierten und den erkrankt zu Hause gebliebenen Marvin Ajani (30) und den am Kreuzband verletzten Sebastian Zieleniecki (28) umfasst der Hallenser Kader in dem einwöchigen Camp 22 Akteure.

Darunter der am Samstag neu verpflichtete Angreifer Tarsis Bonga (26), der nach nur sechs Monaten Liga-Konkurrent 1860 München verließ.

Verstärkung könnte das HFC-Team vor allem in der Innenverteidigung gebrauchen, wo ein gestandener Abwehrchef gesucht wird, der voll im Saft steht.

In dem Zusammenhang wird immer wieder der Name Stipe Vucur (31) genannt, der bereits von Oktober 2021 bis Sommer 2022 das Hallenser Trikot trug. Der Ösi spielte zuletzt bei einem Spitzenklub in Litauen, ehe sein Vertrag Ende des Jahres auslief.

Sportchef Sobotzik dementierte den Namen auf Nachfrage nicht, wollte aber auch keine Wasserstandsmeldung abgeben. Gut möglich, dass Vucur noch im Trainingslager dazustößt.